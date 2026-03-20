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Argentina and Germany WC 2026 away kitsadidas
Renuka Odedra

Übersetzt von

Trikots für die Weltmeisterschaft 2026: Argentinien, Deutschland, Mexiko, Portugal und die Trikots aller Top-Teams vorgestellt

Zeig, für welches Team du bist – rechtzeitig zum Fußballsommer

Da für viele von uns auf der ganzen Welt der Winter vor der Tür steht, können wir nur von einem Fußballsommer träumen. Habt noch etwas Geduld, denn es dauert nicht mehr lange, bis die Weltmeisterschaft 2026 am 11. Juni beginnt – die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada wollen die bisher beste Ausgabe des Turniers ausrichten.

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Lionel Scaloni und Argentinien wollen ihren Weltmeistertitel verteidigen, den sie bei der WM 2022 in Katar gewonnen haben. Es war ihr dritter WM-Erfolg, als Lionel Messi und Co. endlich den begehrten Pokal in die Hände bekamen.

Im Vorfeld des Turniers haben einige der größten Marken, darunter adidas, Nike, PUMA und andere, neue Trikots für einen frischen neuen Look auf dem Spielfeld auf den Markt gebracht. Am 5. November 2025 stellte adidas die Heimtrikots für 22 Nationen vor, darunter Titelverteidiger Deutschland, Spanien, Belgien, Co-Gastgeber Mexiko und viele weitere. Die Kollektion verbindet historische visuelle Identitäten und Traditionen der einzelnen Nationen und präsentiert sie in einer modernen, zukunftsorientierten Ästhetik.

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Die auffällige Trikotkollektion spiegelt das Wesen jeder Nation wider – durch Farbgebungen und Muster, die zentrale Aspekte der jeweiligen nationalen Identität zelebrieren. Von der reichen Geschichte über berühmte Landschaften und traditionelle Architektur bis hin zu legendären früheren Trikotdesigns: Jedes Trikot soll die Fans in ihrer gemeinsamen Leidenschaft für ihre Nation vereinen.

PUMA folgte am 4. Dezember 2025 diesem Beispiel und stellte Trikots für Portugal, Österreich, Tschechien, Island und die Schweiz vor, die Identität und Tradition thematisieren – und wir sind begeistert von den atemberaubenden Designs.

Die jüngste große Trikotvorstellung fand am 20. März 2026 statt, als adidas die offiziellen Auswärtstrikots für alle 25 Partnerverbände präsentierte. Ausgehend von der einzigartigen Kultur jeder Nation interpretieren die Auswärtstrikots die klassische adidas-WM-Ästhetik – wie geometrische Muster und stilisierte vertikale Linien – in einem modernen, zeitgemäßen Stil neu, der bei Fans und Athleten gleichermaßen Anklang findet. 

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Die Geschichte von adidas im Fußball reicht tief, von der Leistung auf dem Platz bis hin zum kulturellen Einfluss auf den Straßen. Zum ersten Mal seit 36 Jahren hinterlässt das adidas Trefoil – adidas’ Zeichen der Originalität – seine Spuren auf der größten Bühne des Weltfußballs und ist auf der rechten Brustseite jedes Trikots aufgedruckt.  Jedes Trikot ist eine Hommage an die Fußballkultur der 90er Jahre, neu interpretiert für die Anforderungen der Athleten von heute und mit Stolz für die Kultur und Gemeinschaft der Athleten und Fans geschaffen, die sie tragen werden. 

