Transferhammer bei Manchester United? Star des FC Bayern soll wohl bei der WM genau unter die Lupe genommen werden

Dabei zeichnete sich zuletzt bereits ein Wechsel nach Italien ab. Juventus Turin soll hartnäckig anklopfen, die Gazzetta dello Sport schrieb Anfang Juni schon von einer Zusage Kims an die Bianconeri. Die Ablöseforderungen des FCB in Höhe von 40 Millionen Euro wurden dabei aber als Problem identifiziert, Juve soll die Summe noch zu hoch sein.

Neben Juve gelten vor allem die türkischen Topklubs Galatasaray und Fenerbahce, wo er schon in der Saison 2021/22 spielte, als an Kim interessiert. Unternimmt nun auch United einen Anlauf bei dem zweikampfstarken Verteidiger?

Uniteds Trainer Michael Carrick soll jedenfalls auf der Suche nach einem neuen Mann für das Abwehrzentrum sein. Zwar stehen aktuell sechs Innenverteidiger im Kader der Red Devils, allerdings soll die Zukunft der zuletzt verletzungsgeplagten Matthijs de Ligt und Lisandro Martinez ungewiss sein. Kürzlich wurde in dem Zuge auch Borussia Dortmunds Waldemar Anton mit United in Verbindung gebracht.