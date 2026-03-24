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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Übersetzt von

Trikots für die Weltmeisterschaft 2026: Die Trikots von Argentinien, Brasilien, Portugal, England und allen Top-Teams wurden vorgestellt

CULTURE
KITS
Weltmeisterschaft

Zeig, für welches Team du bist – rechtzeitig zum Fußballsommer

Da für viele von uns auf der ganzen Welt der Winter vor der Tür steht, können wir nur von einem Fußballsommer träumen. Habt noch etwas Geduld, denn es dauert nicht mehr lange, bis die Weltmeisterschaft 2026 am 11. Juni beginnt – die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada wollen die bisher beste Ausgabe des Turniers ausrichten.

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Lionel Scaloni und Argentinien wollen ihren Weltmeistertitel verteidigen, den sie bei der WM 2022 in Katar gewonnen haben. Es war ihr dritter WM-Erfolg, als Lionel Messi und Co. endlich den begehrten Pokal in die Hände bekamen.

Im Vorfeld des Turniers haben einige der größten Marken, darunter adidas, Nike, PUMA und andere, neue Trikots für einen frischen neuen Look auf dem Spielfeld auf den Markt gebracht. Am 5. November 2025 stellte adidas Heimtrikots für 22 Nationen vor, darunter Titelverteidiger Deutschland, Spanien, Belgien, Mitveranstalter Mexiko und viele weitere. Die Kollektion verbindet historische visuelle Identitäten und Traditionen der einzelnen Nationen und präsentiert sie in einer modernen, zukunftsorientierten Ästhetik.

adidas WC kits adidas

Die auffällige Trikotkollektion spiegelt das Wesen jeder Nation wider – durch Farbgebungen und Muster, die zentrale Aspekte ihrer Identität zelebrieren. Von ihrer reichen Geschichte über berühmte Landschaften und traditionelle Architektur bis hin zu legendären früheren Trikotdesigns: Jedes Trikot soll die Fans in ihrer gemeinsamen Leidenschaft für ihre Nation vereinen.

Am 20. März 2026 stellte adidas die offiziellen Auswärtstrikots für alle 25 Partnerverbände vor. Ausgehend von der einzigartigen Kultur jeder Nation interpretieren die Auswärtstrikots die klassische adidas-WM-Ästhetik – wie geometrische Muster und stilisierte vertikale Linien – in einem modernen, zeitgemäßen Stil neu, der bei Fans und Athleten gleichermaßen Anklang findet. 

PUMA WC kits PUMA

Die Geschichte von adidas im Fußball reicht tief, von der Leistung auf dem Spielfeld bis hin zum kulturellen Einfluss auf den Straßen. Zum ersten Mal seit 36 Jahren hinterlässt das adidas Trefoil – adidas’ Zeichen der Originalität – seine Spuren auf der größten Bühne des Weltfußballs und ist auf der rechten Brustseite jedes Trikots aufgedruckt.  Jedes Trikot ist eine Hommage an die Fußballkultur der 90er Jahre, wurde für die Anforderungen von heute neu interpretiert und mit Stolz für die Kultur und Gemeinschaft der Athleten und Fans geschaffen, die sie tragen werden. 

Die jüngste große Trikotvorstellung erfolgte am 20. März 2026 durch Nike, das seine Heim- und Auswärtstrikots für die Nationalmannschaften vorstellte und dabei tief in das Erbe, die Kultur und die Identität jeder Mannschaft eintauchte, was ein auffälliges Gefühl von Optimismus und zukunftsorientierter Inspiration vermittelte. 

Nike football home kitsNike

Ein weiterer zentraler Bestandteil dieser Vision ist die „Aero-FIT“-Kühltechnologie von Nike, die computergestütztes Design und ein hochspezialisiertes, maschenweises Strickverfahren nutzt, damit die Athleten unter den extremen Bedingungen, die während des Turniers in diesem Sommer zu erwarten sind, einen kühlen Kopf bewahren können.

PUMA folgte am 24. März 2026 diesem Beispiel und stellte Trikots für seine WM-Teams vor, die Identität und Tradition widerspiegeln – und wir sind begeistert von den atemberaubenden Designs. Jedes Design wurde so gestaltet, dass es die Kultur, den Charakter und den Geist der Nation einfängt, die es repräsentiert. Es wurde für das höchste Spielniveau entwickelt, ist aber dennoch in derselben Emotion verwurzelt, die den Fußball überall dort antreibt, wo er gespielt wird.

Egal, ob du zu Hause zuschauest, eine Public Viewing-Party mit Freunden veranstaltest oder zur Weltmeisterschaft reist, um das Turnier live zu erleben – du musst entsprechend aussehen. Lass dir von GOAL die gesamte Kollektion vorstellen, damit du dich für das große Turnier ausstatten kannst:

Shop: Trikots zur Weltmeisterschaft 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Algerien I Startseite

    Inspiriert von den Sanddünen der algerischen Wüste besticht das Heimtrikot der algerischen Nationalmannschaft durch ein dynamisches Streifenmuster in Beige und Weiß, ergänzt durch leuchtend grüne Akzente am Ausschnitt und an den Schultern. Diese Darstellung der für das Land so typischen, wellenförmigen Dünen verbindet die Mannschaft mit ihrer Heimat, ebenso wie der Schriftzug „Algeria“, der in arabischer Schrift im Nackenbereich zu sehen ist.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Algerien I Auswärts

    Inspiriert von den leuchtenden Farben der felsigen Wüsten und üppigen Oasen, die man überall in Algerien findet, besticht das Auswärtstrikot durch vertikale grüne Streifen, die sich von einem markanten Dunkelgrün abheben und die einzigartigen Landschaften sowie die traditionelle Farbpalette des Landes widerspiegeln. Der Schriftzug „ALGERIA“ ist in arabischer Schrift stolz im Nackenbereich angebracht und verbindet die Mannschaft auf ihrer WM-Reise mit ihrer Heimat.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentinien I Startseite

    Die traditionellen argentinischen Längsstreifen in Himmelblau und Weiß erhalten durch einen einzigartigen dreifarbigen Farbverlauf einen wechselnden Look, der die Blautöne der drei Trikots der bisherigen Weltmeistertitel – 1978, 1986 und 2022 – aufgreift. Im Nackenbereich ziert eine maßgeschneiderte Signatur mit der Aufschrift „1896“ – eine Hommage an das Gründungsjahr der AFA. 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentinien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot greift das reiche künstlerische Erbe Argentiniens auf und besticht durch ein markantes, wirbelndes blaues Muster, das von den traditionellen Motiven des Landes inspiriert ist. Weiße Akzente auf schwarzem Grund betonen die stilisierten Linien, die filigranen floralen Wirbel und die rankenden Pflanzen und erwecken das Design durch einen auffälligen Kontrast zum Leben. Auf den Nacken ist ein maßgeschneidertes „Argentina“-Motiv vor dem Sol de Mayo, dem nationalen Sonnensymbol, eingraviert. 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    Australien I Startseite

    Das Heimtrikot ist direkt vom legendären australischen Trikot aus dem Jahr 2006 und der legendären „Total 90“-Ära von Nike inspiriert. Die traditionellen Farben Gelb und Grün werden durch eine moderne Umsetzung neu interpretiert, darunter Shorts mit grünem Farbverlauf, die für Bewegung und Tiefe sorgen. Dieses Trikot würdigt die Geschichte des australischen Fußballs und unterstreicht gleichzeitig dessen anhaltende Präsenz auf höchstem Niveau.

