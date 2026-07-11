Lange deutete vieles darauf hin, dass der Portugiese in seine Heimat zu Benfica Lissabon zurückkehren würde. Doch nun könnte Juventus Turin noch dazwischenfunken.
Topklub mischt plötzlich mit: Abgang von Bayern-Star entwickelt sich zur Hängepartie
Wie die portugiesische Zeitung A Bola berichtet, soll die Alte Dame bereits ein Angebot für den defensiven Mittelfeldspieler abgegeben haben. Palhinha selbst wolle sich mit seiner Entscheidung Zeit lassen und sämtliche Optionen sorgfältig abwägen. Kein Wunder: Mit 31 Jahren steht der Portugiese möglicherweise vor einer der letzten großen Vertragsentscheidungen seiner Karriere.
Benfica bleibt derweil weiterhin im Rennen und gilt nach wie vor als aussichtsreichster Kandidat. Konkrete Gespräche mit den Münchnern haben bislang allerdings noch nicht stattgefunden. Die Bayern stellen sich eine Ablöse zwischen 20 und 25 Millionen Euro vor, während Benfica offenbar eine Leihe mit anschließender Kaufoption bevorzugen würde. Zudem wäre der Klub bereit, Palhinha ein Jahresgehalt von rund drei Millionen Euro netto zu zahlen, heißt es. Mit der AC Milan mischt angeblich ein weiterer italienischer Spitzenklub im Poker mit.
- Getty Images Sport
Sporting und Tottenham raus: Wohin führt Joao Palhinhas Weg?
Auch eine Rückkehr zu Sporting Lissabon wurde zuletzt diskutiert. Der Klub, für den Palhinha 95 Pflichtspiele absolvierte, soll Interesse an einer Rückholaktion gehabt haben, aber an den Ablöseforderungen der Bayern gescheitert sein. Eine erneute Zusammenarbeit mit Tottenham Hotspur, wo der Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison auf Leihbasis spielte, scheint ebenfalls vom Tisch zu sein - vor allem nach den kostspieligen Verpflichtungen von Sandro Tonali und Mateus Fernandes.
Klar ist: In München besitzt Palhinha keine langfristige Perspektive mehr. Nach nur zwei Jahren beim Rekordmeister stehen die Zeichen erneut auf Abschied.
Joao Palhinhas Bayern-Kapitel endet als teures Missverständnis
Palhinha wechselte im Sommer 2024 für 51 Millionen Euro vom FC Fulham zum FC Bayern, konnte sich in München jedoch nie nachhaltig durchsetzen. In seiner Zeit beim Rekordmeister kam der portugiesische Nationalspieler lediglich auf 25 Pflichtspiele - die meisten davon als Einwechselspieler.
Um mehr Spielpraxis zu sammeln, wurde er im vergangenen Sommer für eine Leihgebühr von fünf Millionen Euro an Tottenham Hotspur abgegeben. Trotz der vereinbarten Kaufoption entschieden sich die Spurs nach ihrer enttäuschenden Saison und dem nur knapp verhinderten Abstieg gegen eine feste Verpflichtung.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.