Der 23-jährige Angreifer wurde auch vom englischen Meister FC Arsenal umworben, soll nun aber zeitnah beim Londoner Rivalen für sechs Jahre unterschreiben und umgerechnet 137 Millionen Euro kosten. Der Medizincheck ist laut des Berichts schon für Montag angesetzt.
Transferwahnsinn geht weiter! FC Chelsea toppt mit Ablöse für WM-Star sogar den Anderson-Rekord
Ablösesumme für Morgan Rogers bricht alle Rekorde
Mit 117 Millionen Pfund würde Chelsea nicht nur den eigenen Klubrekord um elf Millionen Pfund überbieten, sondern auch die neue Premier-League-Höchstmarke, die erst kürzlich Manchester City mit der Verpflichtung von WM-Stammspieler Eliott Anderson von Nottingham Forest mit 116 Millionen aufstellte.
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Morgan Rogers trifft beim Europa-League-Triumph gegen Freiburg
Rogers hatte seinen Vertrag bei Aston Villa erst Ende 2024 vorzeitig bis 2030 verlängert und war im Team von Manager Unai Emery zu einem der Topverdiener aufgestiegen.
In der vergangenen Saison qualifizierten sich die Villans sowohl über die Liga als auch durch ihren Triumph über den SC Freiburg im Endspiel der Europa League für die Champions League. Rogers markierte den 3:0-Endstand.
Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko kam er in sechs von sieben Spielen der Engländer unter Trainer Thomas Tuchel zum Einsatz. Beim Halbfinal-Aus gegen Argentinien (1:2) gab Rogers die Vorlage zur Führung durch Anthony Gordon. Am Samstag bestreitet der Stürmer das Spiel um Platz drei gegen Frankreich (Anpfiff: 23 Uhr, MESZ).
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