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  • Australia WC 26 Away kitNike

    Australien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot wurde von australischen Sonnenaufgängen inspiriert und symbolisiert den Aufschwung und die Möglichkeiten, den Fußball in Australien in die Zukunft zu führen. Ein Farbverlauf aus Korallenrot und Dunkelgrün verkörpert Energie und Fortschritt, während ein linsenförmiges Verbandswappen für räumliche Bewegung sorgt.

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  • Austria WC 26 home kit PUMA

    Österreich I Startseite

    Schlichtheit sorgt bei Österreich für Wirkung. Ein kräftiges Rot als Grundfarbe wird durch tiefschwarze Ärmel und markante weiße Akzente ergänzt – ein direkter Ausdruck der Nationalfarben, reduziert und kompromisslos. Das Design wirkt bodenständig und vertraut und spiegelt eine Fußballkultur wider, die von Disziplin, körperlicher Stärke und gemeinsamer Leistung geprägt ist.

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  • Austria WC 26 away kitPUMA

    Österreich I Auswärts

    Im Auswärtstrikot wird die Identität Österreichs aus einer progressiven Perspektive neu interpretiert. Eine sanfte, von den Alpen inspirierte Farbpalette wird von fließenden topografischen Linien überlagert, die das bergige Gelände des Landes in Bewegung abbilden. Mit seinen helleren Farbtönen und seiner freieren Ausdrucksweise steht es im Kontrast zur Autorität des Heimtrikots, vermittelt dabei jedoch dasselbe Gefühl der Verbundenheit mit dem Land.

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  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgien I Startseite

    Das Heimtrikot Belgiens ist von den markanten gotischen Buntglasfenstern inspiriert, die in der Architektur des Landes allgegenwärtig sind. Symbole, die für die „Red Devils“ und die „Red Flames“ – die Spitznamen der Herren- und Damenmannschaft – stehen, wiederholen sich in diesem Stil auf dem roten Grund des Trikots. Die Besätze an Schultern und Ärmelbündchen sind in Schwarz und Gelb gehalten und greifen damit die Farben der Landesflagge auf.

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Belgien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot ziert ein durchgehendes Muster in den Farben Hellblau, Rosa und Weiß, das als Hommage an den belgischen Künstler René Magritte und die berühmte belgische surrealistische Bewegung gestaltet ist. Überlagerte Linien und Formen erzeugen ein Gefühl von Tiefe und Bewegung und sind eine spielerische Anspielung auf Magrittes Werk. Fans werden zudem ikonische Elemente des nationalen Wappens sowie Symbole des Fußballs wie den Ball und die Linienmarkierungen auf dem Spielfeld erkennen. Eine Anspielung auf sein Kunstwerk „Der Verrat der Bilder“ – auf dem traditionell „Ceci n'est pas une pipe“ (dt. „Dies ist keine Pfeife“) zu lesen ist – ist als subtiles Detail im Kragen des Trikots zu sehen: „Ceci n'est pas un maillot“ (dt. „Dies ist kein Trikot“).

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  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brasilien I Startseite

    Das Heimtrikot steht für die Wurzeln des brasilianischen Nationalfußballs und interpretiert die nationale Identität durch Bewegung, Energie und Ausdruck neu. Von der brasilianischen Flagge inspirierte Elemente werden verzerrt und in ein technisch ausgefeiltes Strickmuster verwandelt, wodurch ein vertrautes Symbol zu einer lebendigen Textur auf dem gesamten Trikot wird. Anstelle eines statischen Emblems wird die Flagge zu etwas, das getragen, mitgeführt und ins Schwitzen gebracht wird – als Symbol dafür, dass elf Spieler den Platz betreten und die Nation, die sie vertreten, voll und ganz verkörpern. Die ikonischen Farben Gelb, Grün und Blau werden durch die Bewegung des Strickmaterials belebt und unterstreichen Brasiliens unverwechselbare visuelle Identität.

    Die Brasilien-Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich

  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brasilien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot von Jordan Brand für Brasilien bringt eine „Apex“-Mentalität auf den Platz und lässt sich von den Farben, Mustern und Drucken der schnellsten und beeindruckendsten Raubtiere Brasiliens inspirieren. Das Trikot ist in den für brasilianische Fußballtrikots typischen Farben Gelb und Blau gehalten und integriert zudem den ikonischen Elefantenprint von Jordan Brand – so entsteht ein einzigartiger Look auf dem Spielfeld, der zwei unterschiedliche Kulturen der Größe miteinander verbindet.

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  • Canada WC 26 home kit Nike

    Kanada I Startseite

    Das Heimtrikot ist fest in der DNA des kanadischen Fußballs verwurzelt. Das Design rückt das Ahornblatt als zentrales Symbol in den Vordergrund – zweifarbig und mittig platziert, nach Norden gerichtet als Zeichen für gemeinsamen Ehrgeiz und Fortschritt. Handwerklich ausgearbeitete Details, inspiriert von kanadischer Outdoor-Bekleidung, unterstreichen die Strapazierfähigkeit und Präzision. Das Heimtrikot ist markant und unverwechselbar und verkörpert deutlich Einheit, Stärke und Nationalstolz.

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  • Canada WC 26 away kitNike

    Kanada I Auswärts

    Das Auswärtstrikot verkörpert das neue Gesicht des kanadischen Fußballs – selbstbewusst, kompromisslos und geprägt von der jüngsten Erfolgsserie. Inspiriert von vereisten Landschaften fängt eine Grafik im Stil von gebrochenem Eis sowohl Spannung als auch Schönheit ein. Ein vereistes Ahornblatt, das wie eine Schlittschuhkufe geätzt wirkt, unterstreicht Kanadas Tradition im Wintersport. Das als zukünftiger Klassiker konzipierte Auswärtstrikot vermittelt Intensität und Vorwärtsdrang durch einen dunkleren, markanteren Look.

