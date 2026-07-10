108 Millionen Euro für Sandro Tonali an Newcastle United, knapp 100 Millionen Euro für Mateus Fernandes, der mit 21 Jahren das Kunststück fertiggebracht hat, mit seinen Klubs zweimal hintereinander aus der Premier League abzusteigen. Dazu rund 60 Millionen Euro für Innenverteidiger Jan Paul van Hecke von Brighton - und dazu noch der ablösefreie, aber gehaltstechnisch sicher nicht günstige Routinier Andrew Robertson vom FC Liverpool.
Tottenham Hotspur treiben den Transferwahnsinn auf die Spitze: Was bedeutet die neue Preisexplosion für den FC Bayern & Co.?
Spurs bezahlen selbst für englische Verhältnisse sehr hohe Preise
Kein Klub hat in dieser noch jungen Transferperiode so viel Geld für Ablösen bezahlt wie Tottenham Hotspur: 267 Millionen Euro waren es laut transfermarkt.de bisher - und damit 167 Millionen mehr als Manchester City auf Platz zwei.
Im Gegensatz zu den Spurs gaben die Cityzens das meiste Geld - 135 Millionen Euro - für einen Spieler aus, dem das Attribut Extraklasse durchaus zugeschrieben werden kann: Elliot Anderson nämlich, der in allen bisher fünf WM-Spielen der starken Engländer in der Startelf stand.
Die Spurs, in der vergangenen Saison haarscharf am Abstieg vorbeigeschrammt, geben dagegen sehr viel Geld für Spieler aus, die zwar viel versprechen, aber noch mehr zu beweisen haben. Das ist selbst für den überhitzten englischen Transfermarkt außergewöhnlich.
Dass Premier-League-Klubs hohe Ablösesummen zahlen, gehört längst zum Alltag. Neu ist jedoch, für welche Spielerkategorie auch schon dreistellige Millionenbeträge aufgerufen werden von ihren abgebenden Klubs.
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Tottenham Hotspur: Mehr als 200 Millionen Euro für zwei Spieler, die nicht bei der WM dabei sind
Der Italiener Sandro Tonali galt in Newcastle als unumstrittener Stammspieler und war in einer strauchelnden Mannschaft sicherlich ein Lichtblick. 53 Spiele absolvierte der Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison, er erzielte drei Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor.
Eine gute Saison, aber keine, die einen Marktwert jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke auf den ersten Blick erklären würde. In der Liste der nach Ablösen teuersten Einkäufe in der Premier League belegt Tonali nun Platz neun.
Nur drei Plätze hinter ihm: sein neuer Mannschaftskollege Mateus Fernandes, der von West Ham United kam. Der Portugiese stieg 2025 zunächst mit dem FC Southampton aus der Premier League ab. Anschließend wechselte der zentrale Mittelfeldspieler für rund 44 Millionen Euro zu West Ham United, unterschrieb einen langfristigen Vertrag und musste ein Jahr später den nächsten Abstieg hinnehmen. Nun zahlt Tottenham dennoch 99 Millionen Euro für den 21-Jährigen und bindet ihn bis 2031.
Gemeinsam kosten beide Mittelfeldspieler, beide nicht bei der WM dabei und beide aus der Kategorie: besser als der Durchschnitt, aber sicher nicht absolute Extraklasse, damit mehr als 200 Millionen Euro.
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"Mir gefällt, was die Spurs machen": In England kommt Tottenhams Kaufwut gut an
Auch der Wechsel von Paul van Hecke nach Nord-London fügt sich in dieses Bild ein. Zusammen mit Robertson, der ablösefrei aus Liverpool kommt, ist bei Tottenham so innerhalb weniger Wochen nahezu eine komplett neue Achse entstanden.
Nach der enttäuschenden Vorsaison, in der Tottenham lange gegen den Abstieg kämpfte, soll unter Coach Roberto De Zerbi der Neustart gelingen. Der Italiener drängt bewusst auf frühe Verpflichtungen, um seine Mannschaft bereits während der Vorbereitung vollständig einspielen zu können.
