Demnach wollen sich die Katalanen zur kommenden Spielzeit gerne auf den offensiven Außenpositionen verstärken, Zaragoza passe dabei genau ins gesuchte Anforderungsprofil.

Beim deutschen Rekordmeister wiederum hat der dreimalige spanische Nationalspieler keine Zukunft mehr. Zwar steht Zaragoza in München noch bis 2029 unter Vertrag, angesichts seiner überschaubaren Leistungen im FCB-Dress und der namhaften Konkurrenz um Michael Olise und Luis Diaz ist ein dauerhafter Verbleib jedoch so gut wie ausgeschlossen.