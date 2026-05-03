Die Tage von Robert Lewandowski beim FC Barcelona scheinen gezählt zu sein. Die Suche nach einem Nachfolger läuft offenbar bereits auf Hochtouren. Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, verdichten sich die Anzeichen auf einen Abschied des Polen im Sommer immer weiter. Lewandowskis Vertrag läuft am Saisonende aus, eine Vertragsverlängerung gilt seit geraumer Zeit als zweifelhaft.
Transferhammer? Barca hat offenbar spektakuläre Alternative zu Julian Alvarez aus der Premier League im Visier
Ersetzt Joao Pedro Lewandowski bei Barca?
Schon länger gilt Julian Alvarez als heißer Kandidat, Lewandowskis Erbe bei den Katalanen anzutreten. Ein Transfer wäre jedoch äußerst kostspielig für das weiterhin hochverschuldete Barca. Zumal der Argentinier noch einen Vertrag bis 2030 besitzt, in dem sich die in Spanien verpflichtete Ausstiegsklausel auf satte 500 Millionen Euro beläuft.
Dass der technisch begabte Torjäger (20 Treffer und neun Assists in 48 Partien) jedoch einen großen Markt hat, steht außer Frage. Das gab auch Trainer Diego Simeone unlängst zu und zeigte sich frustriert über die ständigen Berichte, wonach sein Schützling diesen Sommer nach Barcelona wechseln werde.
"Ich nehme einfach an, dass das normal ist. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler", erklärte er über die vielen Gerüchte und betonte: "Es gibt Interesse von Arsenal, Paris St.-Germain, Barcelona und anderen Teams. Aber das ist nichts, worüber wir uns Sorgen machen."
Laut der Marca schauen sich die Katalanen aber auch nach einer prominenten Alternative um. Die Rede ist von Joao Pedro vom FC Chelsea, der viele Fürsprecher im Klub habe. Sportdirektor Deco soll eine Verpflichtung ernsthaft in Betracht ziehen.
- GOAL/Getty
Chelsea könnte das internationale Geschäft verpassen
Die brasilianische Ausgabe von ESPN berichtet jedoch, dass die Blues Pedro als unverkäuflich betrachten würden, da sie befürchten, keinen Ersatz für den Brasilianer finden zu können. Der 24-Jährige kommt in dieser Saison auf 19 Tore und neun Assists.
Der Fokus von Pedro, der erst 2025 für über 63 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion an die Stamford Bridge gewechselt war und noch ein Arbeitspapier bis 2033 besitzt, liege zunächst auf dem Saisonendspurt und der WM. Gedanken an einen Wechsel verschwende er noch nicht.
Allerdings droht Pedro mit Chelsea das internationale Geschäft gänzlich zu verpassen, was die Verhandlungsposition des Klubs aus London ohne jeden Zweifel verschlechtert. In der Premier League reicht es aktuell nur zu Platz neun. Ein Triumph im FA Cup stellt die realistischste Chance auf eine Europapokal-Teilnahme dar. Dort wartet am 16. Mai Manchester City im Finale.
Häufig gestellte Fragen
Lewandowski ist Mittelstürmer – ein klassischer Neuner, technisch komplett, beidfüßig und im Strafraum seit Jahren eine der dominantesten Figuren des Weltfußballs.
Er wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren.
Lewandowski trägt die Nummer 9 – seine ikonische RL9-Marke basiert genau auf dieser Zahl.
Je nach Quelle wird seine Größe mit 1,85 bis 1,86 Metern angegeben.
Sein Gewicht wird mit rund 81 Kilogramm angegeben.
Er trägt die Schuhgröße 44 – auch wenn Dani Olmo einmal über die 43 gescherzt hat.
Lewandowskis dominanter Fuß ist der rechte – auch wenn er längst als beidfüßig gefährlich gilt.
Er wurde im Nachwuchs u. a. beim FC Varsovia ausgebildet, bevor seine Profikarriere über Znicz Pruszkow und Lech Poznan Fahrt aufnahm.
Lewandowski besitzt Immobilien in Spanien – aufgrund seiner Zeit beim FC Barcelona – und weiterhin in Polen. Beide Standorte sind Teil seines dauerhaften Lebensmittelpunkts.
Er besitzt eine exklusive Sportwagen-Kollektion. Ein Modell in seinem Portfolio liegt im Wertbereich von rund 320.000 Dollar.
Ja. Acht Jahre in Dortmund und München hinterlassen Spuren. In anderen Wort: Er spricht Deutsch, auch wenn sein Akzent erkennbar bleibt.
Er hat zwei Töchter: Klara und Laura.
Er ist mit Anna Lewandowska verheiratet – sie ist Unternehmerin, Ernährungsexpertin und ehemalige Karateka.
Sein Vermögen wird je nach Schätzung zwischen 85 und über 100 Millionen Dollar verortet. Neben Fußballgehältern spielen Sponsoring und eigene Geschäftszweige eine große Rolle.
Er hat eine enorme Sammlung: darunter die Champions League 2019/20, den UEFA-Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft, zahlreiche Meistertitel in Polen, Deutschland und Spanien sowie diverse Pokalsiege.
Kein einziges Mal. Die große Kontroverse 2020 – das Jahr seines Triples – bleibt ein zentraler Punkt seiner Karrieregeschichte.
Zweimal: 2020 und 2021 gewann er "The Best FIFA Men's Player".
Mehrere sogar und "Lewy" ist der gebräuchlichste. "The Body" stammt aus seiner Dortmunder Zeit. Und "Kleiner Biber" war ein sehr früher Spitzname aus seiner Jugend.