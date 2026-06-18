Transferhammer mit einem ehemaligen Kandidaten des FC Bayern: Arsenal hat wohl einen Superstar für den Angriff im Visier

Sollte Barcola also einen Wechsel mit Nachdruck anstreben, bieten sich ihm mehrere Optionen. Neben Arsenal wird er auch beim FC Liverpool als Neuzugang gehandelt. Die Reds wollen nach der mäßigen letzten Spielzeit und dem Abgang von Superstar Mohamed Salah angeblich zwei neue Flügelstürmer verpflichten. Einer davon soll LaLiga-Shootingstar Victor Munoz (22) von CA Osasuna sein. Sein Wechsel für 40 Millionen Euro Ablöse steht wohl unmittelbar bevor.

Neben Barcola wird hier außerdem Yan Diomande (19) gehandelt. Der Senkrechtstarter von RB Leipzig ist pikanterweise auch als Barcola-Ersatz in Paris im Gespräch.

Barcola wechselte 2023 für 45 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon zu PSG. Er gewann seitdem unter anderem dreimal die Meisterschaft in der Ligue 1 und zwei Champions-League-Titel. In 152 Einsätzen für Paris gelangen ihm 76 Scorerpunkte (39 Tore, 37 Assists).

Arsenal hat derweil nicht nur auf Barcola ein Auge geworfen. Für die Offensive gelten auch Morgan Rogers (23, Aston Villa) und Julian Alvarez (26, Atletico Madrid) als Kandidaten. Bei beiden gibt es allerdings hochkarätige Mitbewerber.