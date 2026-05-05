Überraschung bei Manchester United? Peter Schmeichel bringt einen ehemaligen Bundesligastar als Casemiro-Nachfolger ins Gespräch

Der Schweizer sei der ideale Spieler für das Mittelfeldzentrum, führte Schmeichel aus. Auf dieser Position verlässt Routinier Casemiro (34) United und es wird daher ein hochkarätiger neuer Nebenmann für Youngster Kobbie Mainoo (21) gesucht. Dieser verlängerte in der vergangenen Woche seinen Vertrag langfristig, ehe er am Sonntag im Duell mit dem Erzrivalen FC Liverpool den umjubelten Siegtreffer zum 3:2 markierte.

Schmeichel führte im Podcast 'The Good, The Bad & The Football' aus: "Ich finde, wir sollten Xhaka verpflichten. Und ich kann das auch begründen: Wir werden diese Mannschaft um Kobbie aufbauen, richtig? Casemiro geht und wenn wir nun jemanden wie (Adam) Wharton oder (Elliot) Anderson holen, dann ist das immer noch sehr jung und unerfahren. Was wir aber brauchen und was wir abgesehen von Harry (Maguire) und Bruno (Fernandes) nicht haben, ist ein vernünftiger Anführer."

Xhaka war bei seinen vergangenen Stationen Borussia Mönchengladbach, FC Arsenal und Bayer Leverkusen stets Kapitän, das gilt auch für die Schweizer Nationalmannschaft.

Im vergangenen Sommer wechselte er für 15 Millionen Euro vom Werksklub zu PL-Aufsteiger Sunderland und wurde dort von Trainer Regis Le Bris ebenfalls nach wenigen Wochen zum Mannschaftsführer ernannt.