Torwartpatzer in der 95. Minute: Hull City profitiert und steigt in die Premier League auf

Topscorer Oliver McBurnie sorgte bei 30 Grad für den späten Siegtreffer des Tabellen-Sechsten der Hauptrunde (90.+5) und profitierte dabei von einem schlimmen Patzer von Middlesbrough-Keeper Solomon Brynn. "Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich sprachlos bin", sagte der Siegtorschütze bei Sky: "Ich wusste, ich bekomme diese eine Chance."

Hull, das in der letzten Saison beinahe in die 3. Liga abgestiegen war, folgt damit Championship-Meister Coventry City und dem zweiten direkten Aufsteiger Ipswich Town in die Premier League.