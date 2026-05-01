Transferkampf mit Bayern, BVB und Arsenal: VfB Stuttgart hat wohl große Lösung bei der möglichen Stiller-Nachfolge im Visier

Es soll bereits Gespräche wegen eines möglichen Transfers des 17-Jährigen geben, heißt es. Allerdings wäre ein Deal eine kostspielige Angelegenheit für den VfB. Die Rede ist von rund 25 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler.

De Cat könnte beim VfB in die Fußstapfen Angelo Stillers treten. Um den deutschen Nationalspieler ranken sich aktuell wieder einmal Wechselgerüchte. Vor allem Serie-A-Rekordmeister Juventus soll auf die Tube drücken, die Schwaben fordern angeblich eine Ablöse von 50 Millionen Euro für Stiller.

Damit wäre die de-Cat-Ablöse auf dem Papier stemmbar. Allerdings müsste der VfB sich gegen mehrere namhafte Mitbewerber durchsetzen. So berichtete Sky Mitte November, der FC Bayern habe ein Auge auf den Landsmann von FCB-Coach Vincent Kompany geworfen. Das Münchener Interesse sei damals "das Tuschelthema der U17-WM" gewesen. Beim BVB wurde de Cat auch schon gehandelt, ebenso bei RB Leipzig. Aus der Premier League sollen der FC Arsenal und Newcastle United im Transferkampf mitmischen.