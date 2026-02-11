Tottenham-Star erleidet Saisonausfall wegen Kreuzbandverletzung – eine weitere Hiobsbotschaft für den Verein in einer ohnehin schon miserablen Woche

Der ehemalige Tottenham-Star Tim Sherwood hat die Spurs dazu aufgefordert, für den Rest der Saison die Nachwuchsspieler des Vereins einzusetzen. Er sagte gegenüber Casinostugan: „Ich würde mir wünschen, dass Vereine wie Tottenham, die in der Premier League derzeit kaum noch etwas zu gewinnen haben, ihre ausgeliehenen Spieler zurückholen und den Nachwuchsspielern eine Chance geben. Sie sind aus dem FA Cup ausgeschieden. Sie sind aus dem Carabao Cup ausgeschieden. Es geht nur noch um die Champions League. Wenn sie ihre besten Spieler wie Dejan Kulusevski zurückbekommen, können sie zwar die Champions League gewinnen, aber man kann jetzt niemanden mehr verpflichten, der in der Champions League etwas bewegen könnte. Gebt den jungen Spielern eine Chance.

„Tottenham hat mit einer Verletzungsmisere zu kämpfen und befindet sich derzeit in einer schwierigen Lage, aber ich habe kein Mitleid, denn sie haben Spieler und haben sie weggeschickt. Nehmen wir zum Beispiel Ashley Phillips. Wofür haben sie ihn gekauft? Warum haben sie ihn von Blackburn geholt? Ich weiß, dass er vielleicht einer für die Zukunft ist, aber wann will man diese Jungs testen? Spieler sind heutzutage immer früher bereit, in der ersten Mannschaft zu spielen, also geben wir ihnen die Chance.

Mikey Moore hat eine halbe Saison bei den Rangers gespielt. Er war mal dabei, mal nicht. Hol ihn zurück. Vielleicht passt ihm die Premier League besser, weil sie etwas langsamer ist als in Schottland. Das mag überraschen, aber es ist wahr. Bringen Sie ihn mit besseren Spielern zusammen, dann würden ihn auch die Fans mögen, anstatt diese Spieler aufzustellen und trotzdem zu verlieren. Ich denke, die Fans würden das auch gut finden. Auf diese Weise würden wir tatsächlich etwas aus dieser Saison herausholen, anstatt sie einfach wegzuwerfen.“