Egal, ob du zu Hause zuschaust, eine Public Viewing-Party mit Freunden veranstaltest oder die Reise antrittst, um die Weltmeisterschaft live zu erleben – du musst entsprechend aussehen. Lass dir von GOAL die gesamte Kollektion vorstellen, damit du dich für das große Turnier ausstatten kannst:

Shop: Trikots zur Weltmeisterschaft 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Algerien I Startseite

    Inspiriert von den Sanddünen der algerischen Wüste besticht das Heimtrikot der algerischen Nationalmannschaft durch ein dynamisches Streifenmuster in Beige und Weiß, ergänzt durch leuchtend grüne Akzente am Ausschnitt und an den Schultern. Diese Darstellung der für das Land so typischen, wellenförmigen Dünen verbindet die Mannschaft mit ihrer Heimat, ebenso wie der Schriftzug „Algeria“, der in arabischer Schrift im Nackenbereich zu sehen ist.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Algerien I Auswärts

    Inspiriert von den leuchtenden Farben der felsigen Wüsten und üppigen Oasen, die man überall in Algerien findet, besticht das Auswärtstrikot durch vertikale grüne Streifen, die sich von einem markanten Dunkelgrün abheben und die einzigartigen Landschaften sowie die traditionelle Farbpalette des Landes widerspiegeln. Der Schriftzug „ALGERIA“ ist in arabischer Schrift stolz im Nackenbereich angebracht und verbindet die Mannschaft auf ihrer WM-Reise mit ihrer Heimat.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentinien I Startseite

    Die traditionellen argentinischen Längsstreifen in Himmelblau und Weiß erhalten durch einen einzigartigen dreifarbigen Farbverlauf einen wechselnden Look, der die Blautöne der drei Trikots der bisherigen Weltmeistertitel – 1978, 1986 und 2022 – aufgreift. Im Nackenbereich ziert eine maßgeschneiderte Signatur mit der Aufschrift „1896“ – eine Hommage an das Gründungsjahr der AFA. 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentinien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot greift das reiche künstlerische Erbe Argentiniens auf und besticht durch ein markantes, wirbelndes blaues Muster, das von den traditionellen Motiven des Landes inspiriert ist. Weiße Akzente auf schwarzem Grund betonen die stilisierten Linien, die filigranen floralen Wirbel und die rankenden Pflanzen und erwecken das Design durch einen auffälligen Kontrast zum Leben. Auf den Nacken ist ein maßgeschneidertes „Argentina“-Motiv vor dem Sol de Mayo, dem nationalen Sonnensymbol, eingraviert. 

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  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgien I Startseite

    Das Heimtrikot Belgiens ist von den markanten gotischen Buntglasfenstern inspiriert, die in der Architektur des Landes allgegenwärtig sind. Symbole, die für die „Red Devils“ und die „Red Flames“ – die Spitznamen der Herren- und Damenmannschaft – stehen, wiederholen sich in diesem Stil auf dem roten Grund des Trikots. Die Besätze an Schultern und Ärmelbündchen sind in Schwarz und Gelb gehalten und greifen damit die Farben der Landesflagge auf.

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Belgien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot ziert ein durchgehendes Muster in den Farben Hellblau, Rosa und Weiß, das als Hommage an den belgischen Künstler René Magritte und die berühmte belgische surrealistische Bewegung gestaltet ist. Überlagerte Linien und Formen erzeugen ein Gefühl von Tiefe und Bewegung und sind eine spielerische Anspielung auf Magrittes Werk. Fans werden zudem ikonische Elemente des nationalen Wappens sowie Symbole des Fußballs wie den Ball und die Linienmarkierungen auf dem Spielfeld erkennen. Eine Anspielung auf sein Kunstwerk „Der Verrat der Bilder“ – auf dem traditionell „Ceci n'est pas une pipe“ (dt. „Dies ist keine Pfeife“) zu lesen ist – ist als subtiles Detail am Kragen des Trikots zu sehen: „Ceci n'est pas un maillot“ (dt. „Dies ist kein Trikot“).

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  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    Chile I Startseite

    Chiles Nationalvogel, der Kondor, steht im Mittelpunkt des Heimtrikots. Auf einem klassischen roten Hintergrund erinnert ein durchgehendes Druckmuster an die Federn des Vogels, während der Kondor im Nackenbereich erneut in Form eines eigens entworfenen Logos erscheint. 

