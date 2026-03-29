Trainingspause! Real Madrid sorgt sich vor Duellen gegen den FC Bayern München um Offensiv-Star

Die Trainingspause soll aber lediglich eine Vorsichtsmaßnahme sein, nachdem Vini nach dem Testspiel gegen Frankreich (1:2) Schmerzen im Oberschenkel verspürt haben soll – bei einer Untersuchung am Freitag soll allerdings keine Verletzung festgestellt worden sein. Ob Ancelotti den Real-Star am Dienstag gegen Kroatien spielen lässt, ist offen.

Die Königlichen werden die Situation aber dennoch genau beobachten, ein längerfristiger Ausfall wäre ein herber Schlag für das Team von Coach Alvaro Arbeloa. Der Brasilianer ist nach Kylian Mbappe der wichtigste Torschütze für Madrid, in wettbewerbsübergreifend 43 Spielen steuerte Vini in dieser Spielzeit bislang 17 Tore und 13 Vorlagen bei.