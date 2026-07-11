Torres, der vertraglich noch bis zum 30. Juni 2027 an die Katalanen gebunden ist, drängt demnach auf eine zeitnahe Veränderung. Die finale Ausarbeitung der Vertragsdetails zwischen dem Nationalspieler und den Verantwortlichen von PSG soll laut Di Marzio unmittelbar nach dem Abschluss der anstehenden Weltmeisterschaft erfolgen.

Eine Verlängerung des bestehenden Kontrakts mit Torres gilt im Lager der Blaugrana zudem als äußert unwahrscheinlich. Angesichts der Vertragslaufzeit stellt das aktuelle Transferfenster für den hochverschuldeten Traditionsklub die letztmalige Gelegenheit dar, eine marktgerechte Ablösesumme für den Offensivakteur zu generieren.