"Treibt die Bemühungen voran": England-Klub mit deutschem Scouting-Boss ist angeblich an BVB-Star Felix Nmecha dran

Während zuvor berichtet wurde, dass die Schmerzgrenze der Dortmunder bei Nmecha bei 120 Millionen Euro liegen würde, vermeldet der kicker nun, dass 100 Millionen Euro reichen könnten, um den BVB schwach werden zu lassen. Allerdings will die Borussia den eigenen Bekundungen zufolge um Nmecha herum eine Mannschaft aufbauen, die in den kommenden Jahren wieder glänzen kann. Im März verlängerte der Mittelfeldspieler seinen Vertrag bis 2030. "Klar sind wir am Ende der BVB, aber der BVB ohne Felix ist ein anderer als mit", sagte BVB-Trainer Niko Kovac in der vergangenen Saison.