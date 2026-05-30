Trainersuche von Eintracht Frankfurt: Spektakuläre Rückkehr nimmt Formen an

Es gilt noch "Details" zu klären, und ein Scheitern der Gespräche ist "zwar noch immer möglich, aber eher unwahrscheinlich". Schon Anfang nächster Woche könnte Hütter demnach als Nachfolger des kürzlich entlassenen Albert Riera antreten. Die Eintracht verhandelt seit Mitte Mai mit dem 56-jährigen Österreicher.

Zwischen 2018 und 2021 trainierte Hütter die Eintracht erfolgreich, bevor er zum Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach wechselte. Die Verbundenheit zu seinem Ex-Klub ist bis heute spürbar. Vor wenigen Wochen war er in Frankfurt zu Gast.

"Gladbach ist ebenfalls ein toller Verein, aber emotional spüre ich auch jetzt noch, dass ich extrem an Frankfurt hänge", sagte Hütter 2023 nach seinem Abschied von der Borussia dem kicker. "Wenn ich mir die Spiele der Eintracht anschaue, bewegt sich etwas in mir. Das war eine unglaublich tolle Zeit."