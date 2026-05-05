Transferduell mit dem FC Bayern? Barcelona ist angeblich hinter 85-Millionen-Euro-Star her

Die Katalanen und die Münchner haben angeblich dasselbe Transferziel im Sommer - und deshalb könnte sich ein Transferduell anbahnen.
Der FC Barcelona interessiert sich angeblich für Anthony Gordon von Newcastle United - genau wie auch der FC Bayern, bei dem Engländer ebenfalls als Top-Kandidat als Sommerverstärkung für den Flügel gilt. Das berichtet der Radiosender RAC1. Demnach habe sich Gordon mit seinen Leistungen, vor allem in der Champions League, bei den Katalanen in dieser Saison in den Fokus gespielt.
Die Priorität von Barcas Sportdirektor Deco sei es, in diesem Sommer einen flexibel einsetzbaren Flügelspieler zu verpflichten, der Raphinha entlasten und dem Brasilianer Pausen gönnen kann. Raphinha ist auf der linken Angriffsseite aktuell die einzige Top-Option des Teams von Trainer Hansi Flick. Aufgrund von zwei Oberschenkelverletzungen verpasste er in dieser Saison allerdings zahlreiche Spiele und steht in der laufenden Saison nur bei insgesamt 31 Einsätzen in allen Wettbewerben für die Blaugrana.
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Anthony Gordon aktuell wohl für beide Klubs zu teuer
Das größte Barca-Probleme bei Anthony Gordon dürfte der Preis sein: Angeblich ruft Newcastle für den 25-Jährigen eine Ablösesumme in Höhe von 85 Millionen Euro auf. Diesen Betrag habe auch der FC Bayern München genannt bekommen, der sich ebenfalls intensiv mit dem Engländer beschäftigt hat.
Der deutsche Rekordmeister sucht ebenfalls nach einem starken Flügelspieler, der eine ernsthafte Alternative für Luis Diaz auf der linken Offensivseite darstellt. Genau wie Barca dürften aber auch die Bayern nicht bereit sein, den von Newcastle geforderten Preis auf den Tisch zu legen. Angeblich wollen die Münchner zunächst mit Gordon eine persönliche Einigung erzielen, um mit dieser in der Tasche dann den zu zahlenden Betrag zu drücken.
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Verkaufsdruck bei Newcastle United
Newcastle könnte aufgrund der Vorgaben des Financial Fairplay dazu gezwungen sein, einen Topstar im Sommer nach den enormen Investitionen in den Vorjahren zu verkaufen. Mit Gordon könnte der Klub die wohl größte Summe erzielen, aber auch über einen schnellen Abschied von Nick Woltemade, der unter Trainer Eddie Howe nicht mehr erste Wahl ist, wird spekuliert.
Als aktueller Tabellen-13. in der Premier League verpassen die Magpies in dieser Saison die Qualifikation für das internationale Geschäft, was zu deutlich geringeren Einnahmen führen wird.
Die Saison 2025/26 von Anthony Gordon:
Spiele: 46
Einsatzminuten: 2869
Tore: 17
Assists: 5
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.