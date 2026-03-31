Trainer wurde nach Sturz offenbar bewusstlos! Turbulentes U21-Spiel endet erst nach zwei Stunden Unterbrechung

Nachdem Egemen Korkmaz in der 34. Minute an der Seitenlinie zu Fall gekommen und allem Anschein nach bewusstlos war, wurde die Partie in der Opus Arena in Osijek für zwei Stunden unterbrochen. Kroatien gewann am Ende 3:0 (1:0), insgesamt drei türkische Spieler wurden dabei vom Platz gestellt.

Der 43 Jahre alte Kormaz war nach Angaben türkischer Medien gestürzt, als er sich aufgebracht durch eine Entscheidung des Schweizer Schiedsrichters Alessandro Dudic die Jacke auszog.

Der Unparteiische hatte dem türkischen Spieler Demir Ege Tiknaz zuvor die Gelb-Rote Karte gezeigt. Der türkische Verband TFF teilte mit, Korkmaz sei ausgerutscht und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen.