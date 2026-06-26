Manchester United gehört angeblich auch zu den Klubs, die sich intensiv mit Borussia Dortmunds Felix Nmecha beschäftigen. Das berichtet Sky. Demnach stehe Uniteds deutscher Scouting-Leiter Christopher Vivell "in engem Austausch" mit der Spielerseite und United "treibe die Bemühungen voran".
"Treibt die Bemühungen voran": England-Klub mit deutschem Scouting-Boss ist angeblich an BVB-Star Felix Nmecha dran
Nmecha ist für die Klubs aus Englands Premier League besonders interessant, da er bei Manchester City ausgebildet wurde und deshalb als 'Homegrown Player' gilt. City und der FC Liverpool sollen am 25-Jährigen ebenfalls dran sein, auch Real Madrids neuer Trainer Jose Mourinho soll sich intensiv mit der Personalie beschäftigen.
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Dreistelliger Millionenbetrag als angebliche BVB-"Schmerzgrenze"
Während zuvor berichtet wurde, dass die Schmerzgrenze der Dortmunder bei Nmecha bei 120 Millionen Euro liegen würde, vermeldet der kicker nun, dass 100 Millionen Euro reichen könnten, um den BVB schwach werden zu lassen. Allerdings will die Borussia den eigenen Bekundungen zufolge um Nmecha herum eine Mannschaft aufbauen, die in den kommenden Jahren wieder glänzen kann. Im März verlängerte der Mittelfeldspieler seinen Vertrag bis 2030. "Klar sind wir am Ende der BVB, aber der BVB ohne Felix ist ein anderer als mit", sagte BVB-Trainer Niko Kovac in der vergangenen Saison.
Nmecha spielte eine gute Bundesliga-Saison für die Dortmunder und verdiente sich damit einen Stammplatz im DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Bei der WM in Nordamerika erzielte er Deutschlands erstes Tor und überzeugte gegen Curacao und die Elfenbeinküste mit zwei starken Auftritten.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.