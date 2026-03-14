Fernando Carro, seines Zeichens Vorsitzender der Geschäftsführung bei Bayer Leverkusen, hat Spekulationen um eine mögliche Rückkehr von Julian Brandt zur Werkself angeheizt.
Transferhammer innerhalb der Bundesliga? Klub-Boss heizt Spekulationen über Verpflichtung von BVB-Star Julian Brandt an
Kehrt Julian Brandt zu Bayer Leverkusen zurück?
Vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München am Samstagnachmittag bei DAZN gefragt, ob man Brandt ab Sommer möglicherweise wieder im Bayer-Trikot sehen würde, meinte Carro zunächst: "Da müssen sie Simon Rolfes fragen. Simon Rolfes ist zuständig für die Kaderplanung, er ist unser Sport-Geschäftsführer und derjenige, der am Ende entscheiden muss."
Eine Rückkehr des Noch-Dortmunders schloss Carro dann zumindest nicht aus: "Ich finde Julian Brandt sensationell. Wenn Simon den will, werde ich das auf jeden Fall unterstützen. Aber da muss Simon das Maß geben", so der 61-Jährige.
Brandt wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund nicht verlängern und den BVB im Sommer ablösefrei verlassen. Nachdem Dortmunds Sportchef Lars Ricken das vor kurzem bestätigte, nahmen die Spekulationen über die Zukunft des 29-Jährigen Fahrt auf.
Ob Leverkusen eine Chance auf eine Brandt-Verpflichtung hätte, ist angesichts jüngster Berichte von Bild und Sky zweifelhaft. Demnach soll der Mittelfeldspieler nämlich einen Wechsel ins Ausland bevorzugen, hat dabei angeblich England, Italien oder Spanien im Sinn. Aston Villa soll hartnäckig um Brandt buhlen, Sky brachte zuletzt mit dem FC Arsenal und dem FC Barcelona auch zwei Vereine aus dem allerhöchsten Regal ins Spiel.
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Werder Bremens Traum von Julian Brandt bleibt wohl unerfüllt
Sollte Brandt doch einen Verbleib in der Bundesliga anstreben, wäre Leverkusen sicherlich eine der wenigen realistischen Optionen. Bei Werder Bremen soll man zwar davon träumen, den gebürtigen Bremer - der allerdings bisher nie für den SVW spielte - zu verpflichten, finanziell dürfte das allerdings kaum machbar sein.
In Leverkusen hatte Brandt einst als 17-Jähriger den Sprung zum Bundesligaspieler geschafft, nachdem Bayer ihn kurz zuvor aus dem Nachwuchs des VfL Wolfsburg geholt hatte. Fünfeinhalb Jahre lang blieb er beim SVB, erzielte in 215 Einsätzen für Leverkusen 42 Tore. 2019 war Brandt schließlich für 25 Millionen Euro Ablöse nach Dortmund gewechselt.
Bei Bayer könnte Brandt im von Trainer Kasper Hjulmand favorisierten System mit einer Doppel-Zehn gut reinpassen und möglicherweise mit Malik Tillman oder Ibrahima Maza ein hochkreatives Offensivzentrum bilden. Beim BVB spielt er diese Saison eine ähnliche Rolle und nimmt unter Trainer Niko Kovac eine wichtige Rolle ein, wenngleich er nicht immer absolut gesetzt war.
Leverkusen-Boss Carro: 2028/29 wieder eine Meistermannschaft?
Leverkusen hat gerade einen riesigen Umbruch hinter sich. Mit Jonathan Tah, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong oder Lukas Hradecky sind zahlreiche Stützen der Meistersaison 2023/24 nicht mehr da, vor dieser Spielzeit kamen sehr viele neue Akteure. Zudem ist Erfolgscoach Xabi Alonso bekanntlich seit vergangenem Sommer weg.
"Wir haben derzeit ein Übergangsjahr mit 13 Neuzugängen und haben eben nur ein Drittel des Budgets der Bayern", sagte Carro derweil zur aktuellen Lage, in der man sich zwar mitten im Kampf um die Champions-League-Plätze befindet, ein weiterer Meistercoup angesichts des enormen Rückstands auf Tabellenführer FC Bayern jedoch weit weg ist. Zur mittelfristigen Planung erklärte Leverkusens Boss: "Wir werden die Bayern nicht jedes Jahr ärgern können - aber unser Ziel ist es, jetzt die nächste Meistermannschaft aufzubauen." Diese könnte in der Saison 2028/29 so weit sein, dem FCB den deutschen Meistertitel möglicherweise noch einmal wegzuschnappen, so Carro.
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Julian Brandts Zahlen beim BVB
- Einsätze: 298
- Tore: 56
- Assists: 69