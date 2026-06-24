Transfer-Deals der Woche: Real Madrids Transferoffensive geht weiter, Leverkusen mischt vorne mit und andere wichtige Wechsel des Sommer-Transferfensters

Tottenham hat seine Optionen in der Innenverteidigung durch die Verpflichtung des Innenverteidigers Jan Paul van Hecke von Brighton verstärkt. Der niederländische Nationalspieler, der bei der Weltmeisterschaft an der Seite seines neuen Spurs-Teamkollegen Micky van de Ven in der Startelf stand, hat sich in den letzten Jahren zu einem der besten Innenverteidiger der Premier League entwickelt und Brighton in der vergangenen Saison mit einem achten Tabellenplatz zur Qualifikation für die UEFA Conference League verholfen.