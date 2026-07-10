Tottenham Hotspur treiben den Transferwahnsinn auf die Spitze: Was bedeutet die neue Preisexplosion für den FC Bayern & Co.?

Kein Klub hat in dieser noch jungen Transferperiode so viel Geld für Ablösen bezahlt wie Tottenham Hotspur: 267 Millionen Euro waren es laut transfermarkt.de bisher - und damit 167 Millionen mehr als Manchester City auf Platz zwei.

Im Gegensatz zu den Spurs gaben die Cityzens das meiste Geld - 135 Millionen Euro - für einen Spieler aus, dem das Attribut Extraklasse durchaus zugeschrieben werden kann: Elliot Anderson nämlich, der in allen bisher fünf WM-Spielen der starken Engländer in der Startelf stand.

Die Spurs, in der vergangenen Saison haarscharf am Abstieg vorbeigeschrammt, geben dagegen sehr viel Geld für Spieler aus, die zwar viel versprechen, aber noch mehr zu beweisen haben. Das ist selbst für den überhitzten englischen Transfermarkt außergewöhnlich.

Dass Premier-League-Klubs hohe Ablösesummen zahlen, gehört längst zum Alltag. Neu ist jedoch, für welche Spielerkategorie auch schon dreistellige Millionenbeträge aufgerufen werden von ihren abgebenden Klubs.



