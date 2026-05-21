Wird unter den 26 Spielern, die Tuchel nominiert, Platz für eine junge Überraschung sein? Der bislang pragmatische Ansatz des Deutschen bei der Kaderauswahl lässt das eher nicht vermuten, doch zwei Talente könnten ihn doch umgestimmt haben.

Max Dowman hat sich in seinen Kurzeinsätzen für Arsenal in den Fokus gespielt und mit seinem historischen 16-Jahre-Tor gegen Everton für Aufsehen gesorgt. Der jüngste Premier-League-Sieger aller Zeiten gilt als großes Talent, hat für England jedoch bisher nur bis zur U19 gespielt und kam bei den Gunners bisher nur sporadisch zum Einsatz.

Weniger überraschend wäre es, wenn Tuchel Rio Ngumoha mitnehmen würde. Der Offensivspieler sammelt dank starker Einzelleistungen immer mehr Einsatzzeit auf dem linken Flügel von Liverpool. Obwohl er international bisher nur in derselben Altersklasse wie Dowman gespielt hat, sammelt Ngumoha bei den Reds viel Spielzeit und könnte eine wirkungsvolle Alternative auf einer Position sein, die für England ein Problem darstellt, auch wenn Anthony Gordon und Marcus Rashford dort ebenfalls Optionen sind.

Dowmans Teamkollege bei Arsenal, Myles Lewis-Skelly, gehört zu einer anderen Kategorie von Talenten, da der 19-Jährige deutlich mehr Erfahrung mitbringt. Der Linksverteidiger und Mittelfeldspieler hofft auf eine erneute Berufung, nachdem er in der entscheidenden Schlussphase bei Mikel Artetas Mannschaft beeindruckt hat.



