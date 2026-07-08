Transferhammer um den Kapitän von Bayer Leverkusen? Bundesligarivale klopft wohl bei Robert Andrich an
Kicker und Bild schreiben, dass es Kontakt zwischen den Hessen und dem defensiven Mittelfeldspieler gebe. Laut Bild seien Leverkusens Bosse von dem Interesse in Kenntnis gesetzt worden. Verhandlungen zwischen den Vereinen gebe es allerdings bislang nicht.
Andrich steht bei Bayer noch bis 2028 unter Vertrag, gemäß kicker sei seine Zukunft beim Werksklub trotzdem "offen". Neben der SGE sollen noch weitere Vereine aus der Bundesliga ihre Fühler nach dem 31-Jährigen ausgestreckt haben.
Dass die Frankfurter nach der durchwachsenen Vorsaison inklusive des Verpassens des internationalen Wettbewerbs auf ihrer Problemposition in der Mittelfeldzentrale nachrüsten, gilt als sehr wahrscheinlich. Hier ist Mahmoud Dahoud gewechselt, Hugo Larsson gilt als einer der Spieler, die für viel Geld verkauft werden könnten, und Ellyes Skhiris Zukunft ist ebenfalls ungewiss.
Andrich trug in der vergangenen Saison in Leverkusen die Kapitänsbinde und passt in das SGE-Anforderungsprofil eine physisch robusten Abräumers. Frankfurts Sportchef Markus Krösche betonte mehrfach in der Schlussphase der Saison, dass seinen Spielern die Körperlichkeit abgehe.
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Wechsel zu Eintracht Frankfurt? Robert Andrich kam von Union Berlin zu Bayer Leverkusen
Andrich, so heißt es, fühlt sich in der Farbenstadt wohl und will grundsätzlich bleiben. Unklar ist allerdings, wie und ob er in das Konzept des neuen Trainers Carles Martinez passt. Dieser wird voraussichtlich von einer Dreier- auf eine Viererkette umstellen, was Konsequenzen für Andrich nach sich ziehen könnte.
Der ehemalige Heidenheimer wechselte 2021 für 6,5 Millionen Euro Ablöse von Union Berlin zu Bayer. Dort wurde er zum Stammspieler sowie Leistungsträger und holte mit dem Verein 2024 sensationell das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.
In der vergangenen Spielzeit schwankten seine Leistungen ebenso wie jene vieler seine Mannschaftskameraden. Am Ende brachte er es auf 46 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm drei Tore und zwei Vorlagen gelangen. Damit verpasste der Stammspieler der EM 2024 (19 A-Länderspiele) die Nominierung für den deutschen Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Andrich begleitete die Endrunde allerdings als TV-Experte bei MagentaTV.
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