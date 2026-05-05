Manchester Uniteds Torhüterlegende Peter Schmeichel (62) rät dem englischen Rekordmeister zum Transfer des langjährigen Bundesligaprofis Granit Xhaka (33) vom Premier-League-Rivalen FC Sunderland.
Überraschung bei Manchester United? Peter Schmeichel bringt einen ehemaligen Bundesligastar als Casemiro-Nachfolger ins Gespräch
Der Schweizer sei der ideale Spieler für das Mittelfeldzentrum, führte Schmeichel aus. Auf dieser Position verlässt Routinier Casemiro (34) United und es wird daher ein hochkarätiger neuer Nebenmann für Youngster Kobbie Mainoo (21) gesucht. Dieser verlängerte in der vergangenen Woche seinen Vertrag langfristig, ehe er am Sonntag im Duell mit dem Erzrivalen FC Liverpool den umjubelten Siegtreffer zum 3:2 markierte.
Schmeichel führte im Podcast 'The Good, The Bad & The Football' aus: "Ich finde, wir sollten Xhaka verpflichten. Und ich kann das auch begründen: Wir werden diese Mannschaft um Kobbie aufbauen, richtig? Casemiro geht und wenn wir nun jemanden wie (Adam) Wharton oder (Elliot) Anderson holen, dann ist das immer noch sehr jung und unerfahren. Was wir aber brauchen und was wir abgesehen von Harry (Maguire) und Bruno (Fernandes) nicht haben, ist ein vernünftiger Anführer."
Xhaka war bei seinen vergangenen Stationen Borussia Mönchengladbach, FC Arsenal und Bayer Leverkusen stets Kapitän, das gilt auch für die Schweizer Nationalmannschaft.
Im vergangenen Sommer wechselte er für 15 Millionen Euro vom Werksklub zu PL-Aufsteiger Sunderland und wurde dort von Trainer Regis Le Bris ebenfalls nach wenigen Wochen zum Mannschaftsführer ernannt.
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Granit Xhaka steht in Sunderland noch bis 2028 unter Vertrag
Sunderland legte einen herausragenden Saisonstart hin und geriet im englischen Oberhaus nie in Abstiegsnot. Aktuell belegen die Black Cats Rang zwölf. "Xhaka ist der Grund, aus dem sie stehen, wo sie stehen", lobte Schmeichel: "Er war absolut fantastisch, verfügt über Anführerqualitäten und kann 80 Prozent der Spiele bestreiten." Xhaka sei "ein wirklich guter Spieler" und United brauche "unbedingt mehr Führungsspieler". In Sunderland steht Xhaka noch bis 2028 unter Vertrag.
Seit dem Wochenende ist klar, dass Man United in der kommenden Saison in die Champions League zurückkehrt. Dafür soll im Sommer aufgerüstet werden. Die Daily Mail schreibt, dass der Klub umgerechnet mehr als 170 Millionen Euro für gleich drei neue Mittelfeldspieler ausgeben will. Neben den genannten Wharton (22, Crystal Palace) und Anderson (23, Nottingham Forest) werden auch Carlos Baleba (22, Brighton & Hove Albion), Sandro Tonali (25, Newcastle United) und Aurelien Tchouameni (26, Real Madrid) gehandelt.