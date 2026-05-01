Bundesligist VfB Stuttgart zeigt angeblich konkretes Interesse an einer Verpflichtung des belgischen Nationalspielers Nathan de Cat von RSC Anderlecht. Dies berichtet Sky.
Transferkampf mit Bayern, BVB und Arsenal: VfB Stuttgart hat wohl große Lösung bei der möglichen Stiller-Nachfolge im Visier
Es soll bereits Gespräche wegen eines möglichen Transfers des 17-Jährigen geben, heißt es. Allerdings wäre ein Deal eine kostspielige Angelegenheit für den VfB. Die Rede ist von rund 25 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler.
De Cat könnte beim VfB in die Fußstapfen Angelo Stillers treten. Um den deutschen Nationalspieler ranken sich aktuell wieder einmal Wechselgerüchte. Vor allem Serie-A-Rekordmeister Juventus soll auf die Tube drücken, die Schwaben fordern angeblich eine Ablöse von 50 Millionen Euro für Stiller.
Damit wäre die de-Cat-Ablöse auf dem Papier stemmbar. Allerdings müsste der VfB sich gegen mehrere namhafte Mitbewerber durchsetzen. So berichtete Sky Mitte November, der FC Bayern habe ein Auge auf den Landsmann von FCB-Coach Vincent Kompany geworfen. Das Münchener Interesse sei damals "das Tuschelthema der U17-WM" gewesen. Beim BVB wurde de Cat auch schon gehandelt, ebenso bei RB Leipzig. Aus der Premier League sollen der FC Arsenal und Newcastle United im Transferkampf mitmischen.
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Nathan de Cat ist seit wenigen Wochen belgischer A-Nationalspieler
De Cat spielt seit 2018 in der Jugend Anderlechts und steht dort noch bis 2027 unter Vertrag. Der belgische Spitzenverein bemüht sich darum, den Kontrakt des 1,92 Meter großen Juwels zu verlängern. Bislang allerdings vergeblich.
De Cat, der mehrere U-Nationalmannschaften Belgiens durchlaufen hat, debütierte im Februar 2025 in der Europa League gegen Fenerbahce für Anderlechts Profis. Damals war er 16 Jahre, sieben Monate und einen Tag alt. In der Liga lief er erstmals Anfang April 2025 für die erste Mannschaft auf. Mittlerweile ist der dynamische und robuste Rechtsfuß Stammspieler beim Tabellenvierten der Pro League. Ende März lief er erstmals für Belgiens A-Nationalmannschaft auf.
Beim VfB dürfte sich im Zentrum zur neuen Saison ohnehin etwas tun. Grischa Prömel (31) vom Bundesligarivalen 1899 Hoffenheim kommt laut übereinstimmender Medienberichte ablösefrei. Gerüchte gibt es zudem um ein Interesse an Casper Jander vom FC Southampton (23).