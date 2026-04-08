Torlos in Liga und Champions League - und ständig verletzt: Ein Millionengewinn des BVB erlebt ein absolutes Seuchenjahr

Wie lange der ehemalige Dortmunder Flügelspieler nach der neuerlichen Blessur ausfallen wird, konnte Rosenior noch nicht mitteilen. Gittens Zustand werde täglich neu bewertet. Klar ist bereits jetzt: Das Seuchenjahr des 21-Jährigen, der erst im Sommer für 56 Millionen Euro vom BVB zu den Blues wechselte, nimmt kein Ende.

16 Pflichtspiele verpasste Gittens bislang verletzt für Chelsea, darunter die vergangenen 13 am Stück. Sein letzter Einsatz datiert vom 31. Januar. Dann zwickte es im Oberschenkel.

"Bis jetzt habe ich noch nicht sehr lange mit ihm gearbeitet, aber ich kenne seinen Karriereverlauf und weiß, was für ein herausragender Spieler er ist. Er wird uns sehr fehlen", hatte Rosenior, der im Januar von Maresca übernahm, damals gesagt. Kaum war Gittens nun zurück im Mannschaftskreis, folgte der erneute Rückschlag.