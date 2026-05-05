Transferduell mit dem FC Bayern? Barcelona ist angeblich hinter 85-Millionen-Euro-Star her

Der FC Barcelona interessiert sich angeblich für Anthony Gordon von Newcastle United - genau wie auch der FC Bayern, bei dem Engländer ebenfalls als Top-Kandidat als Sommerverstärkung für den Flügel gilt. Das berichtet der Radiosender RAC1. Demnach habe sich Gordon mit seinen Leistungen, vor allem in der Champions League, bei den Katalanen in dieser Saison in den Fokus gespielt.

Die Priorität von Barcas Sportdirektor Deco sei es, in diesem Sommer einen flexibel einsetzbaren Flügelspieler zu verpflichten, der Raphinha entlasten und dem Brasilianer Pausen gönnen kann. Raphinha ist auf der linken Angriffsseite aktuell die einzige Top-Option des Teams von Trainer Hansi Flick. Aufgrund von zwei Oberschenkelverletzungen verpasste er in dieser Saison allerdings zahlreiche Spiele und steht in der laufenden Saison nur bei insgesamt 31 Einsätzen in allen Wettbewerben für die Blaugrana.