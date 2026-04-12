Tottenhams Horrorserie geht auch beim Debüt von Roberto De Zerbi weiter - Manchester City nutzt Steilvorlage perfekt

Auch nach dem Debüt von Trainer Roberto De Zerbi wartet Tottenham weiter auf den ersten Ligasieg im Jahr 2026. Der letzte Dreier (2:1 vs. Crystal Palace) geht auf den 28. Dezember zurück. Seitdem setzte es in 14 Begegnungen neun Niederlagen bei fünf Remis.

Im Gastspiel bei Aufsteiger Sunderland verzichtete De Zerbi, der nach Thomas Frank und Igor Tudor der dritte Boss bei den Spurs in der laufenden Saison ist, in der Startformation auf die früheren Bundesliga-Profis Xavi Simons (RB Leipzig) sowie Mathys Tel und Palhinha (beide FC Bayern).