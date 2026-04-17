Wie Sky Sport berichtet soll sogar bereits eine erste konkrete Anfrage eingegangen sein. Demnach habe sich die AS Roma aus der Serie A nach der Möglichkeit eines Transfers im kommenden Sommer erkundigt.
Topklub hinterlegt konkretes Interesse! Mittelfeld-Talent des FC Bayern München offenbar heiß begehrt
Die Italiener sind allerdings bei Weitem nicht die Einzigen, die Interesse am 20-jährigen Mittelfeldspieler zeigen. Auch die beiden Premier-League-Klubs Aston Villa und Brighton & Hove Albion sowie Bundesligist Eintracht Frankfurt hätten Aseko genauestens ins Auge gefasst.
Fraglich ist, ob die Bayern überhaupt dazu bereit wären, ihr Top-Talent ziehen zu lassen. Aseko war nach einer anderthalbjährigen Leihe im Sommer 2026 für eine Ablösesumme von einer Million Euro zu Hannover 96 in die 2. Bundesliga gewechselt und hatte sich dort in dieser Spielzeit nach etwas Anlaufzeit prächtig entwickelt.
Aufgrund starker Leistungen im Dress der Niedersachsen zog der deutsche Rekordmeister seine beim Verkauf integrierte Rückkauf-Klausel - der 20-Jährigen wechselt nach Saisonende dementsprechend wieder nach München zurück.
- Getty Images Sport
Noel Aseko könnte auf Leon Goretzka im Bayern-Mittelfeld folgen
Dort soll er übereinstimmenden Medienberichten in den Planungen von Trainer Vincent Kompany durchaus eine Rolle spielen. Nach dem ablösefreien Abgang von Leon Goretzka planen die Bayern offenbar, die vakante Stelle im zentralen Mittelfeld nicht extern sondern stattdessen mit Aseko zu besetzen.
Laut Transfermarkt soll Kompany den Mittelfeldspieler erst kürzlich angerufen und mit ihm ein intensives Telefongespräch geführt haben. Dabei ging es wohl um die Aussichten Asekos auf regelmäßige Spielzeit in der kommenden Saison.
Dass Kompany als großer Fan Asekos gilt, den er in seinem ersten Halbjahr als Bayern-Trainer regelmäßig bei der ersten Mannschaft mittrainieren ließ, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Transfermarkt zufolge sprach der Belgier dem 20-Jährigen in dem jüngsten Telefonat ein großes Lob für dessen Entwicklung bei 96 aus.
Aseko war 2022 von Hertha BSC in Bayerns Nachwuchs gewechselt. Sein Vertrag an der Säbener Straße ist noch bis zum 30. Juni 2028 gültig.
Noel Aseko: Seine Zahlen für Hannover 96 in dieser Saison
Spiele
29
Tore
3
Assists
6
Gelbe Karten
7
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.