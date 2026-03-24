Der FC Barcelona plant offenbar eine namhafte Verstärkung für seine Defensive im kommenden Sommer. Wie die spanische Sport berichtet, hat die Führungsebene der Katalanen um Sportdirektor Deco Innenverteidiger Alessandro Bastoni als Transferziel auserkoren.
Transfer-Duell mit dem FC Liverpool? FC Barcelona hat offenbar Star-Verteidiger als oberstes Transferziel auserkoren
Der 26-Jährige von Inter Mailand imponiert Barca aufgrund seiner Qualitäten im Spielaufbau und wegen seiner Fähigkeiten im technischen Bereich. Zudem glauben Deco und Co., dass der Italiener sich langfristig sogar noch weiter entwickeln kann.
Bastoni wechselte 2017 von Atalanta Bergamo zu Inter, wurde aber zunächst für ein Jahr zurück zu den Lombarden ausgeliehen. Nach einer weiteren einjährigen Leih-Station bei Parma Calcio spielt er seit 2019 für die Nerazzurri, wo er sich schnell als Stammspieler etablierte und zweimal italienischer Meister und Pokalsieger wurde. Zudem stand er mit Inter sowohl 2023 als auch 2025 im Finale der Champions League, kassierte aber gegen Manchester City (0:1) und Paris Saint-Germain (0:5) Niederlagen.
FC Liverpool ebenfalls an Bastoni interessiert
Aktuell führt Bastonis Mannschaft die Serie A mit sechs Punkten Vorsprung vor der AC Mailand an. Die durch den 41-maligen Nationalspieler angeführte Abwehr hat im Verbund mit Torwart Yann Sommer in 30 Ligaspielen lediglich 24 Gegentore zugelassen. Damit stellt das Team von Trainer Christian Chivu nach absoluten Zahlen die sechstbeste Defensive in den fünf großen europäischen Ligen.
Hansi Flick setzt in Barcelona allerdings anders als Chivu bei Inter auf eine Viererkette. Das Innenverteidiger-Duo bilden dabei der erst 19-jährige Pau Cubarsi und der 24-jährige Gerard Martin. Ein Knackpunkt könnte die Ablösesumme für Bastoni sein. Bei Barca geht man laut Sport davon aus, den Europameister von 2021, der bei Inter noch Vertrag bis 2028 hat, für 60 Millionen Euro verpflichten zu können. Allerdings soll auch der FC Liverpool an Bastoni interessiert sein.
Alessandro Bastoni: seine Zahlen bei Inter Mailand
- Spiele: 293
- Tore: 8
- Gegentore: 30
- Gelbe Karten: 51
- Gelb-Rote Karten: 2
- Rote Karten: 0
- Italienische Meisterschaften: 2
- Italienischer Pokalsieger: 2