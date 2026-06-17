Jose Mourinho hat für die erste Verpflichtung seiner zweiten Amtszeit als Trainer von Real Madrid in der Premier League zugeschlagen und sich mit Chelsea auf einen Transfer des spanischen Nationalspielers Marc Cucurella für 60 Millionen Euro geeinigt. Dass die "Blues" in der Saison 2026/27 nicht in der Champions League spielen werden, spielte dabei zweifellos eine Rolle. Cucurella hatte sich kontroverserweise für einen Wechsel nach Madrid entschieden, obwohl er zu Beginn seiner Karriere für Barcelona gespielt hatte.