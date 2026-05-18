Galatasaray klopft offenbar bei Mittelfeldspieler Julian Brandt an, der Borussia Dortmund im Sommer ablösefrei verlässt.
Topklub hat wohl Kontakt aufgenommen! Wechselt Julian Brandt in die Türkei?
Galatasaray könnte Julian Brandt weiter Champions-League-Fußball bieten
Wie Sky berichtet, hat Galatasaray bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen. Der türkische Meister könnte Brandts Gehaltsvorstellungen erfüllen und würde es dem 30-Jährigen ermöglichen, weiterhin Champions League zu spielen.
Eine Ablöse würde nicht fällig werden, da bereits seit längerem bekannt ist, dass Brandts Ende Juni auslaufender Vertrag beim BVB nicht verlängert wird. Wo er in Zukunft spielt, ist noch offen, wie der 48-malige deutsche Nationalspieler Anfang Mai nach seinem letzten Heimspiel für die Borussia gegen Frankfurt (3:2) betonte.
"Ich mache einen Schritt nach dem anderen. Das wird sich nicht bis in den August ziehen, das kann ich sagen", erklärte Brandt bei Sky. Seit Bekanntwerden seines Abschieds aus Dortmund gab es schon zahlreiche Spekulationen über mögliche künftige Arbeitgeber. Dabei scheint ein Verbleib in der Bundesliga eher unwahrscheinlich, Brandt tendiert stattdessen zu einem Wechsel ins Ausland.
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Julian Brandts Wunschziel soll Spanien sein
Galatasaray, wo Brandt mit Leroy Sane und Ilkay Gündogan auf alte Bekannte aus gemeinsamen DFB-Tagen treffen würde, darf sich grundsätzlich also Hoffnung auf eine Verpflichtung des Spielmachers machen. Doch laut Sky soll eigentlich Spanien Brandts favorisiertes Ziel sein.
Demnach lerne der Mittelfeldmann spanisch, unter anderem könnte auch der FC Barcelona eine Option werden. Zudem werden der FC Villarreal und Atletico Madrid, über das in Verbindung mit Brandt kürzlich schon einmal spekuliert wurde, als Interessenten genannt.
Für ein Engagement von Brandt außerhalb Europas, beispielsweise in Japan oder den USA, sei es noch zu früh, heißt es. Der ehemalige Leverkusener wolle weiterhin auf hohem europäischen Niveau spielen.
Julian Brandt absolvierte sein bisher letztes Länderspiel im November 2024
Für den BVB hat Brandt in sieben Jahren insgesamt 307 Pflichtspiele absolviert, dabei gelangen ihm 57 Tore und 70 Assists. In der abgelaufenen Saison war er zwar nicht immer gesetzt, nahm unter Trainer Niko Kovac aber weiterhin eine wichtige Rolle ein. Der Kroate hätte Brandt dem Vernehmen nach gerne gehalten, letztlich konnten sich beide Parteien allerdings nicht auf eine Ausweitung der Zusammenarbeit einigen.
Für das DFB-Team war Brandt zuletzt im November 2024 bei einem 1:1 gegen Ungarn in der Nations League aufgelaufen. Seither hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Edeltechniker nicht mehr nominiert, weshalb Brandt auch im deutschen Aufgebot für die WM 2026 aller Voraussicht nach fehlen wird.
Galatasaray dominiert derweil seit Jahren die Süper Lig, hat sich zum vierten Mal in Folge zum türkischen Meister gekrönt. In der Saison 2025/26 stellte die Mannschaft von Trainer Okan Buruk zudem unter Beweis, dass man auch international auf hohem Level mithalten kann, in der Champions League ging es immerhin bis ins Achtelfinale. Dort war gegen den FC Liverpool Endstation (1:0, 0:4).
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Julian Brandt: Seine Zahlen in der Saison 2025/26
Spiele
41
Tore
11
Assists
4
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.