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  • Chile Away kit WC 26adidas

    Chile I Auswärts

    Das Auswärtstrikot Chiles ist vom blühenden Wüstenland inspiriert, einem seltenen Phänomen in der Atacama-Wüste. Als Hommage an die einzigartige Naturlandschaft des Landes zieren auffällige rosa Blüten einen durchgehenden Grafikdruck auf cremefarbenem Grund, während dezente braune Details die Risse symbolisieren, aus denen sie sprießen. Abgerundet wird das Design durch ein schwarzes Schildmotiv im Nackenbereich, das dem Wappen des Verbandes nachempfunden ist.

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  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Kolumbien I Startseite

    Das Heimtrikot der kolumbianischen Nationalmannschaft ist vom magischen Realismus inspiriert, einem künstlerischen Stil, der fantastische Elemente mit realistischen Umgebungen verbindet und oft durch gelbe Schmetterlinge symbolisiert wird. Es wird mit blauen Shorts und roten Stutzen kombiniert und sorgt so für einen unverkennbar kolumbianischen Look

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Kolumbien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zelebriert die einzigartige Artenvielfalt Kolumbiens und vereint die Farbpalette seiner beiden Küsten. Das Design besticht durch ein sich wiederholendes Muster, das die dunkleren Blautöne des Pazifischen Ozeans mit den helleren Tönen der Karibik verbindet und durch versetzte vertikale Linien zum Leben erweckt wird. Ein auffälliger gelber Zierstreifen über den 3-Streifen, den Ärmelbündchen und den Logos findet seine Entsprechung im Schriftzug „COLOMBIA“ im Nackenbereich und vermittelt ein Gefühl von Stolz und Verbundenheit mit dem eigenen Land. 

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  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    Costa Rica I Startseite

    Das Heimtrikot von Costa Rica besticht durch einen lebhaften, sich über die gesamte Fläche wiederholenden Grafikdruck, der aus Elementen wie Blättern, Tukanen und Smileys in Rot, Blau und Rosa besteht – allesamt Motive, die das „Pura Vida“ zelebrieren. Dieser Begriff, der im Nackenbereich des Trikots zu finden ist, steht für eine tief verwurzelte nationale Lebenseinstellung, die gleichbedeutend ist mit Optimismus, Dankbarkeit, Zufriedenheit und einem harmonischen Leben im Einklang mit der Natur. Eine Lebenseinstellung, auf die die Costa-Ricaner stolz sind.

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  • Costa Rica Away kit WC 26adidas

    Costa Rica I Auswärts

    Ein dynamisches, durchgängiges Muster in Blau und Fuchsia ziert das Auswärtstrikot von Costa Rica und greift Elemente des legendären Tukans – eines in Costa Rica heimischen Vogels – sowie Blätter aus den ausgedehnten Regenwäldern auf, in denen diese Vögel leben. Die leuchtenden Farben und die gesellige Art der Vögel spiegeln die lebhafte, fröhliche und freundliche Kultur des Landes wider – verkörpert durch den Schriftzug „Pura Vida“, der im Nacken eingearbeitet ist.

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao I Auswärts

    Das Auswärtstrikot von Curaçao ist eine Hommage an die Hauptstadt Willemstad und die farbenfrohen Gebäude in den Stadtvierteln Punda und Otrobanda. Diese Viertel, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, zeichnen sich durch lebhafte, sonnenbeschienene Fassaden aus und finden in diesem Design durch den pastellgelben Hintergrund sowie kräftige Streifen in Pink, Türkis und Orange ihren Ausdruck. Abgerundet wird das Design durch filigrane blaue Details, die sich über die Ärmel, die Manschetten sowie die Konturen des adidas-Logos und des Nationalwappens ziehen.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Deutschland I Startseite

    Das Heimtrikot greift die bisherigen Erfolge Deutschlands bei diesem Turnier auf und ist eine Hommage an einige der legendärsten Trikots der Nation. Das sich wiederholende Rautenmuster und die Chevron-Details sind jeweils von den ikonischen Grafiken früherer Trikots inspiriert, darunter auch das Trikot, in dem 2014 der Weltmeistertitel gewonnen wurde.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Deutschland I Auswärts

