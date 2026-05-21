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Ist Trent Alexander-Arnold wirklich nicht dabei? Was ist mit Phil Foden und wer wird Harry Kanes Back-Up? Das sind die sieben härtesten Entscheidungen, die Thomas Tuchel für seinen WM-Kader treffen muss

Analysis
England
T. Tuchel
C. Palmer
P. Foden
M. Gibbs-White
T. Alexander-Arnold
FEATURES
Klub-WM

In wenigen Stunden wird Thomas Tuchel endlich auch den endgültigen Kader der englischen Nationalmannschaft für die WM verkünden. Tuchels Auftrag war ganz einfach, als er im März 2025 seine Arbeit aufnahm: Er soll dafür sorgen, dass die "Three Lions" zum ersten Mal seit 60 Jahren den Weltmeisterpokal in die Höhe stemmen. Nun muss er die 26 Spieler auswählen, von denen er glaubt, dass sie diese Aufgabe in Nordamerika meistern können. Einige Entscheidungen werden für Aufruhr sorgen.

Am Freitag streicht Tuchel seinen vorläufigen 55-Mann-Kader um mehr als die Hälfte, mehrere wichtige Entscheidungen stehen bis zur endgültigen Bekanntgabe noch aus.

Welche Entscheidung Tuchel auch trifft, er wird damit Debatten bei Fans und in den Medien auslösen. Schon vor der offizielen Bekanntgabe regt sich Unmut in England, etwa bei der Frage, ob Phil Foden oder Trent Alexander-Arnold wirklich nicht dabei sind. Im Folgenden geht GOAL die wichtigsten Auswahlentscheidungen durch.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Wars das wirklich für Trent Alexander-Arnold?

    Viel Aufmerksamkeit gilt Trent Alexander-Arnold. Laut The Athletic ist der Außenverteidiger von Real Madrid tatsächlich nicht dabei.

    Schon im März war der frühere Liverpool-Star nicht berücksichtigt worden, obwohl Tuchel einen 35-Mann-Kader nominiert hatte. Nun war Trent immerhin Tel der 55-köpfigen Vorauswahl für die Weltmeisterschaft. Doch ist er nun Tuchels Kaderbereinigungsmaßnahmen zum Opfer gefallen?

    Und das, obwohl Arsenals Ben White das Turnier wahrscheinlich verpassen wird. Der genesene Reece James gilt als erste Wahl, doch Tino Livramentos Oberschenkelverletzung seit Mitte April könnte hinter ihm einen Platz freimachen.

    Auch Jarell Quansah und Djed Spence gelten als Option, wobei Letzterer bei Tottenham unter Roberto De Zerbi nur wenig spielt.

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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Palmer, Foden oder keiner von beiden?!

    Alle Augen richten sich darauf, welche Spieler um die Position der Nummer 10 kämpfen werden. Spieler wie Jude Bellingham, Morgan Rogers und Eberechi Eze gelten als fest eingeplant, doch was passiert mit Cole Palmer und Phil Foden?

    Die Profis von Chelsea und Man City waren in dieser Saison nicht in Bestform: Palmer hatte Fitnessprobleme, Foden suchte nach seiner Form. Beide nahmen zwar am Trainingslager im März teil, doch Southgate machte klar, dass sie noch Arbeit vor sich haben.

    In den Wochen danach lieferten beide keine überzeugenden Auftritte. Palmer fühlt sich im Vorteil, weil er – anders als Foden, der an Selbstbewusstsein verlor – immer wieder, zuletzt gegen Tottenham, sein Können aufblitzen ließ. Möglich ist sogar, dass Southgate beide außen vor lässt.

  • Morgan Gibbs-White EnglandGetty

    Das Rätsel Gibbs-White

    Die Probleme von Palmer und Foden könnten Morgan Gibbs-White eine Chance eröffnen. Der 26-Jährige zählt 2026 zu den besten Spielern seines Landes, weil er seit Jahresbeginn elfmal in der Premier League getroffen hat – eine starke Bilanz für einen Mittelfeldspieler, der mit seiner Mannschaft lange gegen den Abstieg gekämpft hat.

    Unter Tuchel war der 26-Jährige jedoch nie erste Wahl; der Trainer berücksichtigte ihn im März nicht. Im vergangenen Sommer meldeten Medien, dass Tuchel und sein Stab Zweifel an Gibbs-Whites Temperament, seiner Ballkontrolle und seiner Eignung für die erwartete Hitze in Nordamerika hatten.

    Seine starken Leistungen in den vergangenen Wochen und Monaten könnten all das jedoch irrelevant machen, sollte der Trainer die Spieler nach Form und Leistung nominieren.

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Der Ersatz von Harry Kane

    Kapitän Harry Kane ist bei der Weltmeisterschaft ein garantierter Stammspieler im Sturm, ´doch der Kampf um seinen Back-Up scheint völlig offen zu sein, da eine ganze Reihe von Stürmern um die wenigen Plätze im Flugzeug konkurriert. Tuchel erwägt Berichten zufolge, drei Mittelstürmer zum Turnier mitzunehmen.

    Ollie Watkins überzeugte bei der EM 2024 als Ersatzspieler und hat zum richtigen Zeitpunkt seine Form gefunden, obwohl er in der Saison phasenweise, etwa im März, fehlte. Der Stürmer von Aston Villa traf in seinen letzten 14 Einsätzen elfmal.

