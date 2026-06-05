Transfer offiziell! Leihspieler des FC Bayern München wechselt nach England

Peretz war im Jahr 2023 zum FC Bayern gewechselt, dort aber nie über den Status des Ersatzkeepers hinaus gekommen. Laut einem Bericht von Sky sollen die Münchner durch den nun erfolgten Transfer eine Ablösesumme um die acht Millionen Euro kassieren. Beim FCB hatte Peretz noch einen Vertrag bis 2028.

"Die letzten Wochen waren nicht leicht für alle und sehr schwer besonders für unsere Fans", sagte Peretz in einem Statement auf dem X-Account der Saints. "Wir werden es jetzt wieder versuchen und wir werden es schaffen, weil uns alles, was in den letzten Wochen passiert ist, noch stärker gemacht hat."