Auf der Insel sieht man diese Entwicklung keinesfalls kritisch. Sky-Experte Jamie Carragher begrüßte diesen Kurs gar ausdrücklich. "Mir gefällt, was die Spurs machen, und mir gefällt, was De Zerbi macht", sagte er.
Über Jahre habe Tottenham Transfergeschäfte häufig bis zum Ende der Transferperiode hinausgezögert. Nun gehe der Klub den entgegengesetzten Weg und verschaffe dem Trainer möglichst früh Planungssicherheit, so Carragher.
Sportlich erscheint diese Strategie nachvollziehbar. Finanziell könnte sie allerdings weitreichende Folgen haben. Denn jeder Transfer verändert den Markt ein Stück weit mit.
Der frühere Nationalspieler Gary Neville verwies deshalb nicht nur auf Tottenhams Ausgaben, sondern auch auf die Verkaufserlöse anderer Premier-League-Klubs. "Das zeigt mir, dass Tottenham ehrgeizig ist. Aber wisst ihr, was mir besonders aufgefallen ist? Newcastle. 130 Millionen Pfund für Isak. 69 Millionen Pfund für Gordon. 100 Millionen Pfund für Tonali." Er meinte: die Einnahmen, die Newcastle in den vergangenen zwei Sommern mit den Abgang der Spieler generieren konnte.
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Was bedeutet die erneute Transferpreisexplosion für den FC Bayern und Co.?
Die Premier League ist längst nicht mehr nur die Liga, die astronomische Summen bezahlt. Sie verkauft ihre Spieler - nicht nur untereinander inzwischen auch zu Preisen, die früher fast ausschließlich den größten Superstars vorbehalten waren. Dadurch kommt noch mehr Geld in die Kassen, mit dem wiederum der Markt geflutet wird - und alle anderen Klubs aus normalen Ligen haben das Nachsehen.
Wie schnell sich diese Entwicklung auf den gesamten Markt auswirkt, zeigte bereits der Poker um Nick Woltemade im vergangenen Sommer.
Der FC Bayern München hätte am Ende wohl irgendwas zwischen 60 und 65 Millionen Euro für ihn bezahlt an den VfB Stuttgart. Im letzten Moment kam Newcastle, das gerade 145 Millionen Euro für Alexander Isak von Liverpool erhalten hatte, und legte 75 Millionen Euro hin: Woltemade war auf der Insel.
Tottenham hebt diese Preisdimension nun noch einmal an. Die Folge könnte ein Dominoeffekt sein. Wenn zwei gute Premier-League-Mittelfeldspieler zusammen mehr als 200 Millionen Euro kosten, steigen automatisch auch die Erwartungen anderer Vereine an ihre eigenen Verkaufspreise.
Klubs werden sich künftig noch häufiger auf vergleichbare Deals berufen, Berater erhalten neue Argumente in Verhandlungen und selbst Spieler aus der zweiten Reihe erreichen Ablösesummen, die vor wenigen Jahren noch unvorstellbar gewesen wären. Ob sich Tottenhams Investitionen auch sportlich auszahlen, wird indes frühestens die kommende Saison zeigen.
Wer sind die teuersten Einkäufe der Premier League?
Platz
Spieler
Ablöse in Millionen Euro
Wechsel von - zu
1
Alexander Isak
145
Newcastle - Liverpool
2
Elliot Anderson
135
Nottingham - Manchester City
3
Florian Wirtz
125
Leverkusen - Liverpool
4
Enzo Fernandez
121
Benfica - Chelsea
5
Jack Grealish
117,5
Aston Villa - Manchester City
6
Declan Rice
116,6
West Ham United - FC Arsenal
7
Moises Caicedo
116
Brighton - FC Chelsea
8
Romelu Lukaku
113
Inter - FC Chelsea
9
Sandro Tonali
108
Newcastle - Tottenham Hotspur
10
Paul Pogba
105
Juventus - Manchester United
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