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  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Kolumbien I Startseite

    Das Heimtrikot der kolumbianischen Nationalmannschaft ist vom magischen Realismus inspiriert, einem künstlerischen Stil, der fantastische Elemente mit realistischen Umgebungen verbindet und oft durch gelbe Schmetterlinge symbolisiert wird. Es wird mit blauen Shorts und roten Stutzen kombiniert und sorgt so für einen unverkennbar kolumbianischen Look

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Kolumbien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zelebriert die einzigartige Artenvielfalt Kolumbiens und vereint die Farbpalette seiner beiden Küsten. Das Design besticht durch ein sich wiederholendes Muster, das die dunkleren Blautöne des Pazifischen Ozeans mit den helleren Tönen der Karibik verbindet und durch versetzte vertikale Linien zum Leben erweckt wird. Ein auffälliger gelber Zierstreifen über den 3-Streifen, den Ärmelbündchen und den Logos findet seine Entsprechung im Schriftzug „COLOMBIA“ im Nackenbereich und vermittelt ein Gefühl von Stolz und Verbundenheit mit dem eigenen Land. 

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Kroatien I Startseite

    Das Heimtrikot greift das klassische karierte Muster Kroatiens in einem kleineren, raffinierteren Maßstab wieder auf und lehnt sich dabei stark an das Design von 1990 an, passt es jedoch an den modernen Fußball an. Es handelt sich dabei nicht um eine direkte Nachbildung, sondern um eine originalgetreue Neuinterpretation, die den Geist und die visuelle Wirkung des Originals bewahrt. Das Ergebnis ist ein Heimtrikot, das sofort wiedererkennbar und dennoch zeitgemäß wirkt – es schafft einen Ausgleich zwischen Tradition und leistungsorientierter Präzision und würdigt einen Moment, der die kroatische Fußballgeschichte geprägt hat.

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  • Croatia WC 26 away kitNike

    Kroatien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot verkörpert dieselbe Identität in einem dunkleren, zurückhaltenderen Design. Die charakteristischen Karomuster wurden übernommen und in einer blauen Farbgebung neu interpretiert, wodurch ein starker visueller Kontrast entsteht, während gleichzeitig die Kontinuität zum Heimtrikot gewahrt bleibt. Diese dunklere Ausführung vermittelt eine gelassene, souveräne Ausstrahlung und positioniert das Auswärtstrikot als modernes Pendant, das das Heimtrikot ergänzt und gleichzeitig selbstbewusst für sich steht.

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao I Auswärts

    Das Auswärtstrikot von Curaçao ist eine Hommage an die Hauptstadt Willemstad und die farbenfrohen Gebäude in den Stadtvierteln Punda und Otrobanda. Diese Viertel, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, zeichnen sich durch lebhafte, sonnenbeschienene Fassaden aus und finden in diesem Design durch den pastellgelben Hintergrund sowie kräftige Streifen in Pink, Türkis und Orange ihren Ausdruck. Abgerundet wird das Design durch filigrane blaue Details, die sich über die Ärmel, die Manschetten sowie die Konturen des adidas-Logos und des Nationalwappens ziehen.

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Ägypten I Startseite

    Das Heimtrikot Ägyptens ist reich an Symbolik. Das satte Rot geht im Brustbereich in tiefere Farbtöne über, überlagert von kantigen geometrischen Mustern, die sowohl an alte Hieroglyphen als auch an die pulsierende Energie des modernen Kairo erinnern. Schwarze und goldene Akzente unterstreichen Prestige und Ehrgeiz. Es strahlt eine monumentale Ausstrahlung aus – passend für eine Nation, deren Fußballgeschichte ebenso tief reicht wie ihr kulturelles Erbe.

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  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Ägypten I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeichnet sich durch einen sanfteren, eher nachdenklichen Stil aus. Auf einem zarten weißen Grund sind farblich abgestimmte abstrakte Muster, Wüstensand, wechselndes Licht und zeitlose Landschaften in Bewegung dargestellt. Dunkelgrüne Einfassungen am Kragen verleihen dem Design Halt, während der Gesamteindruck klar, ausgewogen und selbstbewusst bleibt. 

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  • England WC 26 Home kitNike

    England I Startseite

    Das Heimtrikot knüpft an die Tradition des englischen Fußballs an und greift den legendären komplett weißen Look wieder auf, während es diesen durch moderne Akzente aufwertet. Dezente, von der englischen Fußballkultur inspirierte Motive sind direkt in den Stoff eingearbeitet und verleihen dem Trikot Tiefe, ohne die klassische Silhouette zu überladen. Ein metallisch-goldener Stern über dem Wappen ersetzt die traditionelle farblich abgestimmte Ausführung. Das Heimtrikot wirkt vertraut und doch neu und selbstbewusst – es würdigt die Geschichte und signalisiert gleichzeitig Englands Wiederaufleben auf der internationalen Bühne.

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  • England WC 26 away kitNike

    England I Auswärts

    Das Auswärtstrikot markiert einen historischen Wandel in der optischen Identität der englischen Nationalmannschaft und kombiniert ein rotes Oberteil mit marineblauen Shorts. Diese gewagte Kombination steht für eine zukunftsorientierte englische Nationalmannschaft, die bereit ist, Konventionen in Frage zu stellen, dabei aber dennoch in der Tradition verwurzelt bleibt. Ein zentral platziertes Verbandswappen befindet sich unterhalb des metallisch-goldenen Sterns und unterstreicht Präsenz und Stolz.

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  • France WC 26 kit home Nike

    Frankreich I Startseite

    Das Heimtrikot der französischen Nationalmannschaft verkörpert die Energie einer neuen Generation und die Eleganz des modernen französischen Fußballs: jung, ausdrucksstark und kreativ. Inspiriert von der französischen Haute Couture interpretiert der weiße Kragen des Trikots die traditionelle Farbpalette aus Blau, Weiß und Rot neu. Ein sich wiederholendes blaues Muster im Stoff spiegelt die Schnelligkeit der französischen Mannschaft wider. Ein metallisch-kupferfarbenes Wappen wird mit einem klassischen weißen Polokragen und einer roten Knopfleiste kombiniert. 

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  • France WC 26 away kitNike

    Frankreich I Auswärts

    Das Auswärtstrikot der französischen Nationalmannschaft ist eines der innovativsten, das je für die französische Nationalmannschaft entworfen wurde, und ist tief in der Zeitgeschichte verwurzelt. Es trägt den Namen „Liberté“ und ist von der Freiheitsstatue inspiriert, einem Geschenk Frankreichs an die Vereinigten Staaten. Sein hellblau-grüner Grundton spiegelt die heutige Patina der Statue wider und steht im Kontrast zu metallischen Kupferelementen, die an ihr ursprüngliches Material erinnern. Dreifarbige Ärmelbündchen und die Typografie des Trikots verleihen ihm eine kulturelle, luxuriöse und minimalistische Note. Das Trikot verbindet Tradition, Eleganz und moderne Raffinesse, um die Identität und die Werte der Freiheit zu bekräftigen, für die Frankreich in Vergangenheit und Gegenwart eintritt.

