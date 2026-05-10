Trennung nach nur einem Jahr? Gefeierter Neuzugang bei türkischem Topklub wohl auf dem Absprung

So soll Ederson selbst dem Istanbuler Klub den Rücken kehren wollen. Interessenten für den Brasilianer kämen aus Saudi-Arabien, schrieb Sabuncuoglu. Darunter sei auch Al-Nassr, der Klub von Cristiano Ronaldo.

Angeblich seien die Verantwortlichen bei Fenerbahce einem Wechsel gegenüber nicht abgeneigt. Ederson wechselte im vergangenen Sommer für eine Ablöse von elf Millionen Euro von Manchester City an den Bosporus. Bei Fener besitzt der 32-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2028, der allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro enthalten soll.



