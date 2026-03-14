Trainer gilt als Befürworter: Angeblich neues Interesse aus Italien an Bayern-Star

Der Innenverteidiger gilt demnach erneut als heißer Kandidat für einen möglichen Transfer im Sommer. Bereits in der Vergangenheit tauchte der Südkoreaner mehrfach auf der Wunschliste der Rossoneri auf. Vor allem Trainer Massimiliano Allegri soll vom Können des 29-Jährigen überzeugt sein.

Auch Kim selbst kann sich einen Abschied im Sommer offenbar vorstellen, allerdings gebe es noch einige Hürden, die es zu überwinden gilt. Milan hoffe, dass Bayern seine Ablöseforderung von rund 30 Millionen Euro senkt und Kim zudem einer Gehaltsreduzierung zustimmt. Geplant sei dem Bericht zufolge, ein Jahresgehalt von etwa sieben Millionen Euro zu bieten - derzeit verdient Kim in München rund zwölf Millionen jährlich.