    In Anlehnung an die Formensprache des Heimtrikots wurden die diagonalen Chevrons als durchgehendes Muster in Marineblau neu interpretiert und bilden eine rhythmische Wiederholung aus drei ineinander verschlungenen Formen. Die Farbpalette vereint Farbtöne aus verschiedenen Epochen der DFB-Geschichte. Sie ist eine Hommage an die klassischen blauen Quarter-Zips aus dem Jahr 1954 sowie an die klassischen blau-weißen Trainingsoberteile der 60er, 70er und 80er Jahre, während aquablaue Akzente an die farbenfrohe Trainingsbekleidung der 90er Jahre erinnern. All dies wurde entwickelt, um einen auffälligen und starken visuellen Effekt zu erzielen. Ein dezentes Flaggen-Label am Saum des Trikots würdigt die langjährige Partnerschaft zwischen adidas und Deutschland seit 1954.

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  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    Ungarn I Startseite

    Das Heimtrikot Ungarns erscheint im traditionellen Dunkelrot des Landes, kombiniert mit weißen und grünen Elementen, die die Farben der ungarischen Flagge widerspiegeln. Das Trikot würdigt das 125-jährige Jubiläum des Ungarischen Fußballverbands mit einem speziellen Jubiläumslogo, während das Landeswappen über dem Herzen und das Verbandslogo auf der rechten Brustseite zu sehen sind. Der Schriftzug „Magyarország“ – was „Ungarn“ bedeutet – rundet das Design im Nackenbereich ab.

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  • Hungary Away kit WC 26adidas

    Ungarn I Auswärts

    Das Trikot ist farblich an die Nationalfarben des Landes angelehnt – es kombiniert einen weißen Grundton mit tiefroten Akzenten an den Schultern und Oberarmen, um das 125-jährige Jubiläum des Verbandes zu feiern. Abgerundet wird das Trikot durch einen maßgeschneiderten „125“-Schriftzug im Nacken in Dunkelgold.

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  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Italien I Startseite

    Tradition trifft auf Innovation beim Heimtrikot der italienischen Nationalmannschaft – inspiriert vom reichen Erbe des italienischen Fußballs zelebriert das Trikot mit seinem markanten Design die Essenz des italienischen Fußballverbands. „Azzurra“, eine Anspielung auf den Spitznamen der Nationalmannschaft und die Farbe des Trikots, was so viel wie „das Blaue“ bedeutet, ziert in goldenen Buchstaben den Nackenbereich des Trikots.

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  • Italy Away kit WC 26adidas

    Italien I Auswärts

    Das Trikot basiert auf traditioneller italienischer Schneiderkunst und ist von den eleganten Anzugjacken inspiriert, die die Nationalmannschaft früher bei historischen Feierlichkeiten trug. Es zeichnet sich durch ein durchgehendes hellblau-weißes Muster aus, das die aufwendigen Webmuster dieser Art von Kleidungsstücken nachbildet.  Die Ärmel, Logos und Nummern sind mit marineblauen und goldenen Details versehen. Ein vom Monogramm inspiriertes „Italia“ im Nackenbereich zelebriert einen personalisierten Stickstil, der Zugehörigkeit und Identität symbolisiert. 

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  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japan I Startseite

    Das klassische Blau des japanischen Heimtrikots wird durch ein abstraktes Muster mit aschblauen, linearen Details zum Leben erweckt, das den berühmten Dunst am Horizont widerspiegelt, wo in Japan Himmel und Meer aufeinandertreffen. Die japanische Flagge prangt als Abschlusselement stolz im Nackenbereich.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japan I Auswärts

    Inspiriert von „Colours Beyond the Horizon“ wird das Auswärtstrikot Japans durch ein Streifenmuster mit 12 unterschiedlichen Farben zum Leben erweckt, die die Einheit und Verbundenheit der Nation auf und neben dem Spielfeld symbolisieren. Vor einem cremefarbenen Hintergrund verlaufen 11 verblassende vertikale Linien wie Regentropfen über das Trikot und symbolisieren die 11 Spieler auf dem Platz, während ein markanter Mittelstreifen in der Farbe der roten Sonne der Nationalflagge das Herz der Mannschaft – ihre Fans – repräsentiert. Die japanische Flagge ist als Symbol für Nationalstolz und kollektive Identität auf den Nacken gedruckt. 

