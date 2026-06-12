Bringt sich ein neuer Interessent für Bayern Münchens Verkaufskandidat Min-jae Kim in Stellung?
Transferhammer bei Manchester United? Star des FC Bayern soll wohl bei der WM genau unter die Lupe genommen werden
Einem Bericht der tz zufolge wirft Manchester United ein Auge auf den Innenverteidiger. Demnach beobachten Scouts des englischen Topklubs Kim schon sei längerem und wollen dessen Leistungen für Südkorea bei der WM 2026 ganz genau unter die Lupe nehmen. Der Abwehrmann des FCB trifft mit den Asiaten in der Gruppenphase auf Tschechien, Südafrika und Co-Gastgeber Mexiko.
Bayern hätte Kim wohl schon im zurückliegenden Wintertransferfenster keine Steine in den Weg gelegt, wäre ein adäquates Angebot eingetrudelt. Allerdings soll der südkoreanische Nationalspieler ohnehin jegliche Avancen anderer Verein abgeblockt haben, da er noch abwarten und seine Situation im Sommer neu bewerten wollte. Nun ist klar: An Kims Rolle als Innenverteidiger Nummer drei hinter Jonathan Tah und Dayot Upamecano hat sich nichts geändert. Und dementsprechend denkt der 29-Jährige für das anstehende Sommertransferfenster daher offenbar um.
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Min-Jae Kim wird als Neuzugang bei Juventus gehandelt
Dabei zeichnete sich zuletzt bereits ein Wechsel nach Italien ab. Juventus Turin soll hartnäckig anklopfen, die Gazzetta dello Sport schrieb Anfang Juni schon von einer Zusage Kims an die Bianconeri. Die Ablöseforderungen des FCB in Höhe von 40 Millionen Euro wurden dabei aber als Problem identifiziert, Juve soll die Summe noch zu hoch sein.
Neben Juve gelten vor allem die türkischen Topklubs Galatasaray und Fenerbahce, wo er schon in der Saison 2021/22 spielte, als an Kim interessiert. Unternimmt nun auch United einen Anlauf bei dem zweikampfstarken Verteidiger?
Uniteds Trainer Michael Carrick soll jedenfalls auf der Suche nach einem neuen Mann für das Abwehrzentrum sein. Zwar stehen aktuell sechs Innenverteidiger im Kader der Red Devils, allerdings soll die Zukunft der zuletzt verletzungsgeplagten Matthijs de Ligt und Lisandro Martinez ungewiss sein. Kürzlich wurde in dem Zuge auch Borussia Dortmunds Waldemar Anton mit United in Verbindung gebracht.
Min-jae Kim steht beim FC Bayern bis 2028 unter Vertrag
Zum Problem in Bayerns Bestrebungen, Kim zu verkaufen, könnten indes dessen Gehaltsvorstellungen werden. Wie der kicker berichtet, würde der Abwehrspieler im Vergleich zu seinem derzeitigen Jahressalär beim deutschen Meister nur ungerne finanzielle Abstriche machen. Ein zweistelliges Millionengehalt soll Kim an der Säbener Straße beziehen - und mindestens in der gleichen Region müsste sich wohl auch ein Angebot eines interessierten Klubs an ihn bewegen.
Kim, seit 2023 bei den Bayern, steht in München noch bis 2028 unter Vertrag. In der vergangenen Saison war er in den wichtigsten Spielen zwar stets Bankdrücker, aus Rotationsgründen bekam er aber dennoch viel Einsatzzeit. So stand Kim wettbewerbsübergreifend 37-mal für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany auf dem Rasen.
In der südkoreanischen Nationalmannschaft ist der Bayern-Verteidiger derweil klar gesetzt und soll bei der WM eine Schlüsselrolle einnehmen.
Die Rekordverkäufe des FC Bayern
Spieler Position Verkauft an Jahr Ablöse Matthijs de Ligt Abwehr Manchester United 2024 45 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr PSG 2023 45 Millionen Euro Robert Lewandowski Angriff FC Barcelona 2022 45 Millionen Euro Douglas Costa Angriff Juventus 2018 40 Millionen Euro Ryan Gravenberch Mittelfeld FC Liverpool 2023 40 Millionen Euro