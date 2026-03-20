Trikots für die Weltmeisterschaft 2026: Die Trikots von Argentinien, Brasilien, Spanien, England und allen Top-Teams wurden vorgestellt

Da für viele von uns auf der ganzen Welt der Winter vor der Tür steht, können wir nur von einem Fußballsommer träumen. Habt noch etwas Geduld, denn es dauert nicht mehr lange, bis die Weltmeisterschaft 2026 am 11. Juni beginnt – die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada wollen die bisher beste Ausgabe des Turniers ausrichten.

Lionel Scaloni und Argentinien wollen ihren Weltmeistertitel verteidigen, den sie bei der WM 2022 in Katar gewonnen haben. Es war ihr dritter WM-Erfolg, als Lionel Messi und Co. endlich den begehrten Pokal in die Hände bekamen.

Im Vorfeld des Turniers haben einige der größten Marken, darunter adidas, Nike, PUMA und andere, neue Trikots für einen frischen neuen Look auf dem Spielfeld auf den Markt gebracht. Am 5. November 2025 stellte adidas Heimtrikots für 22 Nationen vor, darunter Titelverteidiger Deutschland, Spanien, Belgien, Mitveranstalter Mexiko und viele weitere. Die Kollektion verbindet historische visuelle Identitäten und Traditionen der einzelnen Nationen und präsentiert sie in einer modernen, zukunftsorientierten Ästhetik.

adidas

Die auffällige Trikotkollektion spiegelt das Wesen jeder Nation wider – durch Farbgebungen und Muster, die zentrale Aspekte ihrer Identität zelebrieren. Von ihrer reichen Geschichte über berühmte Landschaften und traditionelle Architektur bis hin zu legendären früheren Trikotdesigns: Jedes Trikot soll die Fans in ihrer gemeinsamen Leidenschaft für ihre Nation vereinen.

PUMA folgte am 4. Dezember 2025 diesem Beispiel und stellte Trikots für Portugal, Österreich, Tschechien, Island und die Schweiz vor, die Identität und Tradition thematisieren – und wir sind begeistert von den atemberaubenden Designs.

adidas

Am 20. März 2026 stellte adidas die offiziellen Auswärtstrikots für alle 25 Partnerverbände vor. Ausgehend von der einzigartigen Kultur jeder Nation interpretieren die Auswärtstrikots die klassische adidas-WM-Ästhetik – wie geometrische Muster und stilisierte vertikale Linien – in einem modernen, zeitgemäßen Stil neu, der bei Fans und Athleten gleichermaßen Anklang findet.

Die Geschichte von adidas im Fußball reicht tief, von der Leistung auf dem Platz bis hin zum kulturellen Einfluss auf den Straßen. Zum ersten Mal seit 36 Jahren hinterlässt das adidas Trefoil – adidas’ Zeichen der Originalität – seine Spuren auf der größten Bühne des Weltfußballs und ist auf der rechten Brustseite jedes Trikots aufgedruckt. Jedes Trikot ist eine Hommage an die Fußballkultur der 90er Jahre, wurde für die Anforderungen von heute neu interpretiert und mit Stolz für die Kultur und Gemeinschaft der Athleten und Fans geschaffen, die sie tragen werden.

Die jüngste große Trikotvorstellung erfolgte am 20. März durch Nike, das seine Heim- und Auswärtstrikots für die Nationalmannschaften vorstellte und dabei tief in das Erbe, die Kultur und die Identität jeder Mannschaft eintauchte, was ein auffälliges Gefühl von Optimismus und zukunftsorientierter Inspiration vermittelt.

Nike

Ein weiterer zentraler Bestandteil dieser Vision ist die Aero-FIT-Kühltechnologie von Nike, die computergestütztes Design und ein hochspezialisiertes, stichspezifisches Strickverfahren nutzt, damit Sportler unter den extremen Bedingungen, die während des Turniers in diesem Sommer zu erwarten sind, einen kühlen Kopf bewahren können.

Egal, ob du zu Hause zuschauest, eine Public Viewing-Party mit Freunden veranstaltest oder zur Weltmeisterschaft reist, um das Turnier live mitzuerleben – du musst entsprechend gekleidet sein. Lass dir von GOAL die gesamte Kollektion vorstellen, damit du dich für das große Turnier ausstatten kannst:

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