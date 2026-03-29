Vinicius Junior gehört zu den wichtigsten Spielern von Real Madrid, das vor entscheidenden Duellen in den kommenden Wochen steht - darunter auch die beiden Spiele im Viertelfinale der Champions League Anfang April gegen den FC Bayern. Und ausgerechnet jetzt scheint der Offensiv-Star angeschlagen.
Trainingspause! Real Madrid sorgt sich vor Duellen gegen den FC Bayern München um Offensiv-Star
Vini Jr. nicht auf dem Platz
Wie das brasilianische Portal Globo Esporte berichtet, musste der 25-Jährige am Samstag mit dem Training aussetzen und stand mit der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti nicht auf dem Platz. Stattdessen konnte Vini Jr. Lediglich einige Übungen im Fitnessstudio absolvieren und erhielt anschließend eine Behandlung.
Trainingspause von Vini Jr. nur eine Vorsichtsmaßnahme?
Die Trainingspause soll aber lediglich eine Vorsichtsmaßnahme sein, nachdem Vini nach dem Testspiel gegen Frankreich (1:2) Schmerzen im Oberschenkel verspürt haben soll – bei einer Untersuchung am Freitag soll allerdings keine Verletzung festgestellt worden sein. Ob Ancelotti den Real-Star am Dienstag gegen Kroatien spielen lässt, ist offen.
Die Königlichen werden die Situation aber dennoch genau beobachten, ein längerfristiger Ausfall wäre ein herber Schlag für das Team von Coach Alvaro Arbeloa. Der Brasilianer ist nach Kylian Mbappe der wichtigste Torschütze für Madrid, in wettbewerbsübergreifend 43 Spielen steuerte Vini in dieser Spielzeit bislang 17 Tore und 13 Vorlagen bei.
Vini Jr.: Leistungsdaten 2025/26
Spiele: 43
Tore: 17
Vorlagen: 13