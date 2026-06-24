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Transfer-Deals der Woche: Real Madrids Transferoffensive geht weiter, Leverkusen mischt vorne mit und andere wichtige Wechsel des Sommer-Transferfensters
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Thiago Silva wechselt von Porto zu Fluminense, ablösefrei
Thiago Silva ist noch nicht fertig! Der 41-jährige ehemalige Innenverteidiger der AC Milan und von Chelsea kehrt überraschend zu Fluminense in seiner Heimat Brasilien zurück, nachdem sein Vertrag beim portugiesischen Meister Porto ausgelaufen war. Silva bestritt in der vergangenen Saison nur acht Ligaspiele für die Mannschaft von Francesco Farioli und hat nun einen Vertrag bis Ende 2026 unterschrieben – in den Monaten, die wahrscheinlich die letzten seiner legendären Karriere sein werden.
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Ibrahima Konate wechselt ablösefrei von Liverpool zu Real Madrid
Jose Mourinho hat seinen Kader von Real Madrid für die Saison 2026/27 um einen weiteren Spieler mit Premier-League-Erfahrung verstärkt und den ehemaligen Innenverteidiger von Liverpool, Ibrahima Konate, ablösefrei verpflichtet. Der Franzose bringt viel Erfahrung mit, da er eine Stütze in Arne Slots Meistermannschaft der Saison 2024/25 war, und ist nach seiner ablösefreien Verpflichtung ein hervorragender Gewinn.
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Vedat Muriqi wechselt von Mallorca zu Fenerbahce – 15 Millionen Euro
Der erfahrene Stürmer Vedat Muriqi erwies sich als einer der Stars der La-Liga-Saison 2025/26: Mit 23 Ligatoren für Mallorca belegte er in der Torschützenliste den zweiten Platz hinter Kylian Mbappe. Dass er bereits 32 Jahre alt ist, schreckte Fenerbahçe nicht ab – der türkische Spitzenklub hat den kosovarischen Nationalspieler für 15 Millionen Euro verpflichtet und ihm einen Dreijahresvertrag gegeben.
- AFP
Afonso Moreira (von Lyon zu Bayer Leverkusen – 32 Mio Euro)
Der portugiesische U21-Nationalspieler Afonso Moreira wechselt zum Bundesligisten Bayer Leverkusen und unterzeichnete dort einen Vertrag bis 2031. Der Flügelspieler bestritt in der Saison 2025/26 27 Spiele für Lyon und erzielte dabei vier Tore. Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes erklärte dazu: "Seine Schnelligkeit und sein intensiver Spielstil passen perfekt zu unserer Mannschaft."
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Victor Munoz (von Osasuna zu Liverpool – 40 Millionen Euro)
Liverpool hat Newcastle United den Transfer des Osasuna-Flügelspielers Victor Munoz vermasselt und den 22-Jährigen per Ausstiegsklausel für 40 Millionen Euro schnell verpflichtet. Es ist die erste große Verpflichtung von Andoni Iraola seit seinem Wechsel von Bournemouth. Munoz, der meist als linker Stürmer spielt, ist mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft.
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Jan Paul van Hecke wechselt von Brighton zu Tottenham – 60 Millionen Euro
Tottenham hat seine Optionen in der Innenverteidigung durch die Verpflichtung des Innenverteidigers Jan Paul van Hecke von Brighton verstärkt. Der niederländische Nationalspieler, der bei der Weltmeisterschaft an der Seite seines neuen Spurs-Teamkollegen Micky van de Ven in der Startelf stand, hat sich in den letzten Jahren zu einem der besten Innenverteidiger der Premier League entwickelt und Brighton in der vergangenen Saison mit einem achten Tabellenplatz zur Qualifikation für die UEFA Conference League verholfen.