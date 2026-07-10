Die Enttäuschung war so groß, dass ihm sogar die Tränen kamen. Thibaut Courtois hat mit seinen 34 Jahren in der Fußballwelt schon fast alles gesehen und fast alles gewonnen. Dass er nun in der 71. Minute im WM-Viertelfinale Belgiens gegen Spanien raus musste, weil der Oberschenkel nicht mehr mitspielte, konnte er nicht fassen – und machte ihn unendlich traurig.
Tränen-Aus schon vor dem Schlusspfiff: Belgiens Torwartwechsel führt gegen Spanien zu Horror-Debüt
Unai Simons Rekord steht nun bei 649 Minuten
Vorher hatte er tatkräftig mitgeholfen, dass es nur 1:1 stand, obwohl Spanien klar mehr vom Spiel hatte. Belgien aber wehrte sich nach Kräften – und war auch nach dem 0:1 zurückgekommen, bei dem der Keeper nicht sonderlich gut aussah, als er den Ball direkt zum Torschützen Fabian Ruiz nach vorne abwehrte (30.). Aber danach verteidigte Courtois im Verbund mit seinen Vorderleuten alles weg, was die favorisierten Spanier ihnen vorsetzten.
Zur Pause lag die Furia Roja beim xG-Wert mit 1,08 zu 0,18 klar vorne, doch auf der Anzeigetafel stand überraschenderweise ein 1:1. Denn nach 649 Minuten ohne WM-Gegentor sorgte Charles De Ketelaere mit seinem Treffer dafür, dass Spaniens Keeper Unai Simon seinen Weltmeisterschaftsrekord nicht weiter ausbauen konnte. "Wir haben Qualitäten, die Spanien einkalkulieren muss", hatte Courtois schon vorher den Favoriten gewarnt. Die Phase vor der Pause gehörte sogar den Roten Teufeln, die Spanien auch im zweiten Durchgang zunächst einige Aufgaben stellten.
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Mikel Merino nutzt Belgiens Torwartpatzer aus
Aber im Lauf der Halbzeit drängte der amtierende Europameister den Gegner immer weiter hinten rein. Courtois wurde regelmäßig gefordert – und verletzte sich wohl bei einer Aktion, ohne dass es zunächst auffiel. Nach einer Behandlungspause machte er weiter, nur um sich kurz darauf doch sichtlich emotional auswechseln zu lassen. 20 WM-Spiele in Folge hatte er für sein Nationalteam bestritten – und auf einmal musste mit Senne Lammens sein Vertreter ohne große Vorbereitungszeit ran und sein WM-Debüt geben.
Der bekam erst einmal gar nichts zu tun, doch das änderte sich in der 88. Minute: Spaniens Pau Cubarsi, der zusammen mit Lamine Yamal das erste Teenager-Duo in einer WM-Viertelfinal-Startelf seit 1958 bildete, zog aus 23 Metern ab. Lammens wollte die nicht sonderlich platziert geschossene Kugel fangen – und scheiterte bei diesem Versuch. Der Ball prallte nach vorne ab, sodass Mikel Merino zur Stelle war und wie schon im Achtelfinale kurz nach seiner Einwechslung zum 2:1-Siegtor abstaubte.
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Italiens Europarekord ist für Spanien nur noch ein Spiel entfernt
Dass der Sieg der Spanier verdient war (xG-Wert: 2,08 vs. 0,37), stand außer Frage. Die Art und Weise, wie er zustande kam, war für Belgien jedoch maximal bitter. Genau wie das WM-Aus von Thibaut Courtois und das WM-Debüt von Senne Lammens.
Spanien hingegen konnte sich für die belgische Mithilfe bedanken, die dafür sorgte, dass die unglaubliche Serie der Furia Roja weitergeht: Seit März 2024 ist das Nationalteam nun in 36 Spielen in Folge ungeschlagen. Wenn es für die Truppe von Trainer Luis de la Fuente auch im WM-Halbfinale gegen Frankreich keine Pleite gibt, hat sie Italiens Europarekord eingestellt. Doch der dürfte in den kommenden Tagen nicht das große Ziel sein, sondern eher ein goldener Pokal, der am 19. Juli vergeben wird.
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