Getty Images Sport
Tottenham-Star erleidet Saisonausfall wegen Kreuzbandverletzung – eine weitere Hiobsbotschaft für den Verein in einer ohnehin schon miserablen Woche
Odobert erleidet Kreuzbandverletzung
Tottenham befürchtet, dass Mittelfeldspieler Wilson Odobert aufgrund einer schweren Knieverletzung nun für den Rest der Saison ausfallen wird. Der 21-Jährige hatte sich die Verletzung im Spiel gegen Newcastle zugezogen und wurde nun untersucht. Laut L'Equipe wurde dabei ein Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie festgestellt. Odobert wird nun voraussichtlich für längere Zeit ausfallen und muss möglicherweise sogar operiert werden. Sollte er sich einer Operation unterziehen, wird er in dieser Saison definitiv nicht mehr für Tottenham spielen können. Diese Nachricht ist ein herber Rückschlag für den jungen Spieler, der in dieser Saison in 33 Einsätzen für die Spurs zwei Tore erzielt und fünf Vorlagen gegeben hat.
- Getty Images Sport
Die Verletzungskrise bei Tottenham verschärft sich
Odobert reiht sich nun in die lange Verletztenliste von Tottenham ein. Die Spurs wurden die ganze Saison über von Verletzungen geplagt und müssen derzeit auf elf Spieler der ersten Mannschaft verzichten, darunter Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Richarlison, James Maddison, Destiny Udogie, Rodrigo Bentancur, Ben Davies und Lucas Bergvall. Aufgrund dieser Situation musste Frank fast die gesamte Saison mit einem dünnen Kader auskommen, was zu Kritik von Kapitän Cristian Romero führte. Er kritisierte die Vereinsführung in den sozialen Medien mit den Worten: „Alle meine Teamkollegen haben gestern großartige Arbeit geleistet, sie waren alle unglaublich. Ich wollte ihnen helfen, obwohl ich mich nicht gut fühlte, zumal wir nur 11 Spieler zur Verfügung hatten – unglaublich, aber wahr und eine Schande.“
Tottenham war im Januar-Transferfenster aktiv und holte Conor Gallagher von Atlético Madrid und den 19-jährigen Linksverteidiger Souza von Santos. Die Nord-Londoner verabschiedeten sich außerdem von Brennan Johnson, der zu Crystal Palace wechselte.
Tottenham soll „die jungen Spieler einsetzen“
Der ehemalige Tottenham-Star Tim Sherwood hat die Spurs dazu aufgefordert, für den Rest der Saison die Nachwuchsspieler des Vereins einzusetzen. Er sagte gegenüber Casinostugan: „Ich würde mir wünschen, dass Vereine wie Tottenham, die in der Premier League derzeit kaum noch etwas zu gewinnen haben, ihre ausgeliehenen Spieler zurückholen und den Nachwuchsspielern eine Chance geben. Sie sind aus dem FA Cup ausgeschieden. Sie sind aus dem Carabao Cup ausgeschieden. Es geht nur noch um die Champions League. Wenn sie ihre besten Spieler wie Dejan Kulusevski zurückbekommen, können sie zwar die Champions League gewinnen, aber man kann jetzt niemanden mehr verpflichten, der in der Champions League etwas bewegen könnte. Gebt den jungen Spielern eine Chance.
„Tottenham hat mit einer Verletzungsmisere zu kämpfen und befindet sich derzeit in einer schwierigen Lage, aber ich habe kein Mitleid, denn sie haben Spieler und haben sie weggeschickt. Nehmen wir zum Beispiel Ashley Phillips. Wofür haben sie ihn gekauft? Warum haben sie ihn von Blackburn geholt? Ich weiß, dass er vielleicht einer für die Zukunft ist, aber wann will man diese Jungs testen? Spieler sind heutzutage immer früher bereit, in der ersten Mannschaft zu spielen, also geben wir ihnen die Chance.
Mikey Moore hat eine halbe Saison bei den Rangers gespielt. Er war mal dabei, mal nicht. Hol ihn zurück. Vielleicht passt ihm die Premier League besser, weil sie etwas langsamer ist als in Schottland. Das mag überraschen, aber es ist wahr. Bringen Sie ihn mit besseren Spielern zusammen, dann würden ihn auch die Fans mögen, anstatt diese Spieler aufzustellen und trotzdem zu verlieren. Ich denke, die Fans würden das auch gut finden. Auf diese Weise würden wir tatsächlich etwas aus dieser Saison herausholen, anstatt sie einfach wegzuwerfen.“
- Getty Images Sport
Die Spurs suchen vor dem Test gegen Arsenal einen neuen Trainer.
Tottenham wird nun mit der Suche nach einem neuen Trainer beginnen, der Frank ersetzen soll, bevor es am Sonntag, dem 22. Februar, in der Premier League gegen Arsenal weitergeht.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung