Zwischen dem FC Barcelona und dem FC Liverpool könnte sich offenbar ein Transferduell um einen niederländischen Nationalspieler anbahnen.
Transferduell zwischen zwei Weltklubs? FC Barcelona und FC Liverpool offenbar an niederländischem WM-Stammspieler dran
FC Barcelona und FC Liverpool dran? Micky van de Ven würde als Linksfuß ins Profil passen
Wie der Telegraaf berichtet, strecken der spanische und der englische Topklub ihre Fühler nach Innenverteidiger Micky van de Ven von Tottenham Hotspur aus.
Sowohl Barca als auch Liverpool seien auf der Suche nach einem Linksfuß für das Abwehrzentrum, van de Ven erfüllt also das gewünschte Profil. Beide Vereine sollen die Situation des 25-Jährigen ganz genau beobachten, heißt es.
Für das gesteigerte Interesse spielt auch die zunehmende Unsicherheit um die Zukunft van de Vens bei den Spurs eine Rolle. Dem Vernehmen nach arbeiten die Engländer seit Monaten daran, den noch bis 2029 datierten Vertrag des Niederländers vorzeitig zu verlängern. Von einer Einigung ist man allerdings wohl noch weit entfernt, lag in jüngsten Verhandlungen angeblich sogar ziemlich weit auseinander.
Ein weiterer Faktor ist die sportliche Perspektive bei Tottenham, das in der abgelaufenen Saison bekanntlich beinahe aus der Premier League abgestiegen wäre. Laut Telegraaf ist van de Ven offen für Angebote anderer Vereine, mit denen er erfolgreicher sein könnte. Aus Tottenhams Sicht derweil wichtig: Sollte van de Ven tatsächlich wechseln, hätte man mit Luka Vuskovic einen hochveranlagten Ersatz schon parat. Der kroatische Nationalspieler kehrt von seiner Leihe zum Hamburger SV, wo er in der Bundesliga begeisterte, nach London zurück. Vuskovics Vertrag dort läuft noch bis 2030.
- Getty Images Sport
Liverpool braucht einen Ersatz für Ibrahima Konate
Bei Liverpool besteht Bedarf an einem neuen Innenverteidiger, da Ibrahima Konate seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert hat und ablösefrei zu Real Madrid wechselt. Zwar hatten die Engländer mit Giovanni Leoni schon vergangenen Sommer einen talentierten zentralen Abwehrspieler verpflichtet, der künftig an der Seite von Virgil van Dijk verteidigen könnte. Allerdings verpasste der 19-Jährige wegen eines Kreuzbandrisses fast die komplette abgelaufene Spielzeit und es bleibt abzuwarten, wie sich Leoni nach der langen Pause zurechtfindet.
In den vergangenen Monaten war Liverpool auch mit Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck in Verbindung gebracht worden. Der deutsche Nationalspieler hat in seinem im April verlängerten BVB-Vertrag bekanntlich eine Ausstiegsklausel. Und würde als Linksfuß ebenso wie van de Ven in das wohl von den Reds gesuchte Profil passen.
In Barcelona hat Trainer Hansi Flick derweil zwar fünf Innenverteidiger im Kader, mit Gerard Martin allerdings nur einen Linksfuß. Der 24-Jährige ist ohnehin eher ein Mann für die linke Abwehrseite, half vergangene Saison aber sehr häufig im Zentrum aus.
Micky van de Ven: Über Wolfsburg in die Premier League
Van de Ven war 2021 von Jugendklub FC Volendam zum VfL Wolfsburg gewechselt und hatte in der Bundesliga seinen internationalen Durchbruch gefeiert. Nach zwei Jahren bei den Wölfen legte Tottenham 2023 satte 40 Millionen Euro Ablöse für den Abwehrmann auf den Tisch.
Bei den Spurs ist van de Ven seither stets gesetzt, vergangene Saison führte er die Mannschaft mehrfach als Kapitän auf den Platz. Auch in der niederländischen Nationalmannschaft ist der Ex-Wolfsburger Stammspieler, allerdings als Linksverteidiger. Beim 2:2 gegen Japan zum WM-Auftakt stand er die vollen 90 Minuten über auf dem Rasen, weiter geht es für Oranje am Samstag mit dem zweiten Gruppenspiel gegen Schweden.
- Getty Images Sport
Barca und Liverpool an Micky van de Ven dran? Seine Zahlen in der Saison 2025/26
Einsätze
45
Tore
7
Assists
1
Gelbe Karten
12
Rote Karten
1