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  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Deutschland I Startseite

    Das Heimtrikot greift die bisherigen Erfolge Deutschlands bei diesem Turnier auf und ist eine Hommage an einige der legendärsten Trikots der Nation. Das sich wiederholende Rautenmuster und die Chevron-Details sind jeweils von den ikonischen Grafiken früherer Trikots inspiriert, darunter auch das Trikot, in dem 2014 der Weltmeistertitel gewonnen wurde.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Deutschland I Auswärts

    In Anlehnung an die Formensprache des Heimtrikots wurden die diagonalen Chevrons als durchgehendes Muster in Marineblau neu interpretiert und bilden eine rhythmische Wiederholung aus drei ineinander verschlungenen Formen. Die Farbpalette vereint Farbtöne aus verschiedenen Epochen der DFB-Geschichte. Sie ist eine Hommage an die klassischen blauen Quarter-Zips aus dem Jahr 1954 sowie an die klassischen blau-weißen Trainingsoberteile der 60er, 70er und 80er Jahre, während aquablaue Akzente an die farbenfrohe Trainingsbekleidung der 90er Jahre erinnern. All dies wurde entwickelt, um einen auffälligen und starken visuellen Effekt zu erzielen. Ein dezentes Flaggen-Label am Saum des Trikots würdigt die langjährige Partnerschaft zwischen adidas und Deutschland seit 1954.

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  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Ghana I Startseite

    Pure Energie. Ein weißer Hintergrund wird von markanten geometrischen Mustern in leuchtenden Farbverläufen aus Rot, Gelb und Grün dominiert – die Nationalfarben, die durch Rhythmus und Bewegung zum Leben erweckt werden. Der ikonische „Black Star“ prangt prominent in der Mitte des Designs. Feierlich, selbstbewusst und darauf ausgelegt, aufzufallen.

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  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Ghana I Auswärts

    Das goldene Auswärtstrikot strahlt Kraft und Optimismus aus und zieht alle Blicke auf sich. Ein durchgehendes, von Kente-Stoffen inspiriertes Muster verleiht ihm kulturelle Tiefe, während rote Akzente und der „Black Star“ das Design mit dem ghanaischen Erbe verbinden.

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  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Italien I Startseite

    Tradition trifft auf Innovation beim Heimtrikot der italienischen Nationalmannschaft – inspiriert vom reichen Erbe des italienischen Fußballs zelebriert das Trikot mit seinem markanten Design die Essenz des italienischen Fußballverbands. „Azzurra“, eine Anspielung auf den Spitznamen der Nationalmannschaft und die Farbe des Trikots, was so viel wie „das Blaue“ bedeutet, ziert in goldenen Buchstaben den Nackenbereich des Trikots.

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  • Italy Away kit WC 26adidas

    Italien I Auswärts

    Das Trikot basiert auf traditioneller italienischer Schneiderkunst und ist von den eleganten Anzugjacken inspiriert, die die Nationalmannschaft früher bei historischen Feierlichkeiten trug. Es zeichnet sich durch ein durchgehendes hellblau-weißes Muster aus, das die aufwendigen Webmuster dieser Art von Kleidungsstücken nachbildet.  Die Ärmel, Logos und Nummern sind mit marineblauen und goldenen Details versehen. Ein vom Monogramm inspiriertes „Italia“ im Nackenbereich zelebriert einen personalisierten Stickstil, der Zugehörigkeit und Identität symbolisiert. 

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  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Elfenbeinküste I Startseite

    Das Heimtrikot der Elfenbeinküste ist ein Fest für die Augen. Der leuchtende, animalisch anmutende orangefarbene Oberkörper wird durch ein durchgehendes Muster belebt, das sich an traditionellen ivorischen Textilien und Symbolen orientiert und so Bewegung, Festlichkeit und Wärme vermittelt. Grüne Akzente sorgen für Ausgewogenheit, während das Gesamtdesign Stolz und kollektive Freude ausstrahlt. Das ist Fußball mit Herz.

    Trikots der Elfenbeinküstejetztbei PUMAShop

  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Elfenbeinküste I Auswärts

    Ein klares, weißes Grunddesign bildet die Grundlage für das Auswärtstrikot, überlagert von dezenten, farblich abgestimmten Mustern, die an durch das Laubwerk fallendes Sonnenlicht und die natürlichen Strukturen der ivorischen Landschaft erinnern. Orange und Grün rahmen das Design mit den Nationalfarben ein und lassen die zurückhaltende Handwerkskunst zur Geltung kommen.

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  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japan I Startseite

    Das klassische Blau des japanischen Heimtrikots wird durch ein abstraktes Muster mit aschblauen, linearen Details zum Leben erweckt, das den berühmten Dunst am Horizont widerspiegelt, wo in Japan Himmel und Meer aufeinandertreffen. Die japanische Flagge prangt als Abschlusselement stolz im Nackenbereich.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japan I Auswärts

    Inspiriert von „Colours Beyond the Horizon“ wird das Auswärtstrikot Japans durch ein Streifenmuster mit 12 unterschiedlichen Farben zum Leben erweckt, die die Einheit und Verbundenheit der Nation auf und neben dem Spielfeld symbolisieren. Vor einem cremefarbenen Hintergrund verlaufen 11 verblassende vertikale Linien wie Regentropfen über das Trikot und symbolisieren die 11 Spieler auf dem Platz, während ein markanter Mittelstreifen in der Farbe der roten Sonne der Nationalflagge das Herz der Mannschaft – ihre Fans – repräsentiert. Die japanische Flagge ist als Symbol für Nationalstolz und kollektive Identität auf den Nacken gedruckt. 

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  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Mexiko I Startseite

    Tradition und Zukunft vereinen sich im neuen Heimtrikot von Mexiko. Dieses Trikot steht für die Energie und den Stolz, die Generationen von Fans während der bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft verbinden werden. Es würdigt die unerschütterliche Unterstützung einer Nation, die den Fußball lebt und atmet, und in der jeder gemeinsame Moment das Herz Mexikos widerspiegelt. Im Nackenbereich ziert der Schriftzug „SOMOS MÉXICO“ – was so viel bedeutet wie „Wir sind Mexiko“ – als Symbol für die Einheit und Leidenschaft, die den mexikanischen Geist ausmachen.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Mexiko I Auswärts

    Inspiriert von Mexikos reicher Geschichte zeigt das Auswärtstrikot ein durchgehendes graues Muster auf weißem Grund, das von den als „Grecas“ bekannten Mustern aus der traditionellen Architektur und Kunst geprägt ist. Das sich wiederholende Allover-Motiv besteht aus einem Muster abstrakter Treppen, das an die stufenförmigen Fassaden traditioneller mexikanischer Gebäude erinnert. Der Schriftzug „SOMOS MÉXICO“, was so viel bedeutet wie „Wir sind Mexiko“, ist im Nacken eingearbeitet und symbolisiert die Einheit und Leidenschaft, die den mexikanischen Geist prägen, kurz vor der Ausrichtung der dritten FIFA-Weltmeisterschaft – ein Rekord. 