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  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Mexiko I Startseite

    Tradition und Zukunft vereinen sich im neuen Heimtrikot von Mexiko. Dieses Trikot steht für die Energie und den Stolz, die Generationen von Fans während der bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft verbinden werden. Es würdigt die unerschütterliche Unterstützung einer Nation, die den Fußball lebt und atmet, und in der jeder gemeinsame Moment das Herz Mexikos widerspiegelt. Im Nackenbereich ziert der Schriftzug „SOMOS MÉXICO“ – was so viel bedeutet wie „Wir sind Mexiko“ – als Symbol für die Einheit und Leidenschaft, die den mexikanischen Geist ausmachen.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Mexiko I Auswärts

    Inspiriert von Mexikos reicher Geschichte zeigt das Auswärtstrikot ein durchgehendes graues Muster auf weißem Grund, das von den als „Grecas“ bekannten Mustern aus der traditionellen Architektur und Kunst geprägt ist. Das sich wiederholende Allover-Motiv besteht aus einem Muster abstrakter Treppen, das an die stufenförmigen Fassaden traditioneller mexikanischer Gebäude erinnert. Der Schriftzug „SOMOS MÉXICO“, was so viel bedeutet wie „Wir sind Mexiko“, ist im Nacken eingearbeitet und symbolisiert die Einheit und Leidenschaft, die den mexikanischen Geist prägen, kurz vor der Ausrichtung der dritten FIFA-Weltmeisterschaft – ein Rekord. 

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  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Nordirland I Startseite

    Das Heimtrikot Nordirlands besticht durch einen blaugrünen und grünen Grundton, der durch ein abstraktes Muster ergänzt wird, das von den dynamischen Linien der Architektur des Landes inspiriert ist und Fans und Spieler mit dem Herzen des Landes verbindet. 

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  • Northern Ireland Away kit WC 26adidas

    Nordirland I Auswärts

    Inspiriert von der unerschütterlichen Unterstützung der Fans besticht das aus „Cloud White“ gefertigte Auswärtstrikot durch mintgrüne Linien, die diagonal über die Vorderseite verlaufen – eine Farbkombination, die bei den Fans sehr beliebt ist. Die Nummer 12 ist im Nacken in römischen Ziffern eingearbeitet und ist eine weitere Hommage an die Unterstützung, die die Mannschaft von den Zuschauern auf den Tribünen erhält. 

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  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    Peru I Startseite

    Inspiriert von den drei landschaftlichen Elementen Perus – Küste, Hochland und Regenwald – ziert ein roter Streifen als durchgehender Grafikdruck stolz den weißen Hintergrund des peruanischen Heimtrikots. Der Druck besteht aus abstrakten Strichzeichnungen, die Symbole für die jeweilige Landschaft darstellen, wie beispielsweise einen Pinguin für die Küste und ein Waldblatt für den Regenwald. Der Schriftzug „PERU“ im Nackenbereich ist in einem ähnlichen grafischen Schriftstil gestaltet.

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  • Peru Away kit WC 26adidas

    Peru I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zelebriert Perus lebendige „Chicha“-Designkultur, die oft auf traditionell farbenfrohen Plakaten und Kunstwerken zu finden ist. Es besticht durch einen schwarzen Grundton, ergänzt durch ein Kleeblatt-Emblem und drei Streifen auf der Schulter in fluoreszierenden Farben – Magenta, Solar Yellow und Solar Orange. Ein „Peru“-Etikett im Nackenbereich greift dieselben von „Chicha“ inspirierten Farben auf und rundet das Design ab.

