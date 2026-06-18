Tränen bei der Rekord-Show: Große Sorgen um Lionel Messis Vater - Familie äußert eine große Bitte

Messi senior "steht derzeit unter medizinischer Aufsicht, erholt sich und macht unter den gegebenen Umständen gute Fortschritte", teilte die Familie mit, ohne Details zur Erkrankung zu nennen.

Messi war nach seinem ersten von drei Treffern für Argentinien zum Auftakt gegen Algerien (3:0) kurzzeitig in Tränen ausgebrochen. "Es hatte nichts mit dem Sport zu tun. Ich habe einige schwierige und komplizierte Tage durchgemacht", sagte der Angreifer von Inter Miami danach über seine emotionale Reaktion. Mit seinem Dreierpack hatte Messi den WM-Torrekord von Miroslav Klose (16) eingestellt. Jorge Messi ist der Berater seines Sohnes und gilt als eine seiner wichtigsten Stützen.