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Marokko I Startseite

    Ein tiefes, imposantes Rot prägt das marokkanische Heimtrikot, ergänzt durch grüne Akzente und traditionelle Muster an Kragen und Ärmeln, die direkt auf das marokkanische Erbe zurückgehen. Klar, selbstbewusst und voller Ehrgeiz.

    Marokko-Trikotsjetztbei PUMAShop

  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Marokko I Auswärts

    Das Auswärtstrikot besticht durch seine aufwendigen Details. Der weiße Grundton wird durch dezente geometrische Muster verziert, die von traditionellen marokkanischen Fliesen und der Architektur des Landes inspiriert sind: filigran, vielschichtig und reich an kultureller Bedeutung. Rote und grüne Akzente sorgen für Kontrast und schaffen ein Gleichgewicht zwischen Eleganz und Stärke. 

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  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Niederlande I Startseite

    Das Heimtrikot der Niederlande interpretiert das ikonische „Oranje“ neu, indem es dessen Wirkung verstärkt, anstatt es komplett neu zu erfinden. Das Trikot wurde so konzipiert, dass es schon aus der Ferne gut sichtbar ist, und präsentiert das bisher leuchtendste Orange der niederländischen Nationalmannschaft. Ein innovatives Lentikular-Wappen des Verbandes sorgt für Bewegung und Räumlichkeit und verändert sein Erscheinungsbild, wenn sich die Spieler auf dem Spielfeld bewegen. Das Heimtrikot ist unverkennbar, energiegeladen und strahlt niederländischen Stolz aus.

    Die Trikots der Niederlandesind jetztim NikeShop erhältlich

  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Niederlande I Auswärts

    Das Auswärtstrikot lässt den historischen, komplett weißen Look der niederländischen Nationalmannschaft wieder aufleben. Inspiriert von mikroskopisch kleinen Farbverläufen zieht sich ein horizontaler orangefarbener Farbverlauf über das Trikot und symbolisiert Experimentierfreude und Präzision. Das übergroße, mittig platzierte Linsenwappen unterstreicht Innovation als Identitätsmerkmal. Klare Linien und geometrische Ausgewogenheit spiegeln niederländische Designprinzipien wider und signalisieren gleichzeitig eine fortschrittliche Zukunft.

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  • New Zealand WC 26 home kit PUMA

    Neuseeland I Startseite

    Das Heimtrikot Neuseelands reduziert sich auf pure, zurückhaltende Kraft. Der schwarze Körper ist mit abstrakten, fließenden Mustern versehen, die an Naturlandschaften erinnern – Farne, Küstenlinien, vulkanisches Gelände –, die auf eine Weise dargestellt sind, die modern und dynamisch wirkt. Der ikonische Silberfarn prangt stolz auf der Brust und verankert das Design in der Identität des Landes. Zurückhaltend, aber selbstbewusst. 

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  • New Zealand WC 26 away kit PUMA

    Neuseeland I Auswärts

    Ein blasser, eisblauer Hintergrund verleiht dem Auswärtstrikot eine sanftere, abenteuerliche Note. Organische Linienführung erinnert an Landschaften, Wasserströmungen und natürliche Bewegungen und fängt Neuseelands Verbindung zu Land und Meer auf moderne Weise ein.

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  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Nordirland I Startseite

    Das Heimtrikot Nordirlands besticht durch einen blaugrünen und grünen Grundton, der durch ein abstraktes Muster ergänzt wird, das von den dynamischen Linien der Architektur des Landes inspiriert ist und Fans und Spieler mit dem Herzen des Landes verbindet. 

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  • Northern Ireland Away kit WC 26adidas

    Nordirland I Auswärts

    Inspiriert von der unerschütterlichen Unterstützung der Fans besticht das aus „Cloud White“ gefertigte Auswärtstrikot durch mintgrüne Linien, die diagonal über die Vorderseite verlaufen – eine Farbkombination, die bei den Fans sehr beliebt ist. Die Nummer 12 ist im Nacken in römischen Ziffern eingearbeitet und ist eine weitere Hommage an die Unterstützung, die die Mannschaft von den Zuschauern auf den Tribünen erhält. 

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  • Norway WC 26 home kitNike

    Norwegen I Startseite

    Das Heimtrikot knüpft an Norwegens ikonische, komplett rote Identität an und greift gleichzeitig direkt auf die Nationalflagge zurück. In die blauen Streifen ist ein farblich abgestimmtes Motiv im Urnes-Stil eingearbeitet, das vom Erbe der Wikinger inspiriert ist und so alte Symbolik mit moderner Leistungsfähigkeit verbindet. Dieses Trikot spiegelt Momente des Nationalstolzes und des gemeinsamen Glaubens wider, würdigt Norwegens Vergangenheit und unterstreicht gleichzeitig seine wachsende Präsenz auf der internationalen Bühne.

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  • Norway WC 26 Away kitNike

    Norwegen I Auswärts

    Das Auswärtstrikot ist Norwegens erstes komplett schwarzes Nationaltrikot. Inspiriert von den Wikinger-Berserkern – Frontkämpfern, die für ihre explosive Intensität bekannt sind – läutet das Design eine neue Ära des norwegischen Fußballs ein. Minimalistisch und kompromisslos in der Umsetzung, strahlt das Auswärtstrikot Selbstbewusstsein durch Zurückhaltung aus und vermittelt durch dunkle Farben und die Materialbeschaffenheit Stärke.

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  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Paraguay I Startseite

    Die klassischen roten und weißen Streifen kehren mit neuer Energie zurück. Das Design mit seiner strukturierten Oberfläche und dem dezenten Used-Look strahlt Geschichte und authentische Patina aus. Die blauen Einfassungen an Kragen und Ärmelbündchen greifen die Nationalflagge auf und schaffen so eine Balance zwischen Tradition und modernem Flair.

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  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Paraguay I Auswärts

    Das Auswärtstrikot besticht durch seinen kühnen und unkonventionellen Charakter und zeichnet sich durch ein tiefes, camouflageartiges Muster in Schwarz- und Blaugrüntönen aus, das Bewegung und Unvorhersehbarkeit vermittelt. Das Design wirkt taktisch und modern und spiegelt die Entschlossenheit und Anpassungsfähigkeit wider, die den paraguayischen Fußball auszeichnen. Gemacht für das Unerwartete.

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  • Poland WC 26 home kitNike

    Polen I Startseite

    Das Heimtrikot lässt die Legende von Lech durch eine moderne, ausdrucksstarke Optik wiederaufleben. Inspiriert vom weißen Adler übersetzt das Design die Federn des Vogels in eine grafische Sprache, die sich über die Ärmel und die Shorts zieht. In Kombination mit Blitz- und Wolkenmotiven erinnert das Muster an den Moment der Offenbarung, der den Mythos prägt, und verwandelt ein nationales Symbol in eine kunstvoll gestaltete Textur statt in eine wörtliche Darstellung. Akzentuiert durch rote Details wirkt das Heimtrikot kühn, zeitlos und unverkennbar polnisch. 

