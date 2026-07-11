Der spanische Nationalspieler Ferran Torres steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Wie der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, hat sich der 26-jährige Angreifer bereits grundsätzlich mit dem französischen Spitzenklub auf ein Engagement verständigt.
Transfercoup von PSG? Nationalspieler flüchtet beim FC Barcelona wohl vor Karim Adeyemi
Torres, der vertraglich noch bis zum 30. Juni 2027 an die Katalanen gebunden ist, drängt demnach auf eine zeitnahe Veränderung. Die finale Ausarbeitung der Vertragsdetails zwischen dem Nationalspieler und den Verantwortlichen von PSG soll laut Di Marzio unmittelbar nach dem Abschluss der anstehenden Weltmeisterschaft erfolgen.
Eine Verlängerung des bestehenden Kontrakts mit Torres gilt im Lager der Blaugrana zudem als äußert unwahrscheinlich. Angesichts der Vertragslaufzeit stellt das aktuelle Transferfenster für den hochverschuldeten Traditionsklub die letztmalige Gelegenheit dar, eine marktgerechte Ablösesumme für den Offensivakteur zu generieren.
- Getty Images Sport
Flüchtet Ferran Torres vor Karim Adeyemi?
Um sportlich keine Lücke entstehen zu lassen, hat Barcas Leitung reagiert und den Nachfolger bereits an der Angel. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich Barcelona mit Borussia Dortmund auf einen Transfer von Karim Adeyemi verständigt. Der 24-jährige deutsche Nationalspieler soll den Kaderplatz von Torres einnehmen und der Offensive der Katalanen künftig mehr Tempowechsel verleihen.
In Paris ist Torres für die Planstelle von Goncalo Ramos vorgesehen. Der 25-jährige portugiesische Mittelstürmer hat den französischen Meister unlängst verlassen und schloss sich für bis zu 90 Millionen Euro Ablöse der AC Mailand an.
Torres bei Barcelona: 207 Spiele, 65 Tore
Zuletzt war in den spanischen Medien intensiv über ein alternatives Szenario spekuliert worden, wonach Torres im Rahmen eines Tauschgeschäfts zu Atletico Madrid transferiert werden könnte. Im Gegenzug sollte Barcas erklärter Wunschstürmer Julian Alvarez den Weg ins Camp Nou finden. Diese Option hat sich jedoch zerschlagen.
Torres wechselte im Januar 2022 nach zwei Jahren bei Manchester City für 55 Millionen Euro nach Barcelona. Dort bestritt er insgesamt 207 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm 65 Tore, 23 Treffer bereitete er vor.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.