Tor-Premiere mit 41 Jahren: Portugals Cristiano Ronaldo entscheidet letztes Duell mit Kroatiens Luka Modric für sich

In der Gruppenphase war es noch nicht die WM von Cristiano Ronaldo: Der fünffache Ballon-d'Or-Sieger erzielte zwar im zweiten Duell gegen das schwache Usbekistan zwei Tore, davor und danach aber fiel er gegen Kongo und Kolumbien überhaupt nicht auf. Es folgte die erneute Diskussion, ob CR7 dem Erfolg seiner Mannschaft im Weg stehen würde – und ob es nicht besser für Portugal wäre, wenn Ronaldo erst einmal nicht beginnen und damit große Teile des Spiels auf der Bank verbringen würde.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Fernando Santos ist der aktuelle Coach Roberto Martinez aber allem Anschein nach ein ganz großer Ronaldo-Fan: Er setzte den 41-Jährigen auch gegen Kroatien wieder in seine erste Elf. Und der Superstar rechtfertigte zunächst nicht unbedingt das Vertrauen, denn er blieb in der ersten Hälfte ein Suchender: Er flog an zwei aussichtsreichen Flanken vorbei (9., 30.) und schoss einen Freistoß in die Mauer (13.). Vor seinem ersten Karriere-Tor in der K.-o.-Phase einer WM war er nach nun insgesamt zehn Gruppenphasen-Treffern noch ein gutes Stück entfernt.

Das Tor lieferte er dann im zweiten Anlauf im zweiten Durchgang nach. In der 61. Minute hatte er schon gejubelt, als er einen langen Diagonalball stark herunterpflückte und zum 1:1 verwertete – doch der Treffer wurde wegen Abseits einkassiert. Kurz darauf bot sich CR7 dann aber vom Punkt die ultimative Gelegenheit zur Premiere in der K.-o.-Phase, die er auch souverän nutzte. Dass er nach 81 Minuten beim Stand von 1:1 runter musste, konnte Ronaldo zunächst nicht glauben, doch nach einem leichten Kopfschütteln akzeptierte er die Trainerentscheidung und musste fortan an der Seitenlinie zittern. Nach der wilden Schlussphase und dem Siegtreffer durch Goncalo Ramos war klar, dass CR7 seinem Ex-Mitspieler Luka Modric beim gemeinsamen "Last Dance" auf die Füße getreten ist. Für Portugals Superstar geht der Tanz weiter und er darf am Montag gegen Spanien wieder auf das WM-Parkett zurückkehren.