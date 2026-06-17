Traumhafter WM-Start für Argentinien! Lionel Messi zieht nach Dreierpack mit Rekord von Miroslav Klose gleich

Messi ist der erste Fußballer, der bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen ist. Dauerrivale Cristiano Ronaldo (Portugal) dürfte am Abend nachziehen. Zudem egalisierte der 38-Jährige genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt und seinem ersten WM-Tor mit seinem Kunstschuss zur Führung (17.) und den weiteren Treffern (60., 76.) den WM-Torrekord von Miroslav Klose (16 Treffer).

"Es gibt keine Worte dafür. Wer auch immer dachte, dieses Team sei ohne Leo besser, dem wurde heute klar, dass er sich geirrt hat", schwärmte Mitspieler Alexis Mac Allister. Und auch FIFA-Präsident Gianni Infantino gratulierte in den sozialen Netzwerken: "Dieser Meilenstein spiegelt Ihre zeitlose Brillanz wider, mit der Sie weiterhin Millionen von Menschen auf der ganzen Welt Freude bereiten." Insgesamt steht Messi nun bei 27 WM-Einsätzen - auch das ist eine Bestmarke.

1277 Tage nach dem Triumph von Katar sahen Messi und Co. in Kansas City einen alten Bekannten wieder: Der Pole Szymon Marciniak, der bei der WM 2022 das Finale gegen Frankreich (4:2 i.E.) geleitet hatte, kam auch beim Auftakt der Albiceleste in den USA zum Einsatz - und stand prompt im Mittelpunkt.