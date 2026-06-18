The Independentschreibt, dass die Verantwortlichen der Gunners gerade die nötigen Informationen zur Situation des Flügelstürmers sammeln. Der nächste Schritt sei ein Transferangebot an PSG.
Transferhammer mit einem ehemaligen Kandidaten des FC Bayern: Arsenal hat wohl einen Superstar für den Angriff im Visier
Arsenal sucht einen vielseitigen Linksaußen, der auf dem linken Flügel eine hochkarätige Alternative zu Gabriel Martinelli (25) und Leandro Trossard (31) darstellt. Barcola passt hier voll ins Beuteschema und soll zudem im Sommer verfügbar sein.
Der WM-Teilnehmer, der beim 3:1 Frankreichs gegen Senegal zum Auftakt einen Treffer beisteuerte, ist zwar noch bis 2028 an den französischen Hauptstadtklub gebunden. Er denkt aber laut verschiedenen Medienberichten in den vergangenen Tagen über einen Abschied zur neuen Saison nach.
Grund: Unter Cheftrainer Luis Enrique (56) kommt der einstige Transferkandidat des FC Bayern zwar regelmäßig zum Einsatz, muss aber vor allem in wichtigen Partien zunächst die Ersatzbank drücken. Bei PSG wird der Kurs gefahren, dass man Reisende nicht aufhalten soll und unzufriedene Spieler gehen dürfen.
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Bradley Barcola kam von Olympique Lyon zu PSG
Sollte Barcola also einen Wechsel mit Nachdruck anstreben, bieten sich ihm mehrere Optionen. Neben Arsenal wird er auch beim FC Liverpool als Neuzugang gehandelt. Die Reds wollen nach der mäßigen letzten Spielzeit und dem Abgang von Superstar Mohamed Salah angeblich zwei neue Flügelstürmer verpflichten. Einer davon soll LaLiga-Shootingstar Victor Munoz (22) von CA Osasuna sein. Sein Wechsel für 40 Millionen Euro Ablöse steht wohl unmittelbar bevor.
Neben Barcola wird hier außerdem Yan Diomande (19) gehandelt. Der Senkrechtstarter von RB Leipzig ist pikanterweise auch als Barcola-Ersatz in Paris im Gespräch.
Barcola wechselte 2023 für 45 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon zu PSG. Er gewann seitdem unter anderem dreimal die Meisterschaft in der Ligue 1 und zwei Champions-League-Titel. In 152 Einsätzen für Paris gelangen ihm 76 Scorerpunkte (39 Tore, 37 Assists).
Arsenal hat derweil nicht nur auf Barcola ein Auge geworfen. Für die Offensive gelten auch Morgan Rogers (23, Aston Villa) und Julian Alvarez (26, Atletico Madrid) als Kandidaten. Bei beiden gibt es allerdings hochkarätige Mitbewerber.
Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League
Spieler Position Alter Verein Neuer Verein Jahr Ablöse Aleksander Isak Angriff Newcastle United FC Liverpool 2025 145 Millionen Euro Florian Wirtz Mittelfeld Bayer Leverkusen FC Liverpool 2025 125 Millionen Euro Enzo Fernandez Mittelfeld Benfica FC Chelsea 2023 121 Millionen Euro Jack Grealish Angriff Aston Villa Manchester City 2021 117,5 Millionen Euro Declan Rice Mittelfeld West Ham United FC Arsenal 2024 116,6 Millionen Euro Moises Caicedo Mittelfeld Brighton & Hove Albion FC Chelsea 2023 116 Millionen Euro Romelu Lukaku Angriff Inter Mailand FC Chelsea 2021 113 Millionen Euro Paul Pogba Mittelfeld Juventus Manchester United 2016 105 Millionen Euro Kai Havertz Angriff Bayer Leverkusen FC Chelsea 2020 100 Millionen Euro Hugo Ekitike Angriff Eintracht Frankfurt FC Liverpool 2025 95 Millionen Euro