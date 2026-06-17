In seinem 200. Länderspiel führte der achtmalige Weltfußballer Argentinien mit einem Dreierpack zum 3:0 (1:0) gegen Algerien und fügte seiner außergewöhnlichen Karriere weitere Meilensteine hinzu.
Traumhafter WM-Start für Argentinien! Lionel Messi zieht nach Dreierpack mit Rekord von Miroslav Klose gleich
Messi ist der erste Fußballer, der bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen ist. Dauerrivale Cristiano Ronaldo (Portugal) dürfte am Abend nachziehen. Zudem egalisierte der 38-Jährige genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt und seinem ersten WM-Tor mit seinem Kunstschuss zur Führung (17.) und den weiteren Treffern (60., 76.) den WM-Torrekord von Miroslav Klose (16 Treffer).
"Es gibt keine Worte dafür. Wer auch immer dachte, dieses Team sei ohne Leo besser, dem wurde heute klar, dass er sich geirrt hat", schwärmte Mitspieler Alexis Mac Allister. Und auch FIFA-Präsident Gianni Infantino gratulierte in den sozialen Netzwerken: "Dieser Meilenstein spiegelt Ihre zeitlose Brillanz wider, mit der Sie weiterhin Millionen von Menschen auf der ganzen Welt Freude bereiten." Insgesamt steht Messi nun bei 27 WM-Einsätzen - auch das ist eine Bestmarke.
1277 Tage nach dem Triumph von Katar sahen Messi und Co. in Kansas City einen alten Bekannten wieder: Der Pole Szymon Marciniak, der bei der WM 2022 das Finale gegen Frankreich (4:2 i.E.) geleitet hatte, kam auch beim Auftakt der Albiceleste in den USA zum Einsatz - und stand prompt im Mittelpunkt.
Sohn von Zinedine Zidane patzt bei Messi-Treffer
Messi, der nach auskurierten Oberschenkelproblemen in der Startelf stand, musste Marciniak einen filmreifen Einstieg verwehren. "La Pulgas" früher Treffer (5.) wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Auch Eintracht Frankfurts Fares Chaibi (8.) stand bei Algeriens vermeintlicher Führung im Abseits.
Die mutige Startphase des Außenseiters beendete Messi mit einem Geniestreich. Nach starkem Zuspiel von Rodrigo de Paul, seinem Teamkollegen bei Inter Miami, traf Argentiniens Kapitän sehenswert aus der Distanz. Zinedine Zidanes Sohn Luca im Tor machte vor den Augen seines Vaters auf der Tribüne dabei allerdings keine gute Figur.
Der Favorit kontrollierte in der Folge das Geschehen, ohne dabei allzu große Gefahr auszustrahlen. Lautaro Martínez, der im Sturm den Vorzug vor Julián Alvarez erhalten hatte, war weitgehend abgemeldet. Algerien wurde erst vor der Pause wieder etwas stärker.
Nach dem Seitenwechsel blieb das immer spielfreudigere Argentinien die dominante Mannschaft - und Messi der Fixpunkt in der Offensive. Sein Steckpass setzte Martínez (53.) in Szene, der aus spitzem Winkel jedoch scheiterte. Wenig später staubte Messi gedankenschnell nach einem Weitschuss von Alexis Mac Allister ab. Zidane verhinderte Messis Dreierpack zunächst (66.), zehn Minuten später war dieser besiegelt.
Häufig gestellte Fragen
Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.
Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.
Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.
Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.
Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.
Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.
Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.
Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.
Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.
Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.
Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.
Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.
Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.
Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund 930 Millionen Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.
Aktuell steht er bei 45 Mannschaftstiteln – das ist Rekord. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.
Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.
Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.
Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".