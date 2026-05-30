Laut kicker verhandeln die Verantwortlichen der SGE mit ihrem Ex-Trainer über eine Rückkehr zur kommenden Saison. Beide Seiten zeigen sich "zuversichtlich" für eine Einigung.
Trainersuche von Eintracht Frankfurt: Spektakuläre Rückkehr nimmt Formen an
Es gilt noch "Details" zu klären, und ein Scheitern der Gespräche ist "zwar noch immer möglich, aber eher unwahrscheinlich". Schon Anfang nächster Woche könnte Hütter demnach als Nachfolger des kürzlich entlassenen Albert Riera antreten. Die Eintracht verhandelt seit Mitte Mai mit dem 56-jährigen Österreicher.
Zwischen 2018 und 2021 trainierte Hütter die Eintracht erfolgreich, bevor er zum Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach wechselte. Die Verbundenheit zu seinem Ex-Klub ist bis heute spürbar. Vor wenigen Wochen war er in Frankfurt zu Gast.
"Gladbach ist ebenfalls ein toller Verein, aber emotional spüre ich auch jetzt noch, dass ich extrem an Frankfurt hänge", sagte Hütter 2023 nach seinem Abschied von der Borussia dem kicker. "Wenn ich mir die Spiele der Eintracht anschaue, bewegt sich etwas in mir. Das war eine unglaublich tolle Zeit."
- AFP
Adi Hütter führte die AS Monaco zweimal in die Champions League
Zuletzt trainierte Hütter in der Ligue 1 die AS Monaco, doch der Klub entließ ihn im vergangenen Oktober nach rund zwei Jahren. Zuvor hatte er den Verein aus dem Fürstentum zweimal in die Champions League geführt.
Er soll zuletzt eher auf ein Engagement in der Premier League geschielt haben. L'Equipe brachte ihn zudem mit Monacos Ligakonkurrenten Olympique Marseille in Verbindung.
Neben Hütter tauchten in den vergangenen Wochen mehrere andere Trainerkandidaten in Frankfurt auf. Darunter: Matthias Jaissle (Al-Ahli, auch als Trainer bei der AC Milan im Gespräch), Kjetil Knutsen (Bodö Glimt), Jacob Neestrup (vereinslos), Domenico Tedesco (vereinslos), Roger Schmidt (Global Sports Director der japanischen Liga), Mike Tullberg (FC Midtjylland), Tobias Strobl (SC Verl), Tonda Eckert (FC Southampton) und Danny Röhl (Glasgow Rangers).
Adi Hütter: Seine Bilanz als Trainer von Eintracht Frankfurt
Spiele 141 Siege 67 Unentschieden 31 Niederlagen 43 Torverhältnis 265:218 Punkteschnitt 1,65