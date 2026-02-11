Getty Images Sport
Tottenham schmiedet Pläne für Mauricio Pochettino, da der Verein beabsichtigt, den beliebten Ex-Spieler bis zum Sommer als Interimstrainer zu verpflichten.
Der Plan der Spurs, Pochettino zurückzuholen
Laut dem Telegraph wollen die Spurs Pochettino nach der Entlassung von Frank wieder einstellen, müssen aber möglicherweise bis nach dem Ende der Weltmeisterschaft 2026 warten. Der Name des Argentiniers wurde von den Spurs-Fans während ihrer Niederlage gegen Newcastle gesungen, nachdem er zwischen 2014 und 2019 fünf Jahre lang das Team trainiert hatte. Er führte den Verein ins Champions-League-Finale und war an mehreren Titelkämpfen beteiligt. In seiner letzten Saison im White Hart Lane führte er eine der besten Spurs-Mannschaften der Moderne zu einer ungeschlagenen Saison zu Hause.
Dem Bericht zufolge ist sich der Vorstand in Nord-London der starken Sympathien für den ehemaligen Trainer von Chelsea und Paris Saint-Germain bewusst, aber es ist unklar, ob er bereit wäre, den Wechsel zu vollziehen, sollte Spurs das Alptraumszenario eines Abstiegs in die Championship erleben. Quellen teilten der Zeitung mit, dass Pochettino „zum Verein zurückkehren würde“, wenn er darum gebeten würde.
Eine Zwischenlösung bis zum Sommer?
Die Spurs könnten zunächst einen Interims-Trainer ernennen, wie es Manchester United getan hat, als sie Michael Carrick nach der Entlassung von Ruben Amorim engagierten. Eine Verpflichtung von Robbie Keane, dem ehemaligen Stürmer des Vereins, wurde in Betracht gezogen, obwohl er derzeit beim ungarischen Verein Ferencvaros unter Vertrag steht. Er gilt als „Carrick-Kandidat“, und die einzige interne Option wäre John Heitinga, der letzten Monat in Franks Stab berufen wurde. Es wird erwartet, dass sie einen externen Kandidaten verpflichten werden, was Heitingas eigene Zukunft in der Schwebe lässt, aber Keanes Chancen erhöhen könnte.
Es gibt auch Berichte über ein Interesse an Roberto De Zerbi, dem ehemaligen Trainer von Brighton, der kürzlich Marseille verlassen hat. Er hat den französischen Verein jedoch erst diese Woche verlassen, und es ist unklar, ob er bereit wäre, so schnell wieder auf die Trainerbank zurückzukehren, oder ob er überhaupt gefragt wurde. Zuvor gab es auch Interesse an Oliver Glasner, Andoni Iraola und Marco Silva.
Können die Spurs überleben?
Die Spurs gaben eine Erklärung zu Franks Weggang ab und betonten, dass er „heute gehen“ werde, anstatt zu behaupten, dass es sich um eine einvernehmliche Trennung oder eine Entlassung handele.
Darin hieß es: „Der Verein hat beschlossen, einen Wechsel auf der Position des Cheftrainers der Herrenmannschaft vorzunehmen, und Thomas Frank wird heute ausscheiden.
Thomas wurde im Juni 2025 ernannt, und wir waren entschlossen, ihm die Zeit und Unterstützung zu geben, die er brauchte, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die Ergebnisse und Leistungen haben den Vorstand jedoch zu dem Schluss kommen lassen, dass zu diesem Zeitpunkt der Saison eine Veränderung notwendig ist.
Während seiner gesamten Zeit beim Verein hat Thomas sich mit unerschütterlichem Engagement eingesetzt und alles gegeben, um den Verein voranzubringen. Wir möchten ihm für seinen Beitrag danken und wünschen ihm viel Erfolg für die Zukunft.“
Die Form der Spurs machte deutlich, dass Franks Position unhaltbar geworden war. Sie haben 2026 kein Ligaspiel gewonnen, ihr letzter Sieg war am 28. Dezember ein 1:0-Erfolg gegen Crystal Palace im Selhurst Park. Es stehen noch 12 Spiele in dieser Saison aus, das nächste gegen Arsenal könnte das erste Spiel für einen neuen Interimstrainer werden.
Was kommt als Nächstes?
Die Spurs haben bekannt gegeben, dass Flügelspieler Wilson Odobert für den Rest der Saison ausfällt, nachdem er sich gegen Newcastle einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Es folgt ein entscheidendes Duell mit den Gunners. Ein Sieg würde den Spurs sehr gut tun und könnte auch den Titelambitionen der Gunners einen Strich durch die Rechnung machen. Arsenal steht natürlich an der Tabellenspitze, und Frank soll vor seiner Entlassung etwas besessen von den Rivalen aus dem Norden Londons gewesen sein.
