Topklub hat wohl Kontakt aufgenommen! Wechselt Julian Brandt in die Türkei?

Wie Sky berichtet, hat Galatasaray bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen. Der türkische Meister könnte Brandts Gehaltsvorstellungen erfüllen und würde es dem 30-Jährigen ermöglichen, weiterhin Champions League zu spielen.

Eine Ablöse würde nicht fällig werden, da bereits seit längerem bekannt ist, dass Brandts Ende Juni auslaufender Vertrag beim BVB nicht verlängert wird. Wo er in Zukunft spielt, ist noch offen, wie der 48-malige deutsche Nationalspieler Anfang Mai nach seinem letzten Heimspiel für die Borussia gegen Frankfurt (3:2) betonte.

"Ich mache einen Schritt nach dem anderen. Das wird sich nicht bis in den August ziehen, das kann ich sagen", erklärte Brandt bei Sky. Seit Bekanntwerden seines Abschieds aus Dortmund gab es schon zahlreiche Spekulationen über mögliche künftige Arbeitgeber. Dabei scheint ein Verbleib in der Bundesliga eher unwahrscheinlich, Brandt tendiert stattdessen zu einem Wechsel ins Ausland.