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  • Poland WC 26 Away kitNike

    Polen I Auswärts

    Das Auswärtstrikot knüpft an die historische Tradition Polens an, die Farben des Heimtrikots umzukehren. Während frühere Auswärtstrikots oft in „Sport Red“ mit Weiß gehalten waren, wird bei dieser Version „Noble Red“ eingeführt – ein tieferer, edlerer Farbton. Der dunklere Farbton verleiht dem Trikot eine imposantere und selbstbewusstere Ausstrahlung und signalisiert Stärke und Selbstvertrauen. Das als zukünftiger Klassiker konzipierte Auswärtstrikot interpretiert die Tradition durch einen prägnanteren, einschüchternderen visuellen Ausdruck neu.

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  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Startseite

    Das Heimtrikot der portugiesischen Nationalmannschaft wurde entworfen, um die Kraft des Ozeans und die Leidenschaft widerzuspiegeln, die die Nation auf der Weltbühne antreibt. Der ikonische rote Grundton wird durch welleninspirierte Details und grüne Akzente ergänzt – eine visuelle Anspielung auf die maritimen Wurzeln des Landes und seinen unermüdlichen, furchtlosen Geist. Grüne und goldene Verzierungen unterstreichen die Nationalfarben, während das ikonische portugiesische Wappen das Design in der Tradition verankert. Kraftvoll, elegant und wie geschaffen für die größte Bühne.

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  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portugal I Auswärts

    Die maritime Seele Portugals kommt im Auswärtstrikot zum Ausdruck. Auf dem weißen Grund erheben sich geschwungene, blaugrüne Wellenmuster, die an die tiefe Verbundenheit des Landes mit dem Meer und seine Entdeckungsgeschichte erinnern. Fließend, dynamisch und modern.

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  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Katar I Startseite

    Das kastanienbraune Heimtrikot von Katar wurde als Hommage an die Zickzacklinie entworfen, die den weißen und den kastanienbraunen Teil der katarischen Nationalflagge voneinander trennt. Es wird durch eine Reihe dunklerer, gezackter Linien geprägt, die in der Mitte des Trikots verlaufen, während der Schriftzug „Qatar“ in arabischer Schrift als Signatur im Nackenbereich eingearbeitet ist. 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Katar I Auswärts

    Eine abstrakte, graue, wellenförmige Grafik prägt das Auswärtstrikot von Katar. Inspiriert von den Wüstendünen greift das Muster die Geometrie und Formen dieser atemberaubenden Landschaft auf. Im Nacken ist der Schriftzug „Katar“ in arabischer Schrift eingearbeitet – als Symbol für Nationalstolz und Einheit.

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Saudi-Arabien I Startseite

    Das Heimtrikot der saudischen Nationalmannschaft besticht durch einen einzigartigen, durchgehenden Print in Lila und Dunkelgrün, der von den kunstvoll verzierten Türöffnungen des Landes inspiriert ist und lebhafte Details aufgreift, die den Lavendelfeldern der Region nachempfunden sind. Vor einem tiefgrünen Hintergrund greift das auffällige Design zudem auf beliebte nationale Symbole zurück – den Falken und die Palme –, kombiniert mit geometrischen Mustern, um eine moderne Ästhetik zu schaffen.

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Saudi-Arabien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot Saudi-Arabiens besticht durch ein maßgeschneidertes Webmuster, das häufig auf verschiedenen traditionellen Kleidungsstücken zu finden ist, auf einem perlweißen Hintergrund – und fängt so die lebendige Essenz der saudischen Mode ein. Das Logo und das Wappen sind mit Details in Königsgold versehen, während der Ausschnitt und die Rückennummer dezent im tiefen Grün der Nationalfarben hervorgehoben sind. Das saudische Emblem, das eine Palme und gekreuzte Schwerter zeigt, ist als Hommage an das kulturelle Erbe und die Identität auf den Rücken gedruckt.

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Schottland I Startseite

    Auf dem Heimtrikot der schottischen Nationalmannschaft steht das traditionelle Andreaskreuz, das auch auf der schottischen Flagge zu sehen ist, im Mittelpunkt – als sich wiederholendes dunkelblaues Muster auf dem typischen Blau des Heimtrikots. Das Andreaskreuz-Motiv ziert zudem als abschließendes Detail den Nackenbereich.

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  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Schottland I Auswärts

    Das Auswärtstrikot greift erneut scharlachrote Farbtöne auf und ist damit eine Hommage an die Geschichte einiger klassischer schottischer Trikots. Durch dünne, violette Längsstreifen akzentuiert, entsteht eine elegante, moderne Neuinterpretation eines zeitlosen Designs. Eine violette und grüne Distel – Schottlands Nationalblume, die für Widerstandsfähigkeit steht – ziert als dezentes Detail den Nackenbereich.

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  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    Senegal I Startseite

    Im Heimtrikot Senegals verschmelzen Eleganz und kultureller Stolz. Auf dem weißen Grund sind filigrane, farblich abgestimmte Muster zu sehen, die von traditionellen Textilien und Symbolen inspiriert sind und dem Design Tiefe und Struktur verleihen. Dezente Akzente in Grün, Gelb und Rot knüpfen an die Nationalflagge an und sorgen für eine raffinierte und ausdrucksstarke Optik.

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  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    Senegal I Auswärts

    Das Auswärtstrikot besticht durch kräftige, selbstbewusste Farben. Der tiefblaugrüne Körper ist mit fließenden, organischen Mustern versehen, die Bewegung und natürliche Energie vermitteln. Gelbe und rote Akzente runden den Look ab und sorgen für einen lebendigen, feierlichen Ausdruck des fröhlichen Geistes des senegalesischen Fußballs.

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  • SA 2026 kitadidas

    Südafrika I Startseite

    Das Heimtrikot Südafrikas für 2026 behält den unverkennbaren gelben Grundton mit grünen Akzenten bei – eine Farbpalette, die für den Nationalstolz steht. Hochwertige Details und eine raffinierte Konstruktion verleihen der Silhouette einen modernen Touch und sorgen für ein leistungsorientiertes Trikot, das den Anforderungen des heutigen globalen Fußballs gerecht wird.

    Vor allem aber würdigt das aktualisierte Design die 12 Amtssprachen Südafrikas – ein eindrucksvolles Spiegelbild der Vielfalt, der Einheit und der gemeinsamen Liebe zum Fußball in diesem Land. Die dezenten grafischen Elemente, die in den Stoff eingewebt sind, symbolisieren die vielen Stimmen, die in den Stadien im ganzen Land und auf der ganzen Welt gemeinsam erklingen. 

