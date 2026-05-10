Verlässt Star-Keeper Ederson Fenerbahce nach nur einer Saison schon wieder? Geht es nach dem türkischen Transferexperten Yagiz Sabuncuoglu, dann ist das sogar äußerst wahrscheinlich.
Trennung nach nur einem Jahr? Gefeierter Neuzugang bei türkischem Topklub wohl auf dem Absprung
Ronaldo-Klub angeblich an Ederson interessiert
So soll Ederson selbst dem Istanbuler Klub den Rücken kehren wollen. Interessenten für den Brasilianer kämen aus Saudi-Arabien, schrieb Sabuncuoglu. Darunter sei auch Al-Nassr, der Klub von Cristiano Ronaldo.
Angeblich seien die Verantwortlichen bei Fenerbahce einem Wechsel gegenüber nicht abgeneigt. Ederson wechselte im vergangenen Sommer für eine Ablöse von elf Millionen Euro von Manchester City an den Bosporus. Bei Fener besitzt der 32-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2028, der allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro enthalten soll.
Ederson sammelt unter Pep Guardiola Titel nach Titel
Ederson kam einst als Jugendlicher vom FC Sao Paulo nach Europa. Benfica hatte den hochtalentierten Torhüter entdeckt. Über mehrere Stationen in Portugal ging es für Ederson 2017 für 40 Millionen Euro nach Manchester, wo er als erklärter Wunschspieler von Pep Guardiola die erfolgreichste Zeit der Cityzens prägte. Ederson gewann mit Man City sechs Meistertitel. Im Anschluss ans Triple-Jahr 2023 wurde er als Welttorhüter ausgezeichnet.
Mit Fenerbahce jagte Ederson die ganze Saison über Rekordmeister Galatasaray hinterher. Am Ende reichte es nicht ganz. Seit Samstag steht Gala erneut als Meister fest, Fener ist Platz zwei bereits sicher.
Saison 2025/26: Die Bilanz von Ederson bei Fenerbahce
- Spiele: 36
- Minuten: 3242
- Gegentore: 35
- Zu-Null-Spiele: 13
- Karten: 7 x Gelb/1 x Gelb-Rot