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  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Startseite

    Das Heimtrikot der portugiesischen Nationalmannschaft wurde entworfen, um die Kraft des Ozeans und die Leidenschaft widerzuspiegeln, die die Nation auf der Weltbühne antreibt. Der ikonische rote Grundton wird durch welleninspirierte Details und grüne Akzente ergänzt – eine optische Anspielung auf die maritimen Wurzeln des Landes und seinen unermüdlichen, furchtlosen Geist.

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  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Katar I Startseite

    Das kastanienbraune Heimtrikot von Katar wurde als Hommage an die Zickzacklinie entworfen, die den weißen und den kastanienbraunen Teil der katarischen Nationalflagge voneinander trennt. Es wird durch eine Reihe dunklerer, gezackter Linien geprägt, die in der Mitte des Trikots verlaufen, während der Schriftzug „Qatar“ in arabischer Schrift als Signatur im Nackenbereich eingearbeitet ist. 

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    Katar I Auswärts

    Eine abstrakte, graue, wellenförmige Grafik prägt das Auswärtstrikot von Katar. Inspiriert von den Wüstendünen greift das Muster die Geometrie und Formen dieser atemberaubenden Landschaft auf. Im Nacken ist der Schriftzug „Katar“ in arabischer Schrift eingearbeitet – als Symbol für Nationalstolz und Einheit.

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Saudi-Arabien I Startseite

    Das Heimtrikot der saudischen Nationalmannschaft besticht durch einen einzigartigen, durchgehenden Print in Lila und Dunkelgrün, der von den kunstvoll verzierten Türöffnungen des Landes inspiriert ist und lebhafte Details aufgreift, die den Lavendelfeldern der Region nachempfunden sind. Vor einem tiefgrünen Hintergrund greift das auffällige Design zudem auf beliebte nationale Symbole zurück – den Falken und die Palme –, kombiniert mit geometrischen Mustern, um eine moderne Ästhetik zu schaffen.

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    Saudi-Arabien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot Saudi-Arabiens besticht durch ein maßgeschneidertes Webmuster, das häufig auf verschiedenen traditionellen Kleidungsstücken zu finden ist, auf einem perlweißen Hintergrund – und fängt so die lebendige Essenz der saudischen Mode ein. Das Logo und das Wappen sind mit Details in Königsgold versehen, während der Ausschnitt und die Rückennummer dezent im tiefen Grün der Nationalfarben hervorgehoben sind. Das saudische Emblem, das eine Palme und gekreuzte Schwerter zeigt, ist als Hommage an das kulturelle Erbe und die Identität auf den Rücken gedruckt.

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Schottland I Startseite

    Auf dem Heimtrikot der schottischen Nationalmannschaft steht das traditionelle Andreaskreuz, das auch auf der schottischen Flagge zu sehen ist, im Mittelpunkt – als sich wiederholendes dunkelblaues Muster auf dem typischen Blau des Heimtrikots. Das Andreaskreuz-Motiv ziert zudem als abschließendes Detail den Nackenbereich.

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  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Schottland I Auswärts

    Das Auswärtstrikot greift erneut scharlachrote Farbtöne auf und ist damit eine Hommage an die Geschichte einiger klassischer schottischer Trikots. Durch dünne, violette Längsstreifen akzentuiert, entsteht eine elegante, moderne Neuinterpretation eines zeitlosen Designs. Eine violette und grüne Distel – Schottlands Nationalblume, die für Widerstandsfähigkeit steht – ziert als dezentes Detail den Nackenbereich.

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  • SA 2026 kitadidas

    Südafrika I Startseite

    Das Heimtrikot Südafrikas für 2026 behält den unverkennbaren gelben Grundton mit grünen Akzenten bei – eine Farbpalette, die für den Nationalstolz steht. Hochwertige Details und eine raffinierte Konstruktion verleihen der Silhouette einen modernen Touch und sorgen für ein leistungsorientiertes Trikot, das den Anforderungen des heutigen globalen Fußballs gerecht wird.

