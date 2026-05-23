Transfer-Duell mit Real Madrid: Manchester City bemüht sich angeblich um 121-Millionen-Euro-Spieler als Rodri-Ersatz

Mit Real Madrid mischt einem Bericht der englischen Zeitung The Independent zufolge auch noch ein dritter Klub mit. Die Königlichen sind seit den Abschieden von Toni Kroos und Luka Modric auf der Suche nach einem zentralen Akteur, der das Spiel des Teams lenkt. Nach zwei titellosen Spielzeiten wächst in Madrid der Druck, eine Lösung zu finden.

Deswegen interessiert sich Real angeblich sowohl für Enzo Fernandez als auch Rodri. Der City-Star ist dabei die Wunschlösung der Klub-Führung, doch der Transfer lasse sich schwerer realisieren als der von Enzo Fernandez. Der Argentinier hat eine schwierige Saison bei den Blues hinter sich, in der er nach öffentlichen Kommentaren zwischenzeitlich aus dem Kader gestrichen worden war. Unter anderem hatte er mitgeteilt, dass er sich gut vorstellen könne, in Madrid zu leben, da es dort ähnlich wie in Buenos Aires sei.