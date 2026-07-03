Ivan Perisic brachte Kroatien in der 53. Minute in Führung. Cristiano Ronaldo glich per Foulelfmeter aus (68.), bevor der eingewechselte Goncalo Ramos ganz spät für die Entscheidung sorgte (90.+4).
Tor-Premiere mit 41 Jahren: Portugals Cristiano Ronaldo entscheidet letztes Duell mit Kroatiens Luka Modric für sich
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Cristiano Ronaldo mit Tor-Premiere im zweiten Anlauf
In der Gruppenphase war es noch nicht die WM von Cristiano Ronaldo: Der fünffache Ballon-d'Or-Sieger erzielte zwar im zweiten Duell gegen das schwache Usbekistan zwei Tore, davor und danach aber fiel er gegen Kongo und Kolumbien überhaupt nicht auf. Es folgte die erneute Diskussion, ob CR7 dem Erfolg seiner Mannschaft im Weg stehen würde – und ob es nicht besser für Portugal wäre, wenn Ronaldo erst einmal nicht beginnen und damit große Teile des Spiels auf der Bank verbringen würde.
Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Fernando Santos ist der aktuelle Coach Roberto Martinez aber allem Anschein nach ein ganz großer Ronaldo-Fan: Er setzte den 41-Jährigen auch gegen Kroatien wieder in seine erste Elf. Und der Superstar rechtfertigte zunächst nicht unbedingt das Vertrauen, denn er blieb in der ersten Hälfte ein Suchender: Er flog an zwei aussichtsreichen Flanken vorbei (9., 30.) und schoss einen Freistoß in die Mauer (13.). Vor seinem ersten Karriere-Tor in der K.-o.-Phase einer WM war er nach nun insgesamt zehn Gruppenphasen-Treffern noch ein gutes Stück entfernt.
Das Tor lieferte er dann im zweiten Anlauf im zweiten Durchgang nach. In der 61. Minute hatte er schon gejubelt, als er einen langen Diagonalball stark herunterpflückte und zum 1:1 verwertete – doch der Treffer wurde wegen Abseits einkassiert. Kurz darauf bot sich CR7 dann aber vom Punkt die ultimative Gelegenheit zur Premiere in der K.-o.-Phase, die er auch souverän nutzte. Dass er nach 81 Minuten beim Stand von 1:1 runter musste, konnte Ronaldo zunächst nicht glauben, doch nach einem leichten Kopfschütteln akzeptierte er die Trainerentscheidung und musste fortan an der Seitenlinie zittern. Nach der wilden Schlussphase und dem Siegtreffer durch Goncalo Ramos war klar, dass CR7 seinem Ex-Mitspieler Luka Modric beim gemeinsamen "Last Dance" auf die Füße getreten ist. Für Portugals Superstar geht der Tanz weiter und er darf am Montag gegen Spanien wieder auf das WM-Parkett zurückkehren.
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Ein Kniff bringt Luka Modric aus dem Spiel und Portugal den Sieg
Luka Modric schaute erst gequält und warf dann beide Arme in die Luft. Gerade noch hatte er mit seinen kroatischen Teamkollegen völlig losgelöst über den vermeintlichen Ausgleich in der 103. Minute gejubelt, doch dann griff der norwegische Schiedsrichter ein und kassierte das Tor zum 2:2 zwei Minuten später wegen einer Abseitsstellung wieder. Fassungslos blickte Modric ins Leere, denn ihm wurde wohl langsam klar, dass das in der zweiten Halbzeit genauso wilde wie begeisternde WM-Duell in Toronto sein letztes werden würde.
Die erste Halbzeit war dabei nicht die von Luka Modric – was aber auch daran lag, dass es nicht die erste Hälfte von Kroatien war. Portugal dominierte das Geschehen vor der Pause, Modric und Co. verzeichneten nur 28 Prozent Ballbesitz. Und ohne die Kugel am Fuß wird es für den inzwischen 40-Jährigen schwer, mit nur 23 Ballkontakten das Spiel zu lenken. Was Modric zunächst blieb, war viel Laufarbeit im Spiel gegen den Ball, mehr gab es von ihm nicht zu sehen.
Das änderte sich nach dem Seitenwechsel: Kroatien drehte auf, Modric drehte auf. Er glänzte als Anspielpunkt und Ballverteiler wie eh und je – bis sich Portugal dazu entschloss, ihm konsequent Joao Neves an die Seite zu stellen. In der Schlussphase entriss Portugal den Kroaten mit diesem Schachzug wieder das Heft des Handelns, weil der Routinier zugestellt wurde. Und genau in dieser Phase fiel das entscheidende 2:1 für Portugal.
Am Ende trug Modric das Aus mit Fassung und verabschiedete sich mit einer herzlichen Umarmung von seinem Ex-Teamkollegen Cristiano Ronaldo.
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Rafa Leao bereitet Josip Stanisic große Probleme
Vereinfacht gesagt lief die WM für die Spieler des FC Bayern München nach einem simplen Muster: Die DFB-Kicker enttäuschten, während die ausländischen FCB-Kicker wie Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz aufdrehten. Josip Stanisic machte seine Sache bei Kroatien als Rechtsverteidiger ebenfalls ordentlich, aber gegen Portugal sah er manchmal aus wie Joshua Kimmich. Der hatte bei seinen WM-Auftritten einige Probleme mit schnellen Gegenspielern – und auch Stanisic schaute am Donnerstag manchmal nur zu oder hinterher.
Denn Portugal hatte Rafa Leao in die Startelf gestellt. Und der schnelle Milan-Flügelspieler zog schon in der vierten Minute an Stanisic vorbei und bereitete eine Großchance für Bruno Fernandes vor. Danach holte sich der Kroatien-Verteidiger manchmal auf seiner Seite Hilfe von Nikola Vlasic und arbeitete sich in die Partie – auch wenn er die erste Hälfte mit einer unfreiwilligen Kopfballvorlage für Leao beendete (45.+1).
Nach der Pause setzte Stanisic nach den defensiven Problemen ein offensives Ausrufezeichen: Das 1:0 bereitete er mit einer gefühlvollen Flanke vor, die für Igor Matanovic gedacht war, aber beim Torschützen Ivan Perisic am zweiten Pfosten landete (53.). Vorne lief es gut für Stanisic – aber hinten war es weiterhin sehr wacklig: Bei Leaos Lattentreffer sah er erneut nicht gut aus (58.). Und für Kroatien besonders bitter und entscheidend: Beim 1:2 in der 94. Minute ließ Stanisic Leao ungestört flanken, sodass dieser eine perfekte Hereingabe für Goncalo Ramos schlug.
Häufig gestellte Fragen
Mit 40 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.
Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.
Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.
Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.
Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 40 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.
Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.
Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 170 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.
In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.
Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als „Milliardärs-Insel“ bekannt ist.
Cristiano Ronaldo hat ein Faible für teure und schnelle Autos. Zu seinem Fuhrpark gehören die exklusivsten Fahrzeuge der Welt. So besitzt CR7 gleich drei Bugattis. Zuletzt ergatterte Ronaldo einen von zehn Bugatti Centodieci, der mehr als zehn Millionen Euro wert ist. Aber auch Autos der Marken Lamborghini, Porsche, Ferrari oder Rolls-Royce stehen in Ronalds Garage. Der Wert seiner Auto-Sammlung liegt bei mehreren Millionen Euro.
Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.
Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.
Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.
Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt.
Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 36 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.
Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.
Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.
Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.