    Vor allem aber würdigt das aktualisierte Design die 12 Amtssprachen Südafrikas – ein eindrucksvolles Spiegelbild der Vielfalt, der Einheit und der gemeinsamen Liebe zum Fußball in diesem Land. Die dezenten grafischen Elemente, die in den Stoff eingewebt sind, symbolisieren die vielen Stimmen, die in den Stadien im ganzen Land und auf der ganzen Welt gemeinsam erklingen. 

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  • Südafrika I Auswärts

    Das Auswärtstrikot setzt ein markantes Statement in den für Südafrika typischen Farben Grün und Gold – einer Farbkombination, die tief in der sportlichen Identität des Landes verwurzelt ist. Es verbindet Tradition mit Raffinesse: Ein klassisches Grün bildet die Grundlage, ergänzt durch detaillierte weiße und goldene Verzierungen am Kragen – eine Hommage an das Ansehen und die Entwicklung des Fußballs im Land. Gold- und weiße Akzente zieren die Ärmelbündchen und Logos, strahlen zeitlose Eleganz aus und verkörpern gleichzeitig den Ehrgeiz der Nation, auf der größten Bühne des Fußballs zu glänzen.

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  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Spanien I Startseite

    Das Heimtrikot Spaniens für die Weltmeisterschaft 2026 präsentiert sich in einem schlichten Nadelstreifen-Design, bei dem der rote Grundton durch sich wiederholende gelbe vertikale Streifen unterbrochen wird, die optische Anlehnungen an die Nationalflagge und das Wappen nehmen. Der Geist der Nation wird von den Spielern verkörpert, denn auf der Rückseite des Trikotkragens ist das Wort „ESPANA“ zu lesen. 

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    Spanien I Auswärts

    Das Design des spanischen Auswärtstrikots greift die glorreiche literarische Geschichte des Landes auf. Ein komplexes, durchgängiges Muster in Pyritfarbe, inspiriert von den Zeichnungen und Grafiken klassischer Bücher und Manuskripte, ziert den cremefarbenen Grund, der die Farbe einer Buchseite widerspiegelt. Die Ärmel und der Ausschnitt sind mit Details in Gold und Burgunderrot versehen, während auf dem Nacken der Schriftzug „ESPAÑA“ eingraviert ist – mit dem charakteristischen Buchstaben Ñ, der die spanische Sprache und ihr kulturelles Erbe würdigt.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Schweden I Startseite

    Die traditionellen Farben Gelb und Blau, die man mit dem Heimtrikot Schwedens verbindet, erhalten einen modernen Touch, um der 70er-Jahre-Ära des Landes Tribut zu zollen. Das Design besticht durch eine in den Stoff eingearbeitete, farblich abgestimmte Grafik, die von den beliebten Blumenstickereien inspiriert ist, wie sie damals häufig auf Jeans und traditionellen schwedischen Trachten zu finden waren. Das von Nostalgie geprägte Trikot ermöglicht es den Fans, ihr Erbe mit einer frischen und doch vertrauten Ästhetik zu feiern, die durch eine moderne Schriftzug im Nackenbereich mit der Aufschrift „Sverige“ – oder auf Deutsch „Schweden“ – abgerundet wird.

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Schweden I Auswärts

    Inspiriert von den Mustern der 70er Jahre vereinen sich auf dem Auswärtstrikot der schwedischen Nationalmannschaft drei verschiedene Blautöne zu einem auffälligen, durchgehenden Grafikdesign, das eine Hommage an das reiche kulturelle Erbe des Landes darstellt. Mit der modernen Schriftzug „Sverige“ – also „Schweden“ auf Englisch – im Nackenbereich verleiht dieser Retro-Einfluss, kombiniert mit einem zeitgemäßen Touch, dem Design einen frischen Look für die Fans von heute. 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Schweiz I Startseite

    Das Design des Schweizer Trikots für 2026 bleibt dem charakteristischen tiefen Rot des Landes treu, das durch weiße grafische Akzente und markante Chevron-Details aufgewertet wird, welche an Schweizer Präzision und Tradition anknüpfen. Die moderne Schnittführung von Puma sorgt mit leichtem Funktionsmaterial und ergonomischen Schnitten dafür, dass das Trikot auf der Straße genauso gut aussieht wie auf dem Spielfeld. Der strahlend weiße Puma-Formstrip und die klare Platzierung des Wappens sorgen dafür, dass die Ästhetik perfekt auf die minimalistische Identität der Schweiz abgestimmt ist.

