Englischen Medien zufolge rückt der 19-Jährige beim FC Liverpool verstärkt in den Fokus, da die Reds ihrerseits bei Wunschspieler Yan Diomande von RB Leipzig voraussichtlich leer ausgehen werden.
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Weil Yan Diomande wohl nicht zu bekommen ist: FC Liverpool nimmt anderen Bundesligastar ins Visier
Im Rennen um Diomande befindet sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge Paris Saint-Germain in der Pole Position - eine Einigung zwischen den Franzosen und Diomande soll es bereits geben.
Sollte der Wechsel des Ivorers nach Paris vollzogen werden, müsste sich Liverpool nach Alternativen auf dem Markt umsehen. El Mala sei demnach der Kandidat, der als nächstes in Erwägung gezogen werden würde.
Für El Mala wiederum wäre der Schritt auf die Insel der nächste Meilenstein einer rasanten Entwicklung. Nach seinem Wechsel von Viktoria Köln zum großen Nachbarn im Sommer avancierte der 19-jährige Flügelstürmer in der vergangenen Bundesliga-Saison mit 13 Treffern und fünf Vorlagen auf Anhieb zum Leistungsträger und Fanliebling beim Effzeh.
Erst kürzlich scheiterte ein bereits weit fortgeschrittener Wechsel zum FC Brentford, weil sich der Youngster im letzten Moment persönlich gegen den Transfer entschied - trotz einer lukrativen Vertragsofferte und der grundsätzlichen Bereitschaft der Kölner Führung, das Juwel ziehen zu lassen.
Köln verlangt 50 Millionen Euro für El Mala
Finanziell sitzt der Bundesligist ohnehin am längeren Hebel, da der Vertrag des Youngsters bis 2030 läuft und über keinerlei Ausstiegsklausel beinhaltet. Die Schmerzgrenze für Sportgeschäftsführer Thomas Kessler ist klar definiert: Mindestens 50 Millionen Euro verlangt der Effzeh für sein Offensiv-Juwel.
Neben den zahlungskräftigen Klubs aus England signalisiert auch Borussia Dortmund weiterhin Interesse. Nachdem sich Brighton & Hove Albion aus dem Poker zurückgezogen hat, gilt der BVB als heißester Abnehmer in Deutschland.
Laut einem Bericht des Express sind die Schwarz-Gelben allerdings nicht bereit, die geforderten 50 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Stattdessen wird im Umfeld der Borussia über eine kreative Lösung nachgedacht, um den Kölnern den Deal schmackhaft zu machen.
Doch nun könnte Liverpool die Dortmunder Pläne durchkreuzen und schnell ernst machen.
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.