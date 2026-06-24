Transferpoker um Leon Goretzka nach Bayern-Aus: Macht ein großer Transfer den Weg zu einem Top-Klub frei?

Goretzkas Vertrag bei den Bayern läuft am 30. Juni nach acht überaus erfolgreichen Jahren aus. Erst in der abgelaufenen Saison avancierte der 31-Jährige hinter Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic vermehrt zum Dauerreservisten in den entscheidenden Spielen in der Champions League und im DFB-Pokal, nachdem er den Verein eigentlich schon im Sommer 2024 verlassen sollte.

Neben den italienischen Großklubs aus Mailand und Turin wird auch Atletico Madrid mit Goretzka in Verbindung gebracht. Die Rojiblancos wollten ihn schon im Winter für eine kleine Ablösesumme verpflichten. Das lehnte Goretzka jedoch ab, weil er seine letzte Saison in München zu Ende spielen wollte.

ESPN berichtete rund um den WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft, dass auch MLS-Klub Chicago Fire an einem spektakulären Transfer-Doppelschlag arbeite und neben Goretzka auch dessen ehemaligen Teamkollegen Robert Lewandowski holen wolle. Auch der polnische Ausnahmestürmer wird mit dem 1. Juli vereinslos, nachdem sein Vertrag beim FC Barcelona nicht mehr verlängert wurde. Allerdings könnte es Lewandowski eher zu den kaufkräftigen und finanzstarken Klubs aus Saudi-Arabien ziehen.