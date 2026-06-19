Vor wenigen Tagen hatte der Express einen spektakulären Transfer-Plan der Schwarzgelben für den 19-jährigen Offensivspieler enthüllt. Demnach wolle der BVB, um die finanziellen Forderungen der Kölner zu drücken, zusätzlich zu einer Millionenablöse zwei Leihspieler in die Domstadt abgeben.
Transfer-Plan des BVB sorgte angeblich für Kopfschütteln": Große Verwirrung um Dortmunds Interesse an Said El Mala
Im Raum steht eine fixe Sockelablöse von 30 Millionen Euro für El Mala, die durch erfolgsabhängige Boni um weitere fünf Millionen Euro anwachsen könnte. Um den Deal für den Effzeh schmackhaft zu machen, soll der BVB zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung garantieren.
Die Lücke zu den von Kölner Seite geforderten 50 Millionen Euro sollen zwei Leihspieler schließen, die in das Geschäft integriert werden. Einer der Namen, die in diesem Zusammenhang konkret gehandelt werden, ist Linksverteidiger-Talent Almugera Kabar.
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Muss der BVB 50 Millionen Euro für El Mala auf den Tisch legen?
Einem Bericht des vereinsnahen Portals Geissblog zufolge zeigen sich die Rheinländer von dieser Idee jedoch wenig begeistert. Dort heißt es, der angebliche Plan der Dortmunder habe innerhalb der Vereinsführung für nichts als "Kopfschütteln" gesorgt.
Köln soll nach wie vor auf eine festgeschriebene Ablösesumme von 50 Millionen Euro pochen. Alles andere, etwa die Summe durch Leihspieler oder ein Tauschgeschäft zu drücken, komme für den Effzeh nicht in Frage.
Gleichwohl ist fraglich, ob ein Klub bereit ist, die aufgerufene Summe zu zahlen. Jüngst hieß es, dass Tottenham Hotspur Interesse zeige, wo der neue Trainer Roberto De Zerbi angetan von El Malas Scouting-Berichten gewesen sein soll.
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BVB braucht Transfereinnahmen für Transfer von El Mala
Zuvor zerschlug sich das Interesse von Brighton & Hove Albion, wobei die Seagulls den Offensivspieler schon im vergangenen Sommer und Winter holen wollten. Ein Wechsel zum FC Brentford scheiterte wiederum an El Mala selbst, der einen Transfer zum PL-Klub abgelehnt haben soll, obwohl dieser angeblich bereit war, die 50 Millionen Euro an Köln zu zahlen.
Eine Spur zur TSG Hoffenheim, die der Express vor wenigen Tagen vermeldete, verwiesen die Kraichgauer umgehend ins Reich der Fabeln, wenngleich das Blatt sich sicher ist, dass es entsprechende Gedanken "gegeben haben könnte".
Der BVB könnte sich einen Transfer des 19-Jährigen ohnehin nur dann leisten, wenn zuvor Einnahmen durch eigene Verkäufe erwirtschaftet wird. Erst wenn Flügelspieler Karim Adeyemi in diesem Sommer - und damit ein Jahr vor seinem offiziellen Vertragsende - zu Geld gemacht würde, wäre der Weg für das Kölner Juwel frei. Das nötige Budget und der Platz im Kader von Trainer Niko Kovac wären erst durch diesen Abgang gesichert.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.