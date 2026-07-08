Kicker und Bild schreiben, dass es Kontakt zwischen den Hessen und dem defensiven Mittelfeldspieler gebe. Laut Bild seien Leverkusens Bosse von dem Interesse in Kenntnis gesetzt worden. Verhandlungen zwischen den Vereinen gebe es allerdings bislang nicht.

Andrich steht bei Bayer noch bis 2028 unter Vertrag, gemäß kicker sei seine Zukunft beim Werksklub trotzdem "offen". Neben der SGE sollen noch weitere Vereine aus der Bundesliga ihre Fühler nach dem 31-Jährigen ausgestreckt haben.

Dass die Frankfurter nach der durchwachsenen Vorsaison inklusive des Verpassens des internationalen Wettbewerbs auf ihrer Problemposition in der Mittelfeldzentrale nachrüsten, gilt als sehr wahrscheinlich. Hier ist Mahmoud Dahoud gewechselt, Hugo Larsson gilt als einer der Spieler, die für viel Geld verkauft werden könnten, und Ellyes Skhiris Zukunft ist ebenfalls ungewiss.

Andrich trug in der vergangenen Saison in Leverkusen die Kapitänsbinde und passt in das SGE-Anforderungsprofil eine physisch robusten Abräumers. Frankfurts Sportchef Markus Krösche betonte mehrfach in der Schlussphase der Saison, dass seinen Spielern die Körperlichkeit abgehe.