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  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Südafrika I Auswärts

    Das Auswärtstrikot setzt ein markantes Statement in den für Südafrika typischen Farben Grün und Gold – einer Farbkombination, die tief in der sportlichen Identität des Landes verwurzelt ist. Es verbindet Tradition mit Raffinesse: Ein klassisches Grün bildet die Grundlage, ergänzt durch detaillierte weiße und goldene Verzierungen am Kragen – eine Hommage an das Ansehen und die Entwicklung des Fußballs im Land. Gold- und weiße Akzente zieren die Ärmelbündchen und Logos, strahlen zeitlose Eleganz aus und verkörpern gleichzeitig den Ehrgeiz der Nation, auf der größten Bühne des Fußballs zu glänzen.

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  • South Korea WC 26 home kitNike

    Südkorea I Startseite

    Im Mittelpunkt des Heimtrikots steht eine kühne Neuinterpretation des weißen Tigers, eines seit jeher bestehenden nationalen Symbols für Stärke und Schutz. Ein auffälliger Tiger-Camouflage-Print ist in den Stoff eingearbeitet und schafft ein dynamisches Erscheinungsbild, das sowohl in der Tradition verwurzelt als auch ausgesprochen modern wirkt. Eine eigens entworfene Typografie verbindet traditionelle koreanische Kalligraphie mit westlichen Designelementen und unterstreicht so die Verschmelzung von Vergangenheit und Gegenwart. Das Heimtrikot drückt Koreas Identität durch kontrollierte Aggressivität und visuelle Selbstsicherheit aus und fängt den Geist einer Mannschaft ein, die darauf ausgelegt ist, zu überraschen.

    Die Trikots Südkoreassind jetztim NikeShop erhältlich

  • South Korea WC 26 away kitNike

    Südkorea I Auswärts

    Das Auswärtstrikot führt das „Ambush“-Konzept fort und bringt Koreas Leidenschaft und Dynamik durch ein von Blumen inspiriertes Design zum Ausdruck. Das Design entfaltet sich mit voller Intensität – es fängt Bewegung, Emotionen und kollektive Energie ein, während diese sich aufbaut und entfesselt. Vor dem Hintergrund der Farbe „Bold Violet“ schafft die grafische Gestaltung ein Gleichgewicht zwischen Eleganz und Kraft und spiegelt Koreas Fähigkeit wider, Schönheit und Aggressivität im Wettkampf zu vereinen. Das Auswärtstrikot wirkt ausdrucksstark und selbstbewusst – eine alternative Identität, die den kulturellen Stolz unterstreicht und gleichzeitig einen scharfen Wettbewerbsvorteil bewahrt.

    Die Trikots Südkoreassind jetztbei NikeShop erhältlich

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Spanien I Startseite

    Das Heimtrikot Spaniens für die Weltmeisterschaft 2026 präsentiert sich in einem schlichten Nadelstreifen-Design, bei dem der rote Grundton durch sich wiederholende gelbe vertikale Streifen unterbrochen wird, die optische Anlehnungen an die Nationalflagge und das Wappen nehmen. Der Geist der Nation wird von den Spielern verkörpert, denn auf der Rückseite des Trikotkragens ist das Wort „ESPANA“ zu lesen. 

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    Spanien I Auswärts

    Das Design des spanischen Auswärtstrikots greift die glorreiche literarische Geschichte des Landes auf. Ein komplexes, durchgängiges Muster in Pyritfarbe, inspiriert von den Zeichnungen und Grafiken klassischer Bücher und Manuskripte, ziert den cremefarbenen Grund, der die Farbe einer Buchseite widerspiegelt. Die Ärmel und der Ausschnitt sind mit Details in Gold und Burgunderrot versehen, während auf dem Nacken der Schriftzug „ESPAÑA“ eingraviert ist – mit dem charakteristischen Buchstaben Ñ, der die spanische Sprache und ihr kulturelles Erbe würdigt.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Schweden I Startseite

    Die traditionellen Farben Gelb und Blau, die man mit dem Heimtrikot Schwedens verbindet, erhalten einen modernen Touch, um der 70er-Jahre-Ära des Landes Tribut zu zollen. Das Design besticht durch eine in den Stoff eingearbeitete, farblich abgestimmte Grafik, die von den beliebten Blumenstickereien inspiriert ist, wie sie damals häufig auf Jeans und traditionellen schwedischen Trachten zu finden waren. Das von Nostalgie geprägte Trikot ermöglicht es den Fans, ihr Erbe mit einer frischen und doch vertrauten Ästhetik zu feiern, die durch eine moderne Schriftzug im Nackenbereich mit der Aufschrift „Sverige“ – oder auf Deutsch „Schweden“ – abgerundet wird.

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Schweden I Auswärts

    Inspiriert von den Mustern der 70er Jahre vereinen sich auf dem Auswärtstrikot der schwedischen Nationalmannschaft drei verschiedene Blautöne zu einem auffälligen, durchgehenden Grafikdesign, das eine Hommage an das reiche kulturelle Erbe des Landes darstellt. Mit der modernen Schriftzug „Sverige“ – also „Schweden“ auf Englisch – im Nackenbereich verleiht dieser Retro-Einfluss, kombiniert mit einem zeitgemäßen Touch, dem Design einen frischen Look für die Fans von heute. 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Schweiz I Startseite

    Das Design des Schweizer Trikots für 2026 bleibt dem charakteristischen tiefen Rot des Landes treu, das durch weiße grafische Akzente und markante Chevron-Details aufgewertet wird, welche an Schweizer Präzision und Tradition anknüpfen. Präzision und Klarheit prägen das Heimtrikot der Schweiz. Der kräftige rote Grundton wirkt klar und selbstbewusst und lässt die Nationalfarbe mit minimalem Schnickschnack für sich selbst sprechen. Weiße Akzente sorgen für einen klaren Kontrast, während das Schweizer Kreuz stolz auf der Brust prangt. Kein Schnickschnack, nur Zielstrebigkeit. Pure Schweizer Effizienz auf dem Spielfeld.

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  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    Schweiz I Auswärts

    Eine leichtere, ausdrucksstärkere Seite der Schweizer Identität prägt das Auswärtstrikot. Ein sanfter, fast neonfarbener grüner Grundton wird durch abstrakte topografische Muster strukturiert, die auf die Alpen und das bergige Gelände der Schweiz verweisen. Schwarze Akzente sorgen für einen optischen Anker und sorgen für ein Design, das frisch, modern und fortschrittlich wirkt.

