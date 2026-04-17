Topklub hinterlegt konkretes Interesse! Mittelfeld-Talent des FC Bayern München offenbar heiß begehrt

Die Italiener sind allerdings bei Weitem nicht die Einzigen, die Interesse am 20-jährigen Mittelfeldspieler zeigen. Auch die beiden Premier-League-Klubs Aston Villa und Brighton & Hove Albion sowie Bundesligist Eintracht Frankfurt hätten Aseko genauestens ins Auge gefasst.

Fraglich ist, ob die Bayern überhaupt dazu bereit wären, ihr Top-Talent ziehen zu lassen. Aseko war nach einer anderthalbjährigen Leihe im Sommer 2026 für eine Ablösesumme von einer Million Euro zu Hannover 96 in die 2. Bundesliga gewechselt und hatte sich dort in dieser Spielzeit nach etwas Anlaufzeit prächtig entwickelt.

Aufgrund starker Leistungen im Dress der Niedersachsen zog der deutsche Rekordmeister seine beim Verkauf integrierte Rückkauf-Klausel - der 20-Jährigen wechselt nach Saisonende dementsprechend wieder nach München zurück.