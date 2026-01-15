Jaap Stam, Klublegende von Manchester United, hat seinen "Traum"-Neuzugang für den Januar ausgemacht und fordert die Red Devils auf, sich die Dienste von Barca-Spielmacher Frenkie de Jong zu sichern. Der ehemalige Verteidiger ist überzeugt, dass der 28-Jährige, der bereits seit längerer Zeit auf dem Radar des Klubs sein soll, das fehlende Puzzlestück ist, um das Mittelfeld von der Red Devils entscheidend zu verstärken – und bringt zugleich einen möglichen Wechsel eines Brighton-Stars ins Old Trafford ins Gespräch.
"Traumziel" Frenkie De Jong: Jaap Stam fordert mutigen Neustart bei Manchester United
Seit Michael Carrick vorübergehend das Ruder in Old Trafford übernommen hat, richtet sich der Fokus unweigerlich auf die Frage, wie Manchester United die Saison noch retten und die Qualifikation für die Champions League schaffen kann. Auch wenn es bekanntermaßen schwierig ist, im Wintertransferfenster echte Topspieler zu verpflichten, ist Klubikone Jaap Stam überzeugt, dass die Vereinsführung jetzt Mut beweisen muss. Der dreifache Premier-League-Sieger fordert seinen Ex-Klub daher auf, das Interesse an einem Spieler zu erneuern, der seit Jahren im Fokus der Red Devils stehen soll: Frenkie de Jong.
Stam argumentiert, dass United dringend einen spielstarken Taktgeber im Mittelfeld benötige - ein Profil, das der aktuellen Mannschaft deutlich fehle. Für ihn sei de Jong eine essenzielle Verstärkung, um den Spielstil der Red Devils nachhaltig weiterzuentwickeln.
Stams persönliche Verbindung zu De Jong
Die Verbindung zwischen Frenkie de Jong und Manchester United reicht bis in den Sommer 2022 zurück. Jaap Stam stellte nun klar, dass es sich dabei nicht bloß um mediale Spekulationen handelte, sondern um ein konkretes Vereinsinteresse, das auch nach dem jüngsten Trainerwechsel Bestand hat.
"Mein Traumtransfer für Manchester United in der Transferperiode im Januar wäre Frenkie de Jong von Barcelona", erklärte der 53-Jährige gegenüber Covers.com World Cup Betting. "United sollte immer nach Spielern Ausschau halten, die den Verein besser machen können, und Frenkie steht schon seit Erik ten Hags Amtsantritt auf der Wunschliste des Vereins."
Stams Forderung basiert auf seiner engen Vertrautheit mit dem niederländischen Nationalspieler, dessen Entwicklung er bereits in jungen Jahren verfolgt hat. Er ist überzeugt, dass die besonderen Qualitäten des Barca-Stars – vor allem seine Fähigkeit, mit dem Ball Räume zu überbrücken und gegnerische Linien zu durchbrechen – genau das sind, was dem aktuellen United-Mittelfeld fehlt.
"Ich habe viel mit Frenkie gearbeitet, als er noch ein junger Spieler bei Ajax war, und er ist wirklich jemand, der ein Team zu besserem Fußball verhelfen kann", erklärte Stam. "Er ist sehr ballsicher und hat die Ausdauer, um das gesamte Spielfeld zu beherrschen. Er ist kreativ und findet die richtigen Pässe, wenn er am Ball ist, was United im Moment braucht."
Carlos Baleba überzeugt bei Brighton
Während Frenkie de Jong also weiterhin sein absoluter Wunschspieler ist, richtet Stam seinen Blick auch auf vielversprechende Talente aus der Premier League. Dabei hebt er Carlos Baleba von Brighton als weiteren idealen Neuzugang hervor. Der 22-jährige Kameruner hat an der Südküste für Aufsehen gesorgt und vereint körperliche Präsenz mit ausgeprägtem Defensivverständnis – ein Profil, das de Jongs spielerische Klasse perfekt ergänzen könnte.
"Außerdem ist Carlos Baleba von Brighton ein sehr guter Spieler, der sich bei Old Trafford gut machen könnte", merkte er an.
Balebas Entwicklung verlief rasant, und seine konstant starken Auftritte für die Seagulls haben längst die Aufmerksamkeit der europäischen Elite geweckt. Für Manchester United könnte eine Verpflichtung seines Kalibers dabei helfen, die defensiven Probleme im Mittelfeld zu beheben, die den Klub in dieser Saison begleitet haben – zumal etablierte Kräfte wie Casemiro sich allmählich dem Spätherbst ihrer Karriere nähern.
- Getty Images Sport
Ein zentrales Problem im United-Mittelfeld
Stams Aussagen machen ein zentrales Problem im aktuellen Kader von Manchester United deutlich: das Fehlen einer klaren Identität im Mittelfeld. Während Michael Carrick nun vor der Aufgabe steht, das Team zu stabilisieren, ist der Bedarf an verlässlicher Struktur im Spielaufbau größer denn je. Die aktuellen Spieler haben große Mühe, Partien gegen Spitzenmannschaften zu kontrollieren, was häufig dazu führt, dass sich United eher auf Umschaltmomente verlässt, statt selbst dauerhaft Druck auszuüben.
Frenkie de Jong, der erst kürzlich seinen Vertrag beim FC Barcelona verlängert hat, wäre zwar eine nahezu unmöglich zu realisierende, aber potenziell spielentscheidende Verstärkung – vorausgesetzt, es gelänge dem Klub, ihn doch noch von einem Wechsel aus Katalonien nach Manchester zu überzeugen.
"Ich schaue mir immer das System von United an und überlege, wie ich mir ihre Spielweise vorstelle, und ich glaube, dass sie mit Baleba und de Jong eine bessere Mannschaft werden würden", schloss Stam.
Manchester United: Die nächsten Spiele im Überblick
- 17. Januar (13.30 Uhr) vs. Manchester City (Premier League/H)
- 25. Januar (17.30 Uhr) vs. FC Arsenal (Premier League/A)
- 1. Februar (15 Uhr) vs. FC Fulham (Premier League/H)