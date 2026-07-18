Transferwahnsinn geht weiter! FC Chelsea toppt mit Ablöse für WM-Star sogar den Anderson-Rekord

Rogers hatte seinen Vertrag bei Aston Villa erst Ende 2024 vorzeitig bis 2030 verlängert und war im Team von Manager Unai Emery zu einem der Topverdiener aufgestiegen.

In der vergangenen Saison qualifizierten sich die Villans sowohl über die Liga als auch durch ihren Triumph über den SC Freiburg im Endspiel der Europa League für die Champions League. Rogers markierte den 3:0-Endstand.

Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko kam er in sechs von sieben Spielen der Engländer unter Trainer Thomas Tuchel zum Einsatz. Beim Halbfinal-Aus gegen Argentinien (1:2) gab Rogers die Vorlage zur Führung durch Anthony Gordon. Am Samstag bestreitet der Stürmer das Spiel um Platz drei gegen Frankreich (Anpfiff: 23 Uhr, MESZ).