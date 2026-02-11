Tottenham schmiedet Pläne für Mauricio Pochettino, da der Verein beabsichtigt, den beliebten Ex-Spieler bis zum Sommer als Interimstrainer zu verpflichten.

Die Spurs gaben eine Erklärung zu Franks Weggang ab und betonten, dass er „heute gehen“ werde, anstatt zu behaupten, dass es sich um eine einvernehmliche Trennung oder eine Entlassung handele.

Darin hieß es: „Der Verein hat beschlossen, einen Wechsel auf der Position des Cheftrainers der Herrenmannschaft vorzunehmen, und Thomas Frank wird heute ausscheiden.

Thomas wurde im Juni 2025 ernannt, und wir waren entschlossen, ihm die Zeit und Unterstützung zu geben, die er brauchte, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die Ergebnisse und Leistungen haben den Vorstand jedoch zu dem Schluss kommen lassen, dass zu diesem Zeitpunkt der Saison eine Veränderung notwendig ist.

Während seiner gesamten Zeit beim Verein hat Thomas sich mit unerschütterlichem Engagement eingesetzt und alles gegeben, um den Verein voranzubringen. Wir möchten ihm für seinen Beitrag danken und wünschen ihm viel Erfolg für die Zukunft.“

Die Form der Spurs machte deutlich, dass Franks Position unhaltbar geworden war. Sie haben 2026 kein Ligaspiel gewonnen, ihr letzter Sieg war am 28. Dezember ein 1:0-Erfolg gegen Crystal Palace im Selhurst Park. Es stehen noch 12 Spiele in dieser Saison aus, das nächste gegen Arsenal könnte das erste Spiel für einen neuen Interimstrainer werden.