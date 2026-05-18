Der FC Bayern München macht offenbar bei Linksverteidiger Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt ernst.
Treffen mit deutschem Nationalspieler? FC Bayern München arbeitet offenbar an einem Transferhammer
Will der FC Bayern Nathaniel Brown als Herausforderer für Alphonso Davies?
Sport1berichtet, dass der FCB intensiv über eine Verpflichtung des 22-Jährigen nachdenkt. Am Montag soll es sogar ein erstes Treffen zwischen dem deutschen Rekordmeister und der Spielerseite gegeben haben.
Hintergrund des steigenden Interesses an Brown sei die zuletzt sehr hohe Verletzungsanfälligkeit von Alphonso Davies, im Normalfall Bayerns Stammbesetzung auf der linken Abwehrseite. Ein Kreuzbandriss legte Davies von Ende März bis Dezember vergangenen Jahres lahm, seit seiner Rückkehr musste der 25-jährige Kanadier dann zwei weitere Male wegen muskulärer Verletzungen passen und fehlt auch aktuell.
Ein angebliches Bayern-Interesse an Brown ist derweil nicht neu. Schon im Herbst 2025 war berichtet worden, dass der Frankfurter an der Säbener Straße genau beobachtet werde. Seinerzeit hieß es, dass die Eintracht für den deutschen Nationalspieler eine satte Ablösesumme in Höhe von mindestens 60 Millionen Euro fordern würde. Browns Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2030.
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Nathaniel Brown: Auch Real Madrid, Barca und Co. haben offenbar Interesse
Brown, der aus dem Nachwuchs des 1. FC Nürnberg stammt und vom Club 2024 nach Frankfurt gewechselt war, hat sich bei den Hessen zum festen Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft entwickelt. Drei Länderspiele hat er bisher absolviert und gilt als aussichtsreicher Kandidat für den WM-Kader. Voraussichtlich nimmt Bundestrainer Julian Nagelsmann Brown als Linksverteidiger Nummer zwei hinter Leipzigs David Raum mit zur Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada.
Derweil sollen nicht nur die Bayern, sondern auch weitere europäische Topklubs Brown im Auge haben. Vor einigen Monaten war über ein konkretes Interesse von Real Madrid berichtet worden, auch der FC Barcelona, Paris Saint-Germain oder der FC Liverpool sollen in der Verlosung sein.
Bei der Eintracht, die nach dem Aus des umstrittenen Albert Riera einen neuen Trainer sucht, ist Brown absoluter Leistungsträger. In der gerade abgelaufenen Saison stand der Linksfuß 42-mal auf dem Platz, dabei gelangen ihm vier Tore und sechs Assists.
FC Bayern an Nathaniel Brown dran? Seine bisherigen Länderspiele
Datum
Spiel
Startelf?
Einsatzzeit in Minuten
10. Oktober 2025
Deutschland vs. Luxemburg 4:0 (WM-Qualifikation)
Nein
8
17. November 2025
Deutschland vs. Slowakei 6:0 (WM-Qualifikation)
Nein
18
30. März 2026
Deutschland vs. Ghana 2:1 (Testspiel)
Ja
61
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.