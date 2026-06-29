Weil Yan Diomande wohl nicht zu bekommen ist: FC Liverpool nimmt anderen Bundesligastar ins Visier

Im Rennen um Diomande befindet sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge Paris Saint-Germain in der Pole Position - eine Einigung zwischen den Franzosen und Diomande soll es bereits geben.

Sollte der Wechsel des Ivorers nach Paris vollzogen werden, müsste sich Liverpool nach Alternativen auf dem Markt umsehen. El Mala sei demnach der Kandidat, der als nächstes in Erwägung gezogen werden würde.

Für El Mala wiederum wäre der Schritt auf die Insel der nächste Meilenstein einer rasanten Entwicklung. Nach seinem Wechsel von Viktoria Köln zum großen Nachbarn im Sommer avancierte der 19-jährige Flügelstürmer in der vergangenen Bundesliga-Saison mit 13 Treffern und fünf Vorlagen auf Anhieb zum Leistungsträger und Fanliebling beim Effzeh.

Erst kürzlich scheiterte ein bereits weit fortgeschrittener Wechsel zum FC Brentford, weil sich der Youngster im letzten Moment persönlich gegen den Transfer entschied - trotz einer lukrativen Vertragsofferte und der grundsätzlichen Bereitschaft der Kölner Führung, das Juwel ziehen zu lassen.