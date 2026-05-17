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Oliver Maywurm

Transferhammer um ehemaligen Bundesliga-Star? FC Bayern München nimmt wohl 90-Millionen-Euro-Mann ins Visier

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J. Gvardiol

2023 wechselte Josko Gvardiol für 90 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig zu Manchester City. Kehrt er bald in die Bundesliga zurück zum FC Bayern München?

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Manchester Citys Innenverteidiger Josko Gvardiol beim FC Bayern München ins Gespräch gebracht. Dabei behauptete Matthäus sogar, dass schon konkrete Schritte seitens des FCB unternommen worden seien.

  • Bayern stellt Anfrage wegen Gvardiol

    "Ich habe einen Spieler im Auge und habe gehört, dass sie (Bayern, d. Red.) bereits erste Anfragen stellen. Ein ehemaliger Bundesliga-Spieler von Leipzig, der aktuell bei Manchester City spielt, Linksverteidiger/Innenverteidiger", umschrieb Matthäus rund um Bayerns Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag bei Sky und bestätigte dann auch namentlich, dass er von Gvardiol redete.

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    ManCity zahlte 90 Millionen Euro für Gvardiol

    Bayern hat mit Jonathan Tah und Dayot Upamecano mittelfristig ein eingespieltes Innenverteidiger-Duo von Top-Format schon in den eigenen Reihen. Ein Kaderplatz im Abwehrzentrum könnte im Sommer frei werden, wenn der schon länger als Verkaufskandidat gehandelte Min-jae Kim - diese Saison Innenverteidiger Nummer 3 - den deutschen Meister verlassen sollte. Ob Gvardiol für die Rolle des Herausforderers von Tah und Upamecano in Frage kommt, darf derweil bezweifelt werden.

    Schließlich hat der 24-Jährige den klaren Anspruch, Stammspieler zu sein. Und bei noch bis 2028 gültigem Vertrag bei Manchester City dürfte eine Verpflichtung des kroatischen Nationalspielers in diesem Sommer ziemlich teuer werden. Schließlich haben die Engländer 2023 satte 90 Millionen Euro Ablöse für Gvardiol an RB Leipzig gezahlt.

  • Gvardiol auch als Linksverteidiger einsetzbar

    Beim Bundesligakonkurrenten der Leipziger war Gvardiol der internationale Durchbruch gelungen, von 2021 bis 2023 absolvierte er 87 Spiele für RB. Bei City ist Gvardiol für gewöhnlich gesetzt, allerdings musste der Kroate von Anfang Januar bis Anfang Mai wegen eines Schienbeinbruchs aussetzen. Erst unter der Woche beim 3:0 gegen Crystal Palace feierte Gvardiol sein Comeback.

    Was den Ex-Leipziger für Bayern zusätzlich interessant machen könnte: Im Gegensatz zu Tah und Upamecano ist er Linksfuß und kann zudem auch problemlos als Linksverteidiger eingesetzt werden.

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