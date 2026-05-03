Transferhammer? Barca hat offenbar spektakuläre Alternative zu Julian Alvarez aus der Premier League im Visier

Schon länger gilt Julian Alvarez als heißer Kandidat, Lewandowskis Erbe bei den Katalanen anzutreten. Ein Transfer wäre jedoch äußerst kostspielig für das weiterhin hochverschuldete Barca. Zumal der Argentinier noch einen Vertrag bis 2030 besitzt, in dem sich die in Spanien verpflichtete Ausstiegsklausel auf satte 500 Millionen Euro beläuft.

Dass der technisch begabte Torjäger (20 Treffer und neun Assists in 48 Partien) jedoch einen großen Markt hat, steht außer Frage. Das gab auch Trainer Diego Simeone unlängst zu und zeigte sich frustriert über die ständigen Berichte, wonach sein Schützling diesen Sommer nach Barcelona wechseln werde.

"Ich nehme einfach an, dass das normal ist. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler", erklärte er über die vielen Gerüchte und betonte: "Es gibt Interesse von Arsenal, Paris St.-Germain, Barcelona und anderen Teams. Aber das ist nichts, worüber wir uns Sorgen machen."

Laut der Marca schauen sich die Katalanen aber auch nach einer prominenten Alternative um. Die Rede ist von Joao Pedro vom FC Chelsea, der viele Fürsprecher im Klub habe. Sportdirektor Deco soll eine Verpflichtung ernsthaft in Betracht ziehen.