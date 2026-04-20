Tränen-Drama um Star von Real Madrid: Ein Wunschspieler von Hasan Salihamidzic beim FC Bayern braucht einen Neuanfang

Arbeloa aber hatte andere Pläne: Er brachte im Mittelfeld stattdessen Jude Bellingham und Brahim Diaz, Camavinga musste auf die Bank. Es war die nächste Enttäuschung für den 23-Jährigen, der unter dem Real-Coach einen schweren Stand hat und meist nur Einwechselspieler ist. Als er dann ab der 62. Minute in der Allianz Arena ran durfte, endete sein Kurzauftritt in einem verhängnisvollen Desaster: Nach einem Halten sah er erst Gelb – und dann folgte die vieldiskutierte Szene, als er beim Stand von 3:2 für Real zunächst Harry Kane leicht foulte, den Ball erst mit den Füßen und dann in den Händen tragend vom Ort des Foulspiels mitnahm, um sich wieder in Position bringen zu können. Schiedsrichter Slavko Vincic zeigte ihm dafür die zweite Gelbe, Camavinga musste runter – und in Unterzahl kassierte Real noch zwei Gegentore, die das Aus in der Königsklasse bedeuteten.

Für die Fans der Königlichen war wahlweise Schiri Vincic oder Camavinga der Sündenbock dafür, dass die Real-Saison nun aller Voraussicht nach wieder titellos zu Ende geht. Camavinga sah sich nach einigen Anfeindungen bei Social Media dazu genötigt, selbst eine öffentliche Entschuldigung zu posten: "Ich übernehme die Verantwortung für das, was passiert ist. Ich möchte bei meinem Team und allen Madridistas um Entschuldigung bitten. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Hala Madrid, immer", schrieb er.

Zuvor soll er laut Marca in der Kabine bittere Tränen vergossen haben und untröstlich gewesen sein. Die Trauer Camavingas, sonst einer der fröhlichsten Spieler im Team, habe "Spuren hinterlassen", heißt es.