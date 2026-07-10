Tränen-Aus schon vor dem Schlusspfiff: Belgiens Torwartwechsel führt gegen Spanien zu Horror-Debüt

Vorher hatte er tatkräftig mitgeholfen, dass es nur 1:1 stand, obwohl Spanien klar mehr vom Spiel hatte. Belgien aber wehrte sich nach Kräften – und war auch nach dem 0:1 zurückgekommen, bei dem der Keeper nicht sonderlich gut aussah, als er den Ball direkt zum Torschützen Fabian Ruiz nach vorne abwehrte (30.). Aber danach verteidigte Courtois im Verbund mit seinen Vorderleuten alles weg, was die favorisierten Spanier ihnen vorsetzten.

Zur Pause lag die Furia Roja beim xG-Wert mit 1,08 zu 0,18 klar vorne, doch auf der Anzeigetafel stand überraschenderweise ein 1:1. Denn nach 649 Minuten ohne WM-Gegentor sorgte Charles De Ketelaere mit seinem Treffer dafür, dass Spaniens Keeper Unai Simon seinen Weltmeisterschaftsrekord nicht weiter ausbauen konnte. "Wir haben Qualitäten, die Spanien einkalkulieren muss", hatte Courtois schon vorher den Favoriten gewarnt. Die Phase vor der Pause gehörte sogar den Roten Teufeln, die Spanien auch im zweiten Durchgang zunächst einige Aufgaben stellten.