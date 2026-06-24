Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, sei "die Bewunderung" bei Juventus Turin für den bald ehemaligen Mittelfeldspieler des FC Bayern "ungebrochen und tief verwurzelt". Auch für Trainer Luciano Spalletti sei Goretzka ein "Wunschspieler". Die Alte Dame führe zwar Gespräche mit dem Umfeld des deutschen Nationalspielers, aber es gibt im Werben um Goretzka demnach noch zwei Hindernisse.
Transferpoker um Leon Goretzka nach Bayern-Aus: Macht ein großer Transfer den Weg zu einem Top-Klub frei?
Goretzkas Gehaltsvorstellungen sollen Juventus noch zu hoch sein
Einerseits seien das die Gehaltsvorstellungen des 31-Jährigen. Bei seinem eigentlich schon beinahe fixierten Wechsel zu Milan soll Goretzka ein Dreijahresvertrag mit fünf Millionen Euro netto jährlich angeboten worden sein. Dann aber verpatzten die Rossoneri am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison die ebenfalls beinahe sichere CL-Qualifikation und warfen in der Folge die gesamte sportliche Führung und auch Trainer Massimiliano Allegri raus, die zuvor mit Goretzka verhandelt hatten.
Nun erhofft sich offenbar Juventus, das Rennen um den ablösefreien Mittelfeldspieler zu machen. Doch um ernsthafte Verhandlungen voranzutreiben, müsse laut Gazzetta noch ein letzter Transfer-Dominostein fallen.
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PSG will wohl Thuram von Juventus - Weg frei für Goretzka?
Nach Angaben der italienischen Sporttageszeitung sei Paris Saint-Germain an einer Verpflichtung von Khephren Thuram interessiert, der sich seinerseits einen Wechsel vorstellen könne und eine Rückkehr in seine französische Heimat einem Wechsel in die Premier League vorziehe. Juventus erhoffe sich demnach einen Transfergewinn von bis zu 30 Millionen Euro - ergo eine Ablöse von mindestens 50 Millionen.
Thuram war im Sommer 2024 für gut 20 Millionen Euro von OGC Nizza nach Turin gekommen und etablierte sich dort schnell zum absoluten Stammspieler. Bis dato kommt er auf 96 Pflichtspiele, neun Tore und 13 Vorlagen für die Alte Dame. Vertraglich ist er noch bis 2029 an Juve gebunden.
Sollte sich Thuram gen Paris verabschieden, wolle Juve laut Gazzetta die Gespräche mit Goretzka intensivieren und dem Deutschen durch das frei gewordene Budget ein konkretes und womöglich finanziell noch einmal verbessertes Angebot vorlegen.
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MLS-Klub buhlt angeblich um Goretzka und Lewandowski
Goretzkas Vertrag bei den Bayern läuft am 30. Juni nach acht überaus erfolgreichen Jahren aus. Erst in der abgelaufenen Saison avancierte der 31-Jährige hinter Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic vermehrt zum Dauerreservisten in den entscheidenden Spielen in der Champions League und im DFB-Pokal, nachdem er den Verein eigentlich schon im Sommer 2024 verlassen sollte.
Neben den italienischen Großklubs aus Mailand und Turin wird auch Atletico Madrid mit Goretzka in Verbindung gebracht. Die Rojiblancos wollten ihn schon im Winter für eine kleine Ablösesumme verpflichten. Das lehnte Goretzka jedoch ab, weil er seine letzte Saison in München zu Ende spielen wollte.
ESPN berichtete rund um den WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft, dass auch MLS-Klub Chicago Fire an einem spektakulären Transfer-Doppelschlag arbeite und neben Goretzka auch dessen ehemaligen Teamkollegen Robert Lewandowski holen wolle. Auch der polnische Ausnahmestürmer wird mit dem 1. Juli vereinslos, nachdem sein Vertrag beim FC Barcelona nicht mehr verlängert wurde. Allerdings könnte es Lewandowski eher zu den kaufkräftigen und finanzstarken Klubs aus Saudi-Arabien ziehen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.