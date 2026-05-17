Transferhammer um ehemaligen Bundesliga-Star? FC Bayern München nimmt wohl 90-Millionen-Euro-Mann ins Visier

Bayern hat mit Jonathan Tah und Dayot Upamecano mittelfristig ein eingespieltes Innenverteidiger-Duo von Top-Format schon in den eigenen Reihen. Ein Kaderplatz im Abwehrzentrum könnte im Sommer frei werden, wenn der schon länger als Verkaufskandidat gehandelte Min-jae Kim - diese Saison Innenverteidiger Nummer 3 - den deutschen Meister verlassen sollte. Ob Gvardiol für die Rolle des Herausforderers von Tah und Upamecano in Frage kommt, darf derweil bezweifelt werden.

Schließlich hat der 24-Jährige den klaren Anspruch, Stammspieler zu sein. Und bei noch bis 2028 gültigem Vertrag bei Manchester City dürfte eine Verpflichtung des kroatischen Nationalspielers in diesem Sommer ziemlich teuer werden. Schließlich haben die Engländer 2023 satte 90 Millionen Euro Ablöse für Gvardiol an RB Leipzig gezahlt.