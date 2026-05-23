Das berichtet Sky Sport. Demnach sei der Argentinier die erste Wahl von Enzo Maresca, der die Cityzens angeblich nach dem angekündigten Abschied von Pep Guardiola übernehmen wird. Erste Gespräche zwischen beiden Seiten haben demnach bereits stattgefunden.
Transfer-Duell mit Real Madrid: Manchester City bemüht sich angeblich um 121-Millionen-Euro-Spieler als Rodri-Ersatz
Bei City könnte im Sommer ein Umbruch anstehen - und auch die Zukunft von Rodri in Manchester ist nicht mehr sicher. Der Spanier wird im kommenden Monat 30 Jahre alt, Fernandez wäre mit seinen 25 Jahren eine jüngere Option für die Position in der Zentrale. Rodri ist vertraglich noch bis 2027 an seinen Klub gebunden.
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Enzo Fernandez wird zwischenzeitlich bei Chelsea verbannt
Mit Real Madrid mischt einem Bericht der englischen Zeitung The Independent zufolge auch noch ein dritter Klub mit. Die Königlichen sind seit den Abschieden von Toni Kroos und Luka Modric auf der Suche nach einem zentralen Akteur, der das Spiel des Teams lenkt. Nach zwei titellosen Spielzeiten wächst in Madrid der Druck, eine Lösung zu finden.
Deswegen interessiert sich Real angeblich sowohl für Enzo Fernandez als auch Rodri. Der City-Star ist dabei die Wunschlösung der Klub-Führung, doch der Transfer lasse sich schwerer realisieren als der von Enzo Fernandez. Der Argentinier hat eine schwierige Saison bei den Blues hinter sich, in der er nach öffentlichen Kommentaren zwischenzeitlich aus dem Kader gestrichen worden war. Unter anderem hatte er mitgeteilt, dass er sich gut vorstellen könne, in Madrid zu leben, da es dort ähnlich wie in Buenos Aires sei.
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Enzo Fernandez: Gutes Verhältnis mit Enzo Maresca
Enzo Fernandez spielte anderthalb Jahre lang bei Chelsea unter Enzo Maresca und verstand sich bestens mit dem italienischen Coach. Dem Independent-Bericht zufolge hielt er zum Trainer auch noch nach dessen Entlassung im Januar dieses Jahres Kontakt.
Anfang 2023 zahlte Chelsea für den argentinischen Weltmeister eine Ablösesumme von 121 Millionen Euro an Benfica, um sich die Dienste des Mittelfeldspielers zu sichern.
Die Zahlen von Enzo Fernandez in der Saison 25/26:
- Spiele: 53
- Einsatzminuten: 4289
- Tore: 15
- Assists: 7