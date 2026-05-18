Treffen mit deutschem Nationalspieler? FC Bayern München arbeitet offenbar an einem Transferhammer

Sport1berichtet, dass der FCB intensiv über eine Verpflichtung des 22-Jährigen nachdenkt. Am Montag soll es sogar ein erstes Treffen zwischen dem deutschen Rekordmeister und der Spielerseite gegeben haben.

Hintergrund des steigenden Interesses an Brown sei die zuletzt sehr hohe Verletzungsanfälligkeit von Alphonso Davies, im Normalfall Bayerns Stammbesetzung auf der linken Abwehrseite. Ein Kreuzbandriss legte Davies von Ende März bis Dezember vergangenen Jahres lahm, seit seiner Rückkehr musste der 25-jährige Kanadier dann zwei weitere Male wegen muskulärer Verletzungen passen und fehlt auch aktuell.

Ein angebliches Bayern-Interesse an Brown ist derweil nicht neu. Schon im Herbst 2025 war berichtet worden, dass der Frankfurter an der Säbener Straße genau beobachtet werde. Seinerzeit hieß es, dass die Eintracht für den deutschen Nationalspieler eine satte Ablösesumme in Höhe von mindestens 60 Millionen Euro fordern würde. Browns Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2030.