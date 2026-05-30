Trainerbeben beim FC Liverpool! Arne Slot vor die Tür gesetzt

"Es versteht sich von selbst, dass dies für uns als Verein eine schwierige Entscheidung war", teilte der Klub von der Anfield Road in einer Stellungnahme am Samstag mit: "Der Beitrag, den Arne in der Zeit, in der er bei uns war, für den FC Liverpool geleistet hat, war bedeutend, wichtig und - was für die Fans und uns selbst am wichtigsten ist - erfolgreich. Daher könnte unsere Wertschätzung für alles, was er erreicht hat, nicht größer sein."

Slot hatte in seiner ersten Saison bei den Reds direkt den Meistertitel gewonnen, nachdem er in die großen Fußstapfen von Jürgen Klopp hatte treten müssen. In der vergangenen Saison blies Liverpool dann zwar auf dem Transfermarkt zum Großangriff, gab unter anderem für Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez und Giovanni Leoni fast 500 Millionen Euro aus, erlebte aber im Saisonverlauf eine Enttäuschung nach der nächsten.

Slot hatte es nicht geschafft aus dem mit Superstars gespickten Team ein funktionierendes Kollektiv zu basteln und so waren schon früh sämtliche Titelchancen dahin. In der Liga reichte es am Ende knapp mit Platz fünf für die Qualifikation zur Champions League. In der Königsklasse bekam man im Viertelfinale deutlich von Paris Saint-Germain die Grenzen aufgezeigt.

Auch im FA Cup war nach einer 0:4-Packung gegen Manchester City in der Runde der letzten Acht Schluss. Gegen Crystal Palace verlor man sowohl den Supercup zu Saisonbeginn, als auch in der 4. Runde des League Cup.