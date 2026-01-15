"Traumziel" Frenkie De Jong: Jaap Stam fordert mutigen Neustart bei Manchester United

Die Verbindung zwischen Frenkie de Jong und Manchester United reicht bis in den Sommer 2022 zurück. Jaap Stam stellte nun klar, dass es sich dabei nicht bloß um mediale Spekulationen handelte, sondern um ein konkretes Vereinsinteresse, das auch nach dem jüngsten Trainerwechsel Bestand hat.

"Mein Traumtransfer für Manchester United in der Transferperiode im Januar wäre Frenkie de Jong von Barcelona", erklärte der 53-Jährige gegenüber Covers.com World Cup Betting. "United sollte immer nach Spielern Ausschau halten, die den Verein besser machen können, und Frenkie steht schon seit Erik ten Hags Amtsantritt auf der Wunschliste des Vereins."

Stams Forderung basiert auf seiner engen Vertrautheit mit dem niederländischen Nationalspieler, dessen Entwicklung er bereits in jungen Jahren verfolgt hat. Er ist überzeugt, dass die besonderen Qualitäten des Barca-Stars – vor allem seine Fähigkeit, mit dem Ball Räume zu überbrücken und gegnerische Linien zu durchbrechen – genau das sind, was dem aktuellen United-Mittelfeld fehlt.

"Ich habe viel mit Frenkie gearbeitet, als er noch ein junger Spieler bei Ajax war, und er ist wirklich jemand, der ein Team zu besserem Fußball verhelfen kann", erklärte Stam. "Er ist sehr ballsicher und hat die Ausdauer, um das gesamte Spielfeld zu beherrschen. Er ist kreativ und findet die richtigen Pässe, wenn er am Ball ist, was United im Moment braucht."