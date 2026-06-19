Transfer-Plan des BVB sorgte angeblich für Kopfschütteln": Große Verwirrung um Dortmunds Interesse an Said El Mala

Zuvor zerschlug sich das Interesse von Brighton & Hove Albion, wobei die Seagulls den Offensivspieler schon im vergangenen Sommer und Winter holen wollten. Ein Wechsel zum FC Brentford scheiterte wiederum an El Mala selbst, der einen Transfer zum PL-Klub abgelehnt haben soll, obwohl dieser angeblich bereit war, die 50 Millionen Euro an Köln zu zahlen.

Eine Spur zur TSG Hoffenheim, die der Express vor wenigen Tagen vermeldete, verwiesen die Kraichgauer umgehend ins Reich der Fabeln, wenngleich das Blatt sich sicher ist, dass es entsprechende Gedanken "gegeben haben könnte".

Der BVB könnte sich einen Transfer des 19-Jährigen ohnehin nur dann leisten, wenn zuvor Einnahmen durch eigene Verkäufe erwirtschaftet wird. Erst wenn Flügelspieler Karim Adeyemi in diesem Sommer - und damit ein Jahr vor seinem offiziellen Vertragsende - zu Geld gemacht würde, wäre der Weg für das Kölner Juwel frei. Das nötige Budget und der Platz im Kader von Trainer Niko Kovac wären erst durch diesen Abgang gesichert.