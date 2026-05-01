"Trainer nicht gut, echt beschissene Spieler": Pep Guardiola verzichtete auf PSG gegen FC Bayern - und schaute lieber dritte englische Liga

Pep Guardiola verpasste das Spektakel aber, weil er sich zeitgleich das englische Drittligaspiel zwischen Stockport County aus der gleichnamigen Stadt nahe Manchesters und dem FC Port Vale live im Stadion anschaute. Fotos von Guardiola im altehrwürdigen Edgeley Park sorgten in den sozialen Netzwerken für Aufsehen.

Bei einer Pressekonferenz am Freitag im Vorfeld des Spiels von Manchester City gegen den FC Everton wurde Guardiola, von 2013 bis 2016 selbst beim FC Bayern an der Seitenlinie, zu seiner überraschenden Wahl befragt. "Am Tag davor habe ich mir den Spielplan angesehen, habe PSG gegen Bayern München gesehen und mir gesagt: 'Was für ein katastrophales Spiel. Die Trainer sind nicht gut, echt beschissene Spieler'", erzählte Guardiola nicht ohne Ironie. "Ich liebe den englischen Fußball, also entschied ich mich für Stockport."

Die beiden "nicht guten" Trainer prägte Guardiola übrigens entscheidend. Vincent Kompany war einst sein Kapitän bei Manchester City. Luis Enrique trainierte von 2008 bis 2011 Barcas Reserve, während Guardiola mit den Profis einen beeindruckenden Siegeszug hinlegte.