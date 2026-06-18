Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Falko Blöding

Transferhammer mit einem ehemaligen Kandidaten des FC Bayern: Arsenal hat wohl einen Superstar für den Angriff im Visier

Premier League
Frankreich Ligue 1
Transfers
FC Arsenal
B. Barcola
Paris Saint-Germain

Englands Meister FC Arsenal denkt darüber nach, seinen Angriff mit dem französischen Nationalspieler Bradley Barcola (23) von Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain zu verstärken.

The Independentschreibt, dass die Verantwortlichen der Gunners gerade die nötigen Informationen zur Situation des Flügelstürmers sammeln. Der nächste Schritt sei ein Transferangebot an PSG.

  • Arsenal sucht einen vielseitigen Linksaußen, der auf dem linken Flügel eine hochkarätige Alternative zu Gabriel Martinelli (25) und Leandro Trossard (31) darstellt. Barcola passt hier voll ins Beuteschema und soll zudem im Sommer verfügbar sein.

    Der WM-Teilnehmer, der beim 3:1 Frankreichs gegen Senegal zum Auftakt einen Treffer beisteuerte, ist zwar noch bis 2028 an den französischen Hauptstadtklub gebunden. Er denkt aber laut verschiedenen Medienberichten in den vergangenen Tagen über einen Abschied zur neuen Saison nach

    Grund: Unter Cheftrainer Luis Enrique (56) kommt der einstige Transferkandidat des FC Bayern zwar regelmäßig zum Einsatz, muss aber vor allem in wichtigen Partien zunächst die Ersatzbank drücken. Bei PSG wird der Kurs gefahren, dass man Reisende nicht aufhalten soll und unzufriedene Spieler gehen dürfen.

    • Werbung
  • psg roland garros dembele doue barcola zaire-emerygetty

    Bradley Barcola kam von Olympique Lyon zu PSG

    Sollte Barcola also einen Wechsel mit Nachdruck anstreben, bieten sich ihm mehrere Optionen. Neben Arsenal wird er auch beim FC Liverpool als Neuzugang gehandelt. Die Reds wollen nach der mäßigen letzten Spielzeit und dem Abgang von Superstar Mohamed Salah angeblich zwei neue Flügelstürmer verpflichten. Einer davon soll LaLiga-Shootingstar Victor Munoz (22) von CA Osasuna sein. Sein Wechsel für 40 Millionen Euro Ablöse steht wohl unmittelbar bevor

    Neben Barcola wird hier außerdem Yan Diomande (19) gehandelt. Der Senkrechtstarter von RB Leipzig ist pikanterweise auch als Barcola-Ersatz in Paris im Gespräch.

    Barcola wechselte 2023 für 45 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon zu PSG. Er gewann seitdem unter anderem dreimal die Meisterschaft in der Ligue 1 und zwei Champions-League-Titel. In 152 Einsätzen für Paris gelangen ihm 76 Scorerpunkte (39 Tore, 37 Assists).

    Arsenal hat derweil nicht nur auf Barcola ein Auge geworfen. Für die Offensive gelten auch Morgan Rogers (23, Aston Villa) und Julian Alvarez (26, Atletico Madrid) als Kandidaten. Bei beiden gibt es allerdings hochkarätige Mitbewerber.

  • Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League

    SpielerPositionAlter VereinNeuer VereinJahrAblöse
    Aleksander IsakAngriffNewcastle UnitedFC Liverpool2025145 Millionen Euro
    Florian WirtzMittelfeldBayer LeverkusenFC Liverpool2025125 Millionen Euro
    Enzo FernandezMittelfeldBenficaFC Chelsea2023121 Millionen Euro
    Jack GrealishAngriffAston VillaManchester City2021117,5 Millionen Euro
    Declan RiceMittelfeldWest Ham UnitedFC Arsenal2024116,6 Millionen Euro
    Moises CaicedoMittelfeldBrighton & Hove AlbionFC Chelsea2023116 Millionen Euro
    Romelu LukakuAngriffInter MailandFC Chelsea2021113 Millionen Euro
    Paul PogbaMittelfeldJuventusManchester United2016105 Millionen Euro
    Kai HavertzAngriffBayer LeverkusenFC Chelsea2020100 Millionen Euro
    Hugo EkitikeAngriffEintracht FrankfurtFC Liverpool202595 Millionen Euro