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  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ukraine I Startseite

    Das Heimtrikot der Ukraine ist eine Hommage an das reiche Erbe und die Traditionen des Landes. Das traditionelle, leuchtend gelb-blaue Trikot verfügt über ein dezentes, sich wiederholendes Muster in einem dunkleren Gelbton, dessen Design von Formen und Elementen des ukrainischen Staatswappens inspiriert ist. Der Schriftzug „Україна“ – was auf Ukrainisch „Ukraine“ bedeutet – im Nacken rundet das Design ab.

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    Ukraine I Auswärts

    Das Auswärtstrikot ist vom zeitgenössischen ukrainischen Design inspiriert und besticht durch eine auffällige Neuinterpretation traditioneller kultureller Elemente und Symbole, wodurch eine kühne Verschmelzung von Tradition und Innovation entsteht. Das Motiv ziert stolz den oberen Brustbereich in einer geheimnisvollen Tintenfarbe auf blauem Grund und verbindet Vintage-Ästhetik mit zeitgenössischen Streetwear-Einflüssen. In leuchtendem Gelb ist der Name der Ukraine, „Ykpaïha“, im Nacken eingearbeitet. p>

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  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    Venezuela I Startseite

    Das burgunderrote Heimtrikot Venezuelas wird durch einen durchgehenden abstrakten Print zum Leben erweckt, der von den Formen und der Topografie der Tepui-Berge inspiriert ist. Im Nackenbereich prangt in Gold der Schriftzug „LA VINOTINTO“ – der offizielle Name des Verbandes. 

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    Venezuela I Auswärts

    Als Hommage an die Geschichte des Verbandes besticht das strahlend weiße Auswärtstrikot durch markante gelbe, rote und blaue Akzente, die sich von den drei Streifen bis hin zu den Logos und dem Vereinswappen ziehen. Das Wappen zeigt den Schriftzug „VENEZUELA“ in Blockbuchstaben auf der linken Brust, wobei das Design an das zwischen 1961 und 1967 verwendete Wappen erinnert. Goldene Details an den Ärmelbündchen und der Rückennummer verleihen dem Trikot eine edle, raffinierte Note, ergänzt durch den Schriftzug „LA VINOTINTO“ im Nacken – den offiziellen Namen des Verbandes.

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  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Wales I Startseite

    Der rote Grundton, der untrennbar mit dem walisischen Heimtrikot verbunden ist, wird durch ein horizontales Streifenmuster neu interpretiert, das aus dunkelgrünen, roten und weißen Streifen besteht, wobei die offizielle walisische Übersetzung des Ländernamens „CYMRU“ in dem mittleren grünen Streifen dezent zu erkennen ist. Dieser ist erneut zusammen mit dem Team-Motto – „Gorau Chwarae Cyd Chwarae“, was übersetzt „Das beste Spiel ist das Teamspiel“ bedeutet – im Nackenbereich zu sehen.

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  • Wales Away kit WC 26adidas

    Wales I Auswärts

    Das Auswärtstrikot von Wales zelebriert die Identität und das Erbe des Landes und besticht durch einen cremefarbenen Grundton, der durch abstrakte grafische Darstellungen des walisischen Drachen in gedämpften Rottönen ergänzt wird, die sich über die Vorderseite des Trikots erstrecken. Auf der Nackenpartie ist neben dem Team-Motto „Gorau Chwarae Cyd Chwarae“ auch der Schriftzug „CYMRU“ zu sehen.

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