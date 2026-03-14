Transferhammer innerhalb der Bundesliga? Klub-Boss heizt Spekulationen über Verpflichtung von BVB-Star Julian Brandt an

Vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München am Samstagnachmittag bei DAZN gefragt, ob man Brandt ab Sommer möglicherweise wieder im Bayer-Trikot sehen würde, meinte Carro zunächst: "Da müssen sie Simon Rolfes fragen. Simon Rolfes ist zuständig für die Kaderplanung, er ist unser Sport-Geschäftsführer und derjenige, der am Ende entscheiden muss."

Eine Rückkehr des Noch-Dortmunders schloss Carro dann zumindest nicht aus: "Ich finde Julian Brandt sensationell. Wenn Simon den will, werde ich das auf jeden Fall unterstützen. Aber da muss Simon das Maß geben", so der 61-Jährige.

Brandt wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund nicht verlängern und den BVB im Sommer ablösefrei verlassen. Nachdem Dortmunds Sportchef Lars Ricken das vor kurzem bestätigte, nahmen die Spekulationen über die Zukunft des 29-Jährigen Fahrt auf.

Ob Leverkusen eine Chance auf eine Brandt-Verpflichtung hätte, ist angesichts jüngster Berichte von Bild und Sky zweifelhaft. Demnach soll der Mittelfeldspieler nämlich einen Wechsel ins Ausland bevorzugen, hat dabei angeblich England, Italien oder Spanien im Sinn. Aston Villa soll hartnäckig um Brandt buhlen, Sky brachte zuletzt mit dem FC Arsenal und dem FC Barcelona auch zwei Vereine aus dem allerhöchsten Regal ins Spiel.