Transferduell zwischen zwei Weltklubs? FC Barcelona und FC Liverpool offenbar an niederländischem WM-Stammspieler dran

Wie der Telegraaf berichtet, strecken der spanische und der englische Topklub ihre Fühler nach Innenverteidiger Micky van de Ven von Tottenham Hotspur aus.

Sowohl Barca als auch Liverpool seien auf der Suche nach einem Linksfuß für das Abwehrzentrum, van de Ven erfüllt also das gewünschte Profil. Beide Vereine sollen die Situation des 25-Jährigen ganz genau beobachten, heißt es.

Für das gesteigerte Interesse spielt auch die zunehmende Unsicherheit um die Zukunft van de Vens bei den Spurs eine Rolle. Dem Vernehmen nach arbeiten die Engländer seit Monaten daran, den noch bis 2029 datierten Vertrag des Niederländers vorzeitig zu verlängern. Von einer Einigung ist man allerdings wohl noch weit entfernt, lag in jüngsten Verhandlungen angeblich sogar ziemlich weit auseinander.

Ein weiterer Faktor ist die sportliche Perspektive bei Tottenham, das in der abgelaufenen Saison bekanntlich beinahe aus der Premier League abgestiegen wäre. Laut Telegraaf ist van de Ven offen für Angebote anderer Vereine, mit denen er erfolgreicher sein könnte. Aus Tottenhams Sicht derweil wichtig: Sollte van de Ven tatsächlich wechseln, hätte man mit Luka Vuskovic einen hochveranlagten Ersatz schon parat. Der kroatische Nationalspieler kehrt von seiner Leihe zum Hamburger SV, wo er in der Bundesliga begeisterte, nach London zurück. Vuskovics Vertrag dort läuft noch bis 2030.