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  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Türkei I Startseite

    Das Heimtrikot läutet mit dem Wechsel zu einem sportrotem Grundton eine neue Ära ein, wobei das ikonische Brustband in einer dezenteren, moderneren Form beibehalten wurde. Innerhalb des Bandes sorgt eine auffällige, von Ebru inspirierte Grafik für Struktur und Bewegung und verweist damit auf das Handwerk und die Kunstfertigkeit, die im türkischen Kulturerbe eine zentrale Rolle spielen. Ein hybrider Ausschnitt verbindet Elemente des Rundhalsausschnitts und des V-Ausschnitts, während die türkische Flagge prominent in der Mitte der Brust platziert ist. Traditionell in einem Kreis eingerahmt, wird die Flagge nun in einer rechteckigen Form präsentiert, die sich an den scharfen, kantigen Designlinien des Trikots orientiert – und dem nationalen Symbol eine klarere, zeitgemäßere Geometrie verleiht.

    Die Trikots der Türkeisind jetztim NikeShop erhältlich

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Türkei I Auswärts

    Das Auswärtstrikot kehrt zu einem weißen Grundton zurück und greift damit den klassischen „Türkiye“-Look wieder auf, wobei der traditionelle rote Bruststreifen als charakteristisches Markenzeichen beibehalten wird. Die Ebru-Grafik findet erneut ihren Platz innerhalb des Streifens, dient als visuelles Bindeglied zwischen Heim- und Auswärtstrikot und unterstreicht die einheitliche Geschichte der Kollektion. Rote Seiteneinsätze und ein roter Streifen an den Stutzen runden das Auswärtstrikot ab und schaffen eine ausgewogene Mischung aus Tradition und Innovation – traditionelle Farben, moderne Details und ein verbindendes handwerkliches Element, das sich durch beide Varianten zieht.

    Die Trikots der türkischen Nationalmannschaftsind jetztim NikeShop erhältlich

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ukraine I Startseite

    Das Heimtrikot der Ukraine ist eine Hommage an das reiche Erbe und die Traditionen des Landes. Das traditionelle, leuchtend gelb-blaue Trikot verfügt über ein dezentes, sich wiederholendes Muster in einem dunkleren Gelbton, dessen Design von Formen und Elementen des ukrainischen Staatswappens inspiriert ist. Der Schriftzug „Україна“ – was auf Ukrainisch „Ukraine“ bedeutet – im Nacken rundet das Design ab.

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  • Ukraine Away kit WC 26adidas

    Ukraine I Auswärts

    Das Auswärtstrikot ist vom zeitgenössischen ukrainischen Design inspiriert und besticht durch eine auffällige Neuinterpretation traditioneller kultureller Elemente und Symbole, wodurch eine kühne Verschmelzung von Tradition und Innovation entsteht. Das Motiv ziert stolz den oberen Brustbereich in einer geheimnisvollen Tintenfarbe auf blauem Grund und verbindet Vintage-Ästhetik mit zeitgenössischen Streetwear-Einflüssen. In leuchtendem Gelb ist der Name der Ukraine, „Ykpaïha“, im Nacken eingearbeitet. p>

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  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Startseite

    Das Heimtrikot verkörpert die pure Essenz des uruguayischen Fußballs. Auf einer modern-klassischen Grundlage aufbauend, besticht das Trikot durch eine klare Umsetzung des für Uruguay typischen Himmelblau, kombiniert mit marineblauen Akzenten, die Klarheit und Selbstbewusstsein unterstreichen. Die Schlichtheit des Designs spiegelt die Identität der Mannschaft wider: ehrlich, diszipliniert und von gemeinsamer Leistung getragen.

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  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Auswärts

    Das Auswärtstrikot verkörpert den Kampfgeist Uruguays auf besonders provokante Weise. Ein markantes Flügelmuster erstreckt sich über die Brust und symbolisiert Aufstieg, Ehrgeiz und das unermüdliche Streben nach dem Sieg. Diese Bildsprache ist eine Hommage an die historischen Erfolge Uruguays, darunter seine Rolle in den Anfängen des Weltfußballs, und interpretiert dieses Erbe durch eine schärfere, aggressivere Linse neu. Das Auswärtstrikot repräsentiert Uruguay von seiner trotzigsten Seite: kompakt, furchtlos und unnachgiebig. 

    Uruguay-Trikotsjetztbei NikeShop

  • USA WC 26 home kitNike

    USA Startseite

    Das Heimtrikot ist tief in der DNA des amerikanischen Fußballs verwurzelt und interpretiert die „Stars and Stripes“ aus einer modernen, bewegungsorientierten Perspektive neu. Verzerrte Streifen und Farbverlaufseffekte erinnern an die Flagge in Bewegung und symbolisieren eine Nation, die von ihren vielfältigen Gemeinschaften, Landschaften und ihrer Liebe zum Spiel geprägt ist.

    Nationale Symbolik wird eher in eine ausgefeilte Textur als in wörtliche Grafiken übersetzt, wodurch ein Heimtrikot entsteht, das stolz amerikanisch wirkt und gleichzeitig Selbstbewusstsein und Vorwärtsdynamik signalisiert. Das Trikot verfügt über ein unverkennbares Design, das bei jedem Fan auf der Tribüne zu sehen ist, während es sich kühn über den Platz bewegt.

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  • USA WC 26 away kitNike

    USA I Auswärts

    Das Auswärtstrikot ist als zukünftiger Klassiker konzipiert – ein klares, ikonisches Design, das den Test der Zeit bestehen soll. Das Trikot basiert auf einer durchgängigen „Dark Obsidian“-Farbpalette und präsentiert ein maßgeschneidertes, sternförmiges Rastermuster, das subtil in den Stoff eingewebt ist und den Fokus von Streifen auf Sterne als charakteristisches Symbol verlagert. Minimalistisch, prägnant und lifestyle-orientiert verbindet das Auswärtstrikot Leistung und Tragekomfort und spiegelt eine Generation wider, die ihre Identität sowohl auf als auch abseits des Spielfelds zum Ausdruck bringt. Es steht für eine zurückhaltende Selbstsicherheit, die keine Lautstärke benötigt, um ein Statement zu setzen.

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  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Wales I Startseite

    Der rote Grundton, der untrennbar mit dem walisischen Heimtrikot verbunden ist, wird durch ein horizontales Streifenmuster neu interpretiert, das aus dunkelgrünen, roten und weißen Streifen besteht, wobei die offizielle walisische Übersetzung des Ländernamens „CYMRU“ in dem mittleren grünen Streifen dezent zu erkennen ist. Dieser ist erneut zusammen mit dem Team-Motto – „Gorau Chwarae Cyd Chwarae“, was übersetzt „Das beste Spiel ist das Teamspiel“ bedeutet – im Nackenbereich zu sehen.

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  • Wales Away kit WC 26adidas

    Wales I Auswärts

    Das Auswärtstrikot von Wales zelebriert die Identität und das Erbe des Landes und besticht durch einen cremefarbenen Grundton, der durch abstrakte grafische Darstellungen des walisischen Drachen in gedämpften Rottönen ergänzt wird, die sich über die Vorderseite des Trikots erstrecken. Auf der Nackenpartie ist neben dem Team-Motto „Gorau Chwarae Cyd Chwarae“ auch der Schriftzug „CYMRU“ zu sehen.

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