Wie die portugiesische Zeitung A Bola berichtet, soll die Alte Dame bereits ein Angebot für den defensiven Mittelfeldspieler abgegeben haben. Palhinha selbst wolle sich mit seiner Entscheidung Zeit lassen und sämtliche Optionen sorgfältig abwägen. Kein Wunder: Mit 31 Jahren steht der Portugiese möglicherweise vor einer der letzten großen Vertragsentscheidungen seiner Karriere.

Benfica bleibt derweil weiterhin im Rennen und gilt nach wie vor als aussichtsreichster Kandidat. Konkrete Gespräche mit den Münchnern haben bislang allerdings noch nicht stattgefunden. Die Bayern stellen sich eine Ablöse zwischen 20 und 25 Millionen Euro vor, während Benfica offenbar eine Leihe mit anschließender Kaufoption bevorzugen würde. Zudem wäre der Klub bereit, Palhinha ein Jahresgehalt von rund drei Millionen Euro netto zu zahlen, heißt es. Mit der AC Milan mischt angeblich ein weiterer italienischer Spitzenklub im Poker mit.