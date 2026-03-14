Die AC Milan ist auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive und hat dabei offenbar Min-jae Kim vom FC Bayern München ins Visier genommen. Das berichtet Calciomercato.
Trainer gilt als Befürworter: Angeblich neues Interesse aus Italien an Bayern-Star
Der Innenverteidiger gilt demnach erneut als heißer Kandidat für einen möglichen Transfer im Sommer. Bereits in der Vergangenheit tauchte der Südkoreaner mehrfach auf der Wunschliste der Rossoneri auf. Vor allem Trainer Massimiliano Allegri soll vom Können des 29-Jährigen überzeugt sein.
Auch Kim selbst kann sich einen Abschied im Sommer offenbar vorstellen, allerdings gebe es noch einige Hürden, die es zu überwinden gilt. Milan hoffe, dass Bayern seine Ablöseforderung von rund 30 Millionen Euro senkt und Kim zudem einer Gehaltsreduzierung zustimmt. Geplant sei dem Bericht zufolge, ein Jahresgehalt von etwa sieben Millionen Euro zu bieten - derzeit verdient Kim in München rund zwölf Millionen jährlich.
Kim gewann mit Napoli den Scudetto
Die Serie A kennt Kim bereits bestens: In der Saison 2022/23 spielte er für die SSC Napoli und gewann mit den Süditalienern den Scudetto. Im Sommer 2023 wechselte er schließlich für rund 50 Millionen Euro zum FC Bayern. Inzwischen hat er seinen Stammplatz allerdings verloren, da aktuell kaum ein Weg am Innenverteidiger-Duo aus Jonathan Tah und Dayot Upamecano vorbeiführt.
Dennoch kommt Kim in dieser Saison bislang auf 26 Einsätze. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 2028.
Min-jae Kim: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 26
- Tore: 1
- Vorlagen: 1