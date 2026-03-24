Transfer-Duell mit dem FC Liverpool? FC Barcelona hat offenbar Star-Verteidiger als oberstes Transferziel auserkoren

Der 26-Jährige von Inter Mailand imponiert Barca aufgrund seiner Qualitäten im Spielaufbau und wegen seiner Fähigkeiten im technischen Bereich. Zudem glauben Deco und Co., dass der Italiener sich langfristig sogar noch weiter entwickeln kann.

Bastoni wechselte 2017 von Atalanta Bergamo zu Inter, wurde aber zunächst für ein Jahr zurück zu den Lombarden ausgeliehen. Nach einer weiteren einjährigen Leih-Station bei Parma Calcio spielt er seit 2019 für die Nerazzurri, wo er sich schnell als Stammspieler etablierte und zweimal italienischer Meister und Pokalsieger wurde. Zudem stand er mit Inter sowohl 2023 als auch 2025 im Finale der Champions League, kassierte aber gegen Manchester City (0:1) und Paris Saint-Germain (0:5) Niederlagen.