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SID

Tottenhams Horrorserie geht auch beim Debüt von Roberto De Zerbi weiter - Manchester City nutzt Steilvorlage perfekt

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Die Spurs setzen ihre unglaubliche Sieglosserie fort und bleiben auf einem Abstiegsplatz. City pirscht sich hingegen immer näher an den Tabellenführer heran.

Jetzt ist es amtlich: Tottenham Hotspur steht nach 32 Spieltagen in der Premier League erstmals seit 17 Jahren auf einem Abstiegsplatz. Nachdem die Spurs am Freitagabend durch den Sieg von Konkurrent West Ham United (4:0) auf Rang 18 abgerutscht waren, verloren sie am Sonntag beim AFC Sunderland mit 0:1 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte der frühere Leipziger Nordi Mukiele (61.).

  • Tottenham Hotspur: Kein Ligasieg im Kalenderjahr!

    Auch nach dem Debüt von Trainer Roberto De Zerbi wartet Tottenham weiter auf den ersten Ligasieg im Jahr 2026. Der letzte Dreier (2:1 vs. Crystal Palace) geht auf den 28. Dezember zurück. Seitdem setzte es in 14 Begegnungen neun Niederlagen bei fünf Remis.

    Im Gastspiel bei Aufsteiger Sunderland verzichtete De Zerbi, der nach Thomas Frank und Igor Tudor der dritte Boss bei den Spurs in der laufenden Saison ist, in der Startformation auf die früheren Bundesliga-Profis Xavi Simons (RB Leipzig) sowie Mathys Tel und Palhinha (beide FC Bayern).

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  • Newcastle United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Nick Woltemade erlebt Newcastle-Knockout nach später Einwechslung

    Kaum besser als die Spurs steht Newcastle United da. Die Mannschaft der Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw verlor nach Führung in letzter Minute noch mit 1:2 (1:0) gegen Crystal Palace mit Teammanager Oliver Glasner.

    Doppelpacker Jean-Philippe Mateta (80., 90.+4/Foulelfmeter) ließ Palace jubeln. Während Thiaw erneut in der Startelf stand und durchspielte, kam Woltemade in der 84. Minute ins Spiel.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manchester City mit klarem Sieg beim FC Chelsea

    An der Tabellenspitze nutzte Manchester City hat den Patzer des enteilten Tabellenführers FC Arsenal und vor dem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen der beiden Boden im Titelrennen gutgemacht.

    Durch ein 3:0 (0:0) im Duell der Topteams beim FC Chelsea verkürzte die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola den Rückstand zu den Gunners auf sechs Punkte. Die Mannschaft von Nationalspieler Kai Havertz hatte am Samstag gegen den AFC Bournemouth verloren (1:2).

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    O'Reilly und Guehi eröffnen den Torreigen für City

    Chelsea spielte zu Beginn besser: Ein schön herausgespieltes Tor von Marc Cucurella (17.) fand wegen einer Abseitsposition keine Anerkennung. Für die in der ersten Halbzeit offensiv dürftig auftretenden Gäste vergab Bernardo Silva (35.) die erste große Chance der Partie.

    Kurz nach der Halbzeitpause bekam Nico O'Reilly zu viel Platz im Strafraum und köpfte zur Führung ein (51.). Innenverteidiger Marc Guéhi (56.) erhöhte wenig später nach Traumpass von Rayan Cherki.

    Mit seinem Treffer, bei dem Chelsea mit einem Ballverlust im Spielaufbau fleißig mithalf, machte Jérémy Doku (68.) den Sieg frühzeitig klar.

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