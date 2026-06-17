GOAL
Transfer-Deals der Woche: Bernardo Silva und Marc Cucurella wechseln zu Real Madrid, alle wichtigen Wechsel des Sommer-Transferfensters (Anzeige)
- Getty Images Sport
Bernardo Silva wechselt ablösefrei von Manchester City zu Real Madrid
Jose Mourinho zögerte nicht lange, seinen Kader nach der Bekanntgabe seiner Übernahme bei Real Madrid umzugestalten, und holte den erfahrenen Landsmann Bernardo Silva als zweiten Neuzugang des Sommers. Manchester City stellte Bernardo nach sechs Premier-League-Titeln, dem Gewinn der Champions League und weiteren Trophäen unter Pep Guardiola frei. Nun wechselt der Mittelfeldspieler mit einem Zweijahresvertrag nach Spanien, um Barcelona den La-Liga-Titel wieder abzujagen.
Jeremie Boga wechselt von Nizza zu Juventus (4,6 Millionen E)ro
Juventus hat am 15. Juni bestätigt, dass der Club die Kaufoption für Jeremie Boga von Nizza offiziell gezogen hat. Der frühere Chelsea-Flügelspieler spielte in der zweiten Hälfte der Saison 2025/26 leihweise für den Serie-A-Club und erzielte in 15 Ligaspielen vier Tore. Jetzt wechselt er für eine Ablösesumme von rund 4,6 Millionen Euro dauerhaft zu Juventus.
- Getty Images Sport
Nicolo Zaniolo (von Galatasaray zu Udinese – 4,6 Mio. Euro)
Der frühere Aston-Villa-Mittelfeldspieler Nicolo Zaniolo wechselt dauerhaft zu Udinese, wo er in der Saison 2025/26 bereits spielte. Udine zog eine Transferklausel über rund 4,6 Millionen Euro, um den 26-Jährigen fest von Galatasaray zu verpflichten. Zaniolo erzielte in der vergangenen Saison fünf Tore und lieferte fünf Vorlagen und unterschrieb einen Vertrag bis 2029.
Jahmai Simpson-Pusey (von Manchester City zum 1. FC Köln – 4,6 Millionen Euro)
Jahmai Simpson-Pusey kam 2024 unter Pep Guardiola zu seinem Debüt für Manchester City, spielte sich jedoch nicht in die erste Mannschaft. Nach sechs Monaten bei Celtic wechselte er zur zweiten Hälfte der Saison 2025/26 zum Bundesligisten 1. FC Köln. Diese kurze Zeit genügte, damit der Verein die vereinbarte Kaufoption über rund 4,6 Millionen Euro zog. Simpson-Pusey unterschrieb anschließend einen Vertrag bis 2030.
- Getty Images Sport
Keisuke Goto (von Anderlecht zum SC Freiburg – 10 Mio. Euro)
Der Europa-League-Finalist SC Freiburg hat seine Offensive durch die Verpflichtung des japanischen Stürmers Keisuke Goto verstärkt. Goto spielte zuletzt leihweise für den belgischen Zweitligisten RSCA Futures, erzielte in 31 Partien 13 Tore und kehrte anschließend zu seinem Stammverein Anderlecht zurück. Diese Bilanz überzeugte den Bundesligisten Freiburg. Vorstandsmitglied Jochen Saier nennt ihn "furchtlos".
Costinha (von Olympiakos zu Brighton – 12,7 Millionen Euro)
Brighton hat im Sommer-Transferfenster früh zugeschlagen und den portugiesischen Außenverteidiger Costinha von Olympiakos für eine Ablösesumme von rund 12,7 Millionen Euro verpflichtet. Der 26-Jährige, der für den griechischen Verein bereits in der Champions League und der Europa League spielte, schafft Konkurrenz auf der rechten Abwehrseite, weil der langjährige Niederländer Joel Veltman den Verein verlässt, sobald sein Vertrag Ende des Monats ausläuft.
- Getty Images Sport
Florentino (von Benfica zu Burnley – 25 Millionen Euro)
Burnley hat Florentino zum zweitteuersten Transfer der Vereinsgeschichte gemacht. Der Verein aktivierte eine Klausel über 25 Millionen Euro, um den portugiesischen Mittelfeldspieler fest von Benfica zu verpflichten. Obwohl er in der vergangenen Saison während seiner Leihphase mit den Clarets abstieg, absolvierte der 26-Jährige, der bereits in der Champions League gespielt hat, 33 Einsätze in allen Wettbewerben und soll beim sofortigen Wiederaufstieg in die Premier League eine entscheidende Rolle spielen.
Marc Cucurella (von Chelsea zu Real Madrid – 60 Millionen Euro)
Jose Mourinho hat für die erste Verpflichtung seiner zweiten Amtszeit als Trainer von Real Madrid in der Premier League zugeschlagen und sich mit Chelsea auf einen Transfer des spanischen Nationalspielers Marc Cucurella für 60 Millionen Euro geeinigt. Dass die "Blues" in der Saison 2026/27 nicht in der Champions League spielen werden, spielte dabei zweifellos eine Rolle. Cucurella hatte sich kontroverserweise für einen Wechsel nach Madrid entschieden, obwohl er zu Beginn seiner Karriere für Barcelona gespielt hatte.