    Ivan Toney hat in Saudi-Arabien in kurzer Zeit mehr als 40 Tore erzielt, bestritt jedoch seit fast einem Jahr kein Länderspiel, weshalb Tuchel ihn wegen der geringeren Wettbewerbsstärke der Liga möglicherweise ignoriert – trotz seiner Stärke vom Punkt.

    Zurück in der Premier League nominierte Tuchel den 15-fachen Torschützen Dominic Calvert-Lewin für das letzte Trainingslager, was seine Chancen erhöht. Gleiches gilt für Dominic Solanke, obwohl der Tottenham-Stürmer derzeit verletzt ist. Einige Experten fordern sogar die Nominierung von Danny Welbeck, weil der Routinier in der Saison 2025/26 14-mal für Brighton getroffen hat, doch seine Chancen gelten derzeit als gering.

  • Thomas Tuchel Max Dowman Rio NgumohaGOAL

    Die Jungen Wilden

    Wird unter den 26 Spielern, die Tuchel nominiert, Platz für eine junge Überraschung sein? Der bislang pragmatische Ansatz des Deutschen bei der Kaderauswahl lässt das eher nicht vermuten, doch zwei Talente könnten ihn doch umgestimmt haben.

    Max Dowman hat sich in seinen Kurzeinsätzen für Arsenal in den Fokus gespielt und mit seinem historischen 16-Jahre-Tor gegen Everton für Aufsehen gesorgt. Der jüngste Premier-League-Sieger aller Zeiten gilt als großes Talent, hat für England jedoch bisher nur bis zur U19 gespielt und kam bei den Gunners bisher nur sporadisch zum Einsatz.

    Weniger überraschend wäre es, wenn Tuchel Rio Ngumoha mitnehmen würde. Der Offensivspieler sammelt dank starker Einzelleistungen immer mehr Einsatzzeit auf dem linken Flügel von Liverpool. Obwohl er international bisher nur in derselben Altersklasse wie Dowman gespielt hat, sammelt Ngumoha bei den Reds viel Spielzeit und könnte eine wirkungsvolle Alternative auf einer Position sein, die für England ein Problem darstellt, auch wenn Anthony Gordon und Marcus Rashford dort ebenfalls Optionen sind.

    Dowmans Teamkollege bei Arsenal, Myles Lewis-Skelly, gehört zu einer anderen Kategorie von Talenten, da der 19-Jährige deutlich mehr Erfahrung mitbringt. Der Linksverteidiger und Mittelfeldspieler hofft auf eine erneute Berufung, nachdem er in der entscheidenden Schlussphase bei Mikel Artetas Mannschaft beeindruckt hat.


  • Harry Maguire England 2026Getty

    Viel Erfahrung in der Defensive

    Ansonsten dürfte die Abwehr eine Mischung aus Jugend und Erfahrung bilden – doch wie viel Erfahrung das genau ist, bleibt die entscheidende Frage. Ezri Konsa und Marc Guehi sind gesetzt und werden wahrscheinlich das Stammduo in der Innenverteidigung bilden, während sich Harry Maguiredank seiner Formsteigerung bei Manchester United wieder ins Team zurückgekämpft hat.

    Ein Fragezeichen steht hinter John Stones, der in dieser Saison erst viermal in der Premier League für Man City in der Startelf stand. Tuchel sagte zwar, der 31-Jährige gehöre zur Führungsgruppe, doch nach einer weiteren verletzungsreichen Saison am Etihad ist sein Platz gefährdet.

    Der englische Nationaltrainer schätzt den 34-jährigen Dan Burn von Newcastle als vielseitige Option auf der linken Seite, während Quansah und der nach seiner Kreuzbandverletzung stark zurückgekehrte Levi Colwill um die letzten Plätze in der Innenverteidigung kämpfen.

    Auf der linken Abwehrseite nominierte er Luke Shaw nach dessen Formsteigerung bei Man Utd für den vorläufigen Kader. Shaw konkurriert mit dem Newcastle-Duo Burn und Lewis Hall sowie Lewis-Skelly um diesen Platz, während Nico O'Reilly sicher dabei ist.

  • Alex Scott England 2025Getty

    Entscheidung für Englands Mittelfeld: Alex Scott gegen Jordan Henderson

    Der Kampf um die Plätze im Mittelfeld birgt eine spannende Nebenhandlung, da Tuchel Führungsqualitäten und Erfahrung gegen jugendlichen Elan und – wenn wir ehrlich sind – Leistung abwägen muss.

    Der deutsche Taktiker setzt weiterhin auf den 35-jährigen Jordan Henderson, dessen starker Start bei Brentford etwas nachgelassen hat, während Alex Scott von Bournemouth im März seltsamerweise übergangen wurde, nachdem er im November nominiert worden war, ohne zum Einsatz zu kommen – obwohl er für die Cherries auf ihrem Weg zur Europapokalqualifikation durchweg herausragend gespielt hatte.

    Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo und Bellingham gelten als feststehende Größen im zentralen Mittelfeld, Adam Wharton hat vermutlich genug geleistet, um ebenfalls nominiert zu werden. Damit bleibt kaum Platz, sodass Tuchel entscheiden muss, wie wertvoll Hendersons Stimme in der Kabine ist, denn Scott wäre wohl die ideale Alternative zu Bellingham als einflussreiche Box-to-Box-Option.

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