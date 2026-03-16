Transfersperren und hohe Geldstrafe: Die Premier League bestraft den FC Chelsea hart

Die Premier League sah es als erwiesen an, dass Chelsea gegen die Regeln in Bezug auf Finanzberichterstattung, Investitionen durch Dritte und Nachwuchsförderung verstoßen hat. Der Verein selbst hatte mögliche Regelbrüche bei der Liga gemeldet. Es geht dabei um den Zeitraum von 2011 bis 2018. Damals gehörte der Klub noch dem russischen Oligarchen Roman Abramovich.

Mehrere Medien berichteten 2023 von Unregelmäßigkeiten bei Chelsea-Transfers zu besagter Zeit. Im Fokus standen dabei unter anderem die kostspieligen Verpflichtungen der Stars Eden Hazard, Willian und Samuel Eto'o, bei denen nicht gemeldete Gelder flossen. Die UEFA belegte die Blues bereits 2023 wegen "unvollständiger Finanzberichterstattung" mit einer Geldstrafe von zehn Millionen Euro.

Zu den Unregelmäßigkeiten heißt es im Statement der Liga: "Diese Zahlungen wurden den damaligen Fußball-Aufsichtsbehörden, einschließlich der Premier League, nicht offengelegt. Die Zahlungen erfolgten zugunsten des FC Chelsea und hätten so behandelt werden müssen, als seien sie vom Verein geleistet worden. Der Verein hat unter anderem auch eingeräumt, dass die Leistung dieser Zahlungen sowie deren Nichtmeldung an die Liga einen Verstoß gegen die Verpflichtung darstellten, gegenüber der Liga nach Treu und Glauben zu handeln."