Die englische Premier League hat harte Sanktionen gegen den FC Chelsea verhängt. Der Klubweltmeister muss eine hohe Geldstrafe zahlen und wird zudem mit einer Transfersperre auf Bewährung belegt.
Transfersperren und hohe Geldstrafe: Die Premier League bestraft den FC Chelsea hart
Wie die englische Eliteliga am Montag offiziell verkündete, müssen die Blues umgerechnet 12,5 Millionen Euro Strafe zahlen. Die Transfersperre gilt für zwei Jahre und ist zunächst auf Bewährung ausgesprochen. Chelsea darf also neue Spieler verpflichten und registrieren, sollte es keine neuen Verstöße geben. Verstößt Chelsea gegen die Bewährung, dürfen ein Jahr lang keine neuen Spieler geholt werden.
Außerdem gilt ab sofort ein neunmonatiges Transferverbot für Junioren-Spieler. Auch ein Punktabzug stand zwischenzeitlich im Raum, diesem entgeht der Tabellensechste allerdings.
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Auch der Transfer von Eden Hazard stand im Fokus
Die Premier League sah es als erwiesen an, dass Chelsea gegen die Regeln in Bezug auf Finanzberichterstattung, Investitionen durch Dritte und Nachwuchsförderung verstoßen hat. Der Verein selbst hatte mögliche Regelbrüche bei der Liga gemeldet. Es geht dabei um den Zeitraum von 2011 bis 2018. Damals gehörte der Klub noch dem russischen Oligarchen Roman Abramovich.
Mehrere Medien berichteten 2023 von Unregelmäßigkeiten bei Chelsea-Transfers zu besagter Zeit. Im Fokus standen dabei unter anderem die kostspieligen Verpflichtungen der Stars Eden Hazard, Willian und Samuel Eto'o, bei denen nicht gemeldete Gelder flossen. Die UEFA belegte die Blues bereits 2023 wegen "unvollständiger Finanzberichterstattung" mit einer Geldstrafe von zehn Millionen Euro.
Zu den Unregelmäßigkeiten heißt es im Statement der Liga: "Diese Zahlungen wurden den damaligen Fußball-Aufsichtsbehörden, einschließlich der Premier League, nicht offengelegt. Die Zahlungen erfolgten zugunsten des FC Chelsea und hätten so behandelt werden müssen, als seien sie vom Verein geleistet worden. Der Verein hat unter anderem auch eingeräumt, dass die Leistung dieser Zahlungen sowie deren Nichtmeldung an die Liga einen Verstoß gegen die Verpflichtung darstellten, gegenüber der Liga nach Treu und Glauben zu handeln."
Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League:
- Aleksander Isak: 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United zum FC Liverpool
- Florian Wirtz: 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool
- Enzo Fernandez: 2023 für 121 Millionen Euro Ablöse von Benfica zum FC Chelsea
- Jack Grealish: 2021 für 117,5 Millionen Euro Ablöse von Aston Villa zu Manchester City
- Declan Rice: 2024 für 116,6 Millionen Euro Ablöse von West Ham United zum FC Arsenal
- Moises Caicedo: 2023 für 116 Millionen Euro Ablöse von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea
- Romelu Lukaku: 2021 für 113 Millionen Euro Ablöse von Inter Mailand zum FC Chelsea
- Paul Pogba: 2016 für 105 Millionen Euro Ablöse von Juventus zu Manchester United
- Kai Havertz: 2020 für 100 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea
- Hugo Ekitike: 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt zum FC Liverpool