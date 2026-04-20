Real Madrids Aurelien Tchouameni kam in der 37. Minute im Zweikampf mit Michael Olise etwas zu spät und foulte den Flügelspieler von Bayern München im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Dafür gab es die Gelbe Karte – und eine Sperre für den Franzosen. Sofort wurde in den spanischen Medien darüber spekuliert, wie es Real-Trainer Alvaro Arbeloa im Rückspiel in München ohne Tchouameni in der Zentrale angehen würde. Es galt, die 1:2-Niederlage noch zu drehen – und besonders große Hoffnungen darauf, im zweiten Duell mit den Bayern den Tchouameni-Ersatz geben zu dürfen, hatte sich Eduardo Camavinga gemacht.
Tränen-Drama um Star von Real Madrid: Ein Wunschspieler von Hasan Salihamidzic beim FC Bayern braucht einen Neuanfang
Arbeloa aber hatte andere Pläne: Er brachte im Mittelfeld stattdessen Jude Bellingham und Brahim Diaz, Camavinga musste auf die Bank. Es war die nächste Enttäuschung für den 23-Jährigen, der unter dem Real-Coach einen schweren Stand hat und meist nur Einwechselspieler ist. Als er dann ab der 62. Minute in der Allianz Arena ran durfte, endete sein Kurzauftritt in einem verhängnisvollen Desaster: Nach einem Halten sah er erst Gelb – und dann folgte die vieldiskutierte Szene, als er beim Stand von 3:2 für Real zunächst Harry Kane leicht foulte, den Ball erst mit den Füßen und dann in den Händen tragend vom Ort des Foulspiels mitnahm, um sich wieder in Position bringen zu können. Schiedsrichter Slavko Vincic zeigte ihm dafür die zweite Gelbe, Camavinga musste runter – und in Unterzahl kassierte Real noch zwei Gegentore, die das Aus in der Königsklasse bedeuteten.
Für die Fans der Königlichen war wahlweise Schiri Vincic oder Camavinga der Sündenbock dafür, dass die Real-Saison nun aller Voraussicht nach wieder titellos zu Ende geht. Camavinga sah sich nach einigen Anfeindungen bei Social Media dazu genötigt, selbst eine öffentliche Entschuldigung zu posten: "Ich übernehme die Verantwortung für das, was passiert ist. Ich möchte bei meinem Team und allen Madridistas um Entschuldigung bitten. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Hala Madrid, immer", schrieb er.
Zuvor soll er laut Marca in der Kabine bittere Tränen vergossen haben und untröstlich gewesen sein. Die Trauer Camavingas, sonst einer der fröhlichsten Spieler im Team, habe "Spuren hinterlassen", heißt es.
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Salihamidzic wollte Camavinga angeblich zu Bayern holen
Sein Standing bei Coach Arbeloa und seine Position im Verein dürfte er trotz der Entschuldigung jedenfalls mit dem Kurzauftritt in München nicht verbessert haben. Bereits seit Monaten wird in Spanien darüber spekuliert, ob entweder Real von Camavinga oder Camavinga von Real bald genug haben könnte – und einen Wechsel forciert. Es ist die fünfte Saison in Madrid für den Franzosen, der mit 18 Jahren für eine Ablösesumme in Höhe von 31 Millionen Euro von Stade Rennes in die spanische Hauptstadt wechselte.
Als Teenager galt Camavinga als Wunderkind und Supertalent, hinter dem halb Europa her war. Auch der FC Bayern streckte damals seine Fühler nach dem Mittelfeldspieler aus, der ehemalige Sportdirektor Hasan Salihamidzic soll 2021 von den Qualitäten des körperlich und technisch starken Camavinga begeistert gewesen sein. Die Bayern wollten in Corona-Zeiten dann aber doch nicht die geforderte Summe auf den Tisch legen – und Camavinga fand wohl am Ende Real auch noch attraktiver als den Wechsel nach München.
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Real Madrid: Camavinga hilft bei Ancelotti hinten links aus
In seiner ersten Zeit bei den Königlichen entwickelte sich Camavinga als Lernender bei Luka Modric und Toni Kroos gut. Er sammelte regelmäßig Einsätze und zeigte hervorragende Ansätze. Unter Trainer Carlo Ancelotti holte er mit dem Team 2022 und 2024 den Titel in der Champions League, wobei ihn der italienische Coach vor allem zum Ende seiner Amtszeit hin gerne auch als Linksverteidiger einsetzte. Camavinga akzeptierte das ohne vernehmbares Murren. "Ich wusste gar nicht, dass er dort spielen kann. Aber deshalb bin ich auch kein Trainer", sagte Landsmann Tchouameni 2022.
Real holte Titel und Camavinga wurde gar schon als bester Linksverteidiger der Welt ins Gespräch gebracht. Sein Marktwert stieg laut transfermarkt.de auf 100 Millionen Euro an.
Für die Entwicklung seiner Fähigkeiten in der Zentrale war der Aushilfsjob hinten links allerdings nicht besonders förderlich. In Zeiten, in denen Real nach den Abschieden von Modric und Kroos händeringend nach einem Spieler suchte und nach wie vor sucht, der als zentrale Figur das Spiel lenkt, bekam und bekommt Camavinga in den letzten Monaten weder unter Xabi Alonso noch unter dessen Nachfolger Alvaro Arbeloa besonders viel Vertrauen. Von den 31 Liga-Spielen in dieser Saison bestritt er nur 14 von Beginn an.
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Thiago Pitarch ist der neue Liebling von Real-Trainer Alvaro Arbeloa
Hinten links kann Arbeloa Neuzugang Alvaro Carreras und Ferland Mendy bringen, sodass Camavinga wieder eine reine Option für das Mittelfeld ist. Doch wie schon das CL-Rückspiel in München gezeigt hat, ist er aktuell weder erste Wahl noch die erste Alternative, falls jemand bei den Königlichen fehlt. Seine Entwicklung steckt fest, während die Entwicklung der nächsten Talente-Generation mit dem 18-jährigen Thiago Pitarch in den letzten Wochen rasant voranschreitet. Die Folge: Camavingas Marktwert hat sich auf 50 Millionen Euro halbiert.
Er ist erst 23 Jahre alt und hat noch einen bis 2029 laufenden Vertrag in Madrid. Dennoch sieht es aktuell danach aus, als ob bald eine Veränderung für Eduardo Camavinga ansteht. Aber vielleicht ist es auch nur ein Trainerwechsel bei Real, das sich gerüchteweise wieder von Alvaro Arbeloa trennen und mit einem neuen Coach in die nächste Saison gehen möchte. Vielleicht baut der neue Chef dann wieder mehr auf die Qualitäten Camavingas. Seiner Entwicklung täte es in jedem Fall gut.
Eduardo Camavingas Zahlen bei Real Madrid in der Saison 2025/26:
Spiele 37 Einsatzminuten 1969 Minuten pro Spiel 53 Tore 2 Assists 1
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".