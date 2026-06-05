Wie sein bisheriger Leihverein FC Southampton am Freitag mitteilte, wird der Israeli fest verpflichtet. Der englische Zweitligist stattet Peretz demnach mit einem Vierjahresvertrag aus.
Transfer offiziell! Leihspieler des FC Bayern München wechselt nach England
Spionage-Affäre kostet Southampton den Aufstieg
Peretz war Anfang des Jahres auf die Insel gewechselt, nachdem das Leihgeschäft mit dem Hamburger SV vorzeitig geendet hatte. Der 25-Jährige schwang sich in England zum Leistungsträger auf und stand mit dem Klub kurz vor dem Aufstieg in die Premier League, allerdings wurde die Mannschaft um den deutschen Trainer Tonda Eckert wegen eines Spionage-Skandals vor dem entscheidenden Aufstiegsspiel disqualifiziert.
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Daniel Peretz verspricht Fan von Southampton den Aufstieg
Peretz war im Jahr 2023 zum FC Bayern gewechselt, dort aber nie über den Status des Ersatzkeepers hinaus gekommen. Laut einem Bericht von Sky sollen die Münchner durch den nun erfolgten Transfer eine Ablösesumme um die acht Millionen Euro kassieren. Beim FCB hatte Peretz noch einen Vertrag bis 2028.
"Die letzten Wochen waren nicht leicht für alle und sehr schwer besonders für unsere Fans", sagte Peretz in einem Statement auf dem X-Account der Saints. "Wir werden es jetzt wieder versuchen und wir werden es schaffen, weil uns alles, was in den letzten Wochen passiert